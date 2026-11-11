Chuyện 'Ba Nhất' ở đặc khu Lý Sơn

Giữ vững trận địa an ninh, chủ động chuyển hóa địa bàn

Cách đất liền 15 hải lý, đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) sở hữu diện tích tự nhiên 10,39km2 với dân số gần 25.000 người sinh sống tại 6 thôn. Là một trong 13 đặc khu của cả nước, Lý Sơn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh, đồng thời sở hữu lợi thế lớn về kinh tế biển, nghề trồng hành tỏi truyền thống và ngành du lịch mũi nhọn - đóng vai trò là hạt nhân trong tứ giác phát triển du lịch của tỉnh.

Công an đặc khu Lý Sơn tổ chức lực lượng tuần tra đảm bảo ANTT.

Thế nhưng, đằng sau bức tranh đổi mới và nhịp sống sôi động ấy là không ít thách thức đặt ra cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ sở. Khắc phục mọi khó khăn, lực lượng Công an đặc khu Lý Sơn đã và đang viết nên những câu chuyện đẹp về tinh thần “Ba Nhất”, giữ vững sự bình yên cho hòn đảo tiền tiêu.

Thượng tá Lê Tấn, Trưởng Công an đặc khu Lý Sơn, cho biết trong những năm qua, du lịch phát triển mạnh mẽ cùng tốc độ đô thị hóa nhanh đã kéo theo không ít áp lực về ANTT. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi, của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp nhịp nhàng của các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự đồng lòng ủng hộ của các tầng lớp nhân dân nên lực lượng Công an đặc khu đã không ngừng nỗ lực bám cơ sở, kiểm soát chặt chẽ tình hình tội phạm và các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, phạm pháp hình sự về trật tự xã hội trên địa bàn đặc khu xảy ra 4 vụ/4 đối tượng (giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành chỉ tiêu kéo giảm 10%); vi phạm pháp luật về trật tự xã hội phát hiện 2 vụ/9 đối tượng (giảm sâu cả số vụ lẫn số đối tượng).

Công an đặc khu Lý Sơn triển khai điểm test ma túy cho người dân, du khách.

Mặc dù vậy, tệ nạn và tội phạm về ma túy vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an đặc khu đã phát hiện, điều tra, xác minh 12 vụ/15 đối tượng liên quan đến ma túy; trong đó khởi tố 3 vụ/3 bị can, chuyển Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi xử lý 2 vụ/5 đối tượng. Hiện đơn vị đang quản lý chặt chẽ 14/14 trường hợp thuộc diện người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai.

Trung tá Võ Xuân Tươi, Phó Trưởng Công an đặc khu Lý Sơn, chia sẻ thêm hiện trên địa bàn đặc khu Lý Sơn có 102 cơ sở lưu trú, hằng năm thu hút hàng chục ngàn lượt du khách đến tham quan, du lịch. Do đó, việc quản lý di biến động cư trú và các loại tội phạm ẩn mình, nhất là tệ nạn ma túy luôn đòi hỏi lực lượng Công an phải sắc bén nghiệp vụ và chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an đặc khu còn chủ động, kiên quyết làm sạch địa bàn bằng các đợt ra quân kiểm tra, test nhanh diện rộng tại các thôn và đẩy mạnh tuyên truyền học đường cho hàng nghìn học sinh. Điển hình, ngày 2/10, tại thôn Bắc An Bình, Công an đặc khu Lý Sơn đã triển khai kiểm tra, test nhanh ma túy trên địa bàn thôn, với số lượng 16 công dân cho kết quả âm tính. Trước đó, Công an đặc khu Lý Sơn đã triển khai kiểm tra, test nhanh ma túy trên địa bàn thôn Đồng Hộ với số lượng 26 công dân cho kết quả âm tính.

“Thực hiện chủ trương tăng cường công tác phòng, chống ma túy, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng đặc khu Lý Sơn không ma túy, chúng tôi đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; tham mưu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống ma túy”, Trung tá Võ Xuân Tươi nhấn mạnh.

Công an đặc khu Lý Sơn thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho công dân.

Dấu ấn “Ba Nhất” qua những mô hình, phần việc thiết thực

Thượng tá Lê Tấn, Trưởng Công an đặc khu Lý Sơn, thông tin thêm xác định phong trào thi đua “Ba Nhất” là trụ cột, linh hồn xuyên suốt giai đoạn 2025-2030, 100% cán bộ, chiến sĩ Công an đặc khu đã ký cam kết thực hiện nghiêm túc.

“Phong trào không nằm trên giấy mà được cụ thể hóa bằng những mô hình dân vận khéo léo, mang đậm tình quân dân”, Thượng tá Lê Tấn nhấn mạnh.

Tiêu biểu phải kể đến mô hình “Ngày thứ Bảy gần dân nhất” được duy trì từ ngày 16/3/2026 đến nay với 28 lượt triển khai. Cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại vất vả tham gia 6 đợt giúp dân thu hoạch hành, tỏi và gieo trồng vụ đậu phộng mới; hỗ trợ các gia đình neo đơn, người khuyết tật làm định danh điện tử, cấp căn cước tại nhà; tham gia hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà ở và dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang Nghĩa trang liệt sĩ.

Lực lượng Công an đặc khu Lý Sơn tham gia dọn vệ sinh trên địa bàn đặc khu.

Cùng với đó, mô hình “Công an đặc khu Lý Sơn với công tác tái hòa nhập cộng đồng” đã phối hợp với các cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn cho 14 người chấp hành xong án phạt tù, đồng thời hỗ trợ thủ tục pháp lý để họ sớm ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, chuỗi mô hình an ninh toàn diện như “Tam an” (An đảo, an dân, an tâm), “Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Hộ an toàn - Thôn bình yên”, hay các chương trình an sinh xã hội như “Nâng bước em đến trường” (trao quà, sách vở và nhận đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn) đã dệt nên một “thế trận lòng dân” vững chắc trên đảo tiền tiêu.

Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua, Công an đặc khu Lý Sơn đã tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật thiết thực, nâng cao ý thức chấp hành cho cộng đồng ngư dân, góp phần chung tay gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) và phát triển nghề cá bền vững.

Công an đặc khu Lý Sơn trao tặng cờ Tổ quốc và phát tờ rơi tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp cho ngư dân.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật là giải pháp cốt lõi nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm, Công an đặc khu Lý Sơn đã tổ chức 10 đợt phát tờ rơi và lắp đặt hệ thống pano tuyên truyền trực quan. Các nội dung tập trung phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động khai thác thủy sản, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trong việc chấp hành quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, duy trì hoạt động máy giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác đầy đủ và tuyệt đối không khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Qua các đợt tuyên truyền, ngư dân đã nhận diện rõ các hành vi vi phạm, thấu hiểu hậu quả pháp lý cũng như những tác động tiêu cực đến sinh kế, nguồn lợi thủy sản và uy tín của ngành thủy sản Việt Nam, từ đó hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm từ cơ sở. Bên cạnh công tác tuyên truyền pháp luật, Công an đặc khu Lý Sơn còn tổ chức trao tặng hơn 200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân trước những chuyến ra khơi đánh bắt xa bờ.

Hoạt động ý nghĩa này không chỉ lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mà hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên những con tàu vươn khơi còn nhắc nhở mỗi ngư dân khai thác thủy sản có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Công an đặc khu Lý Sơn trao quà tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, khẳng định cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an đặc khu trong công tác giữ gìn ANTT.

“Không chỉ làm tốt vai trò nòng cốt trong đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu phát triển kinh tế biển và du lịch, lực lượng Công an còn tiên phong triển khai hiệu quả phong trào “Ba Nhất” bằng những mô hình dân vận thiết thực như “Ngày thứ Bảy gần dân” hay công tác tái hòa nhập cộng đồng. Sự chung sức đồng lòng này chính là nền tảng vững chắc để Lý Sơn củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân để bà con yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế bền vững”, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn nhấn mạnh.