Chuyến bay bí mật của vận tải cơ đặc nhiệm Mỹ hạ cánh tại Lebanon

Máy bay MC-130 của Không quân Hoa Kỳ tại Lebanon, ngày 8/11/2026. Nguồn ảnh: LebanonJets

Chuyên trang quân sự Militarnyi ngày 9/11 dẫn thông tin từ tài khoản theo dõi hàng không LebanonJets cho biết chiếc MC-130 thuộc Bộ tư lệnh Tác chiến đặc biệt Không quân Mỹ (AFSOC) tiếp cận căn cứ Hamat từ phía đông, hạ cánh lúc 19h25 ngày 8/11, giờ địa phương.

Máy bay sử dụng hô hiệu SMOKE83. Theo LebanonJets, thiết bị phát tín hiệu ADS-B trên phi cơ đã tắt. Tài khoản này cho biết không có dữ liệu công khai về mã nhận dạng, số đăng ký và đường bay của máy bay.

ADS-B là công nghệ tự động phát thông tin về vị trí, độ cao, tốc độ cùng các dữ liệu khác của máy bay tới trạm mặt đất và những phi cơ được trang bị thiết bị thu phù hợp, theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

Đây không phải lần đầu máy bay đặc nhiệm Mỹ được ghi nhận tại Hamat trong thời gian gần đây. LebanonJets từng phát hiện các phi cơ mang hô hiệu SMOKE52 và BURN83 tới căn cứ này lần lượt vào ngày 22/10 và 31/10. Tài khoản cũng công bố ảnh một chiếc MC-130 chụp tại Hamat ngày 24/9.

Thông tin do LebanonJets công bố chưa làm rõ điểm xuất phát, mục đích chuyến bay, cũng như người và hàng hóa trên chiếc MC-130.

Theo tài liệu của Không quân Mỹ, MC-130J Commando II, một phiên bản của dòng MC-130, được thiết kế để đưa lực lượng đặc nhiệm vào địa bàn, tiếp tế và rút quân.

Máy bay có thể thả quân, hàng hóa hoặc hạ cánh để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tiếp nhiên liệu trên không cho trực thăng và máy bay cánh quạt lật.

MC-130J chủ yếu hoạt động ban đêm, thực hiện các nhiệm vụ xâm nhập và rút quân ở độ cao thấp. Cách hoạt động này nhằm giảm nguy cơ bị phát hiện bằng mắt thường và bị đánh chặn trên không, theo Không quân Mỹ.