Tara Harding (ở giữa) và 2 nhân viên lái ô tô về nhà vì chuyến bay bị hủy. Ảnh: Nypost

Ngày 13/11, lệnh tạm dừng các chuyến bay khởi hành trên toàn nước Mỹ của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) kéo dài hơn 4 giờ, gây xáo trộn hoạt động hàng không và ảnh hưởng đến nhiều hành khách.

Trong số đó có Tara Harding, một điều dưỡng thực hành nâng cao tại Mỹ, chủ một phòng khám tại bang North Dakota.

Sau chuyến công tác đến Charlotte, bang North Carolina, Harding cùng 2 nhân viên bị mắc kẹt tại đây vì chuyến bay bị hủy. Ban đầu, cả 3 cố gắng tìm chuyến bay thay thế để trở về Bismarck, cách khoảng 2.575km. Tuy nhiên, lịch bay liên tục thay đổi, rồi cuối cùng bị hủy.

Không thể tiếp tục chờ đợi, nhóm chuyển sang tìm phương tiện khác. Họ lần lượt cân nhắc thuê ô tô, gọi xe công nghệ, đi tàu Amtrak hoặc xe khách Greyhound nhưng đều không có lựa chọn khả thi, theo Nypost.

Trước tình thế khó khăn, Harding gọi điện hỏi ý kiến chồng. Chồng cô đưa ra một gợi ý bất ngờ: "Tại sao các em không thử mua một chiếc ô tô?". Anh khuyên vợ lựa chọn mẫu xe có khả năng bán lại nhanh chóng mà không bị mất giá.

Sau đó, Harding đã liên hệ với một nhân viên bán hàng tại đại lý Ford địa phương và nhanh chóng di chuyển đến cửa hàng để hoàn tất việc mua xe.

Cô đã mua một chiếc Ford Bronco mới với giá 48.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng) và lập tức lên đường.

Mới đây, cô chia sẻ câu chuyện thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nữ chủ phòng khám thừa nhận quyết định mua ô tô trong hoàn cảnh đó nghe có vẻ lạ lẫm nhưng cô không còn nhiều lựa chọn.

Harding cho biết nếu chỉ đi một mình, có lẽ cô đã cân nhắc khác. Tuy nhiên, 2 nhân viên đi cùng đều cần trở về nhà với con cái, trong khi phòng khám cũng có bệnh nhân chờ.

Ba người phụ nữ thay nhau vừa lái xe vừa nghỉ ngơi, hoàn thành hành trình trong 27 giờ để trở về nhà.

Ban đầu, Harding dự định mua xe rồi bán lại. Tuy nhiên, sau hành trình đặc biệt này, cô quyết định giữ chiếc xe làm kỷ niệm.

"Tôi cảm thấy gắn bó với chiếc xe vì hành trình đáng nhớ này. Có lẽ cuối cùng chúng tôi sẽ giữ nó", Harding chia sẻ.