Chuyện 'Ba Nhất' giữa trùng điệp núi rừng xã Xốp

Chủ động giữ vững địa bàn từ cơ sở

Thiếu tá Y Họa My, Trưởng Công an xã Xốp, chia sẻ đặc thù của xã là địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mức thu nhập, chất lượng đời sống người dân chưa đồng đều còn nhiều khó khăn, đời sống nhân dân dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính, hạ tầng chưa đồng bộ,...

Thời gian qua tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn xã còn tiềm ẩn một số yếu tố phức tạp, như trộm cắp tài sản (chủ yếu trộm cắp vặt, nhỏ lẻ do các cháu dưới 14 tuổi thực hiện), sử dụng rượu bia gây mất trật tự công cộng; vi phạm trật tự an toàn giao thông (không đội mũ bảo hiểm, không đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông,…). Mặt khác, trên địa bàn xã Xốp còn có nhiều đơn vị thi công các dự án thủy điện như Đăk Mi 1 & 1A, Đăk Mek 3, Đăk Krin… thu hút lượng lớn công nhân lao động từ các nơi về tạm trú, tiềm ẩn một số nguy cơ phức tạp về ANTT.

Lực lượng Công an xã Xốp tổ chức test nhanh ma túy cho người lao động trên địa bàn xã.

Công an xã Xốp tăng cường công tác tuần tra đêm đảm bảo ANTT.

Trước tình hình thực tiễn trên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Công an tỉnh Quảng Ngãi, Đảng ủy, UBND xã, lực lượng Công an xã Xốp đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động triển khai nhiều biện pháp đảm bảo ANTT và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba Nhất”, giữ vững sự bình yên nơi miền núi cao. Lực lượng Công an xã đã chủ động siết chặt công tác nắm tình hình, quản lý cư trú và tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm. Với tinh thần không lơi lỏng, lực lượng Công an xã đã bám sát các địa bàn trọng điểm, quản lý chặt chẽ biến động nhân khẩu, nhất là tại các công trình thủy điện.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống ma túy, xác định ma túy là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều hệ lụy đối với đời sống gia đình và xã hội, Công an xã Xốp tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng xã không ma túy năm 2026, giai đoạn 2026-2030.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an xã chú trọng nắm chắc tình hình từ cơ sở, rà soát các khu vực, đối tượng có nguy cơ liên quan đến ma túy theo quy định; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, các ban, ngành, đoàn thể và trưởng thôn, làng trong công tác quản lý địa bàn, phát hiện, cung cấp thông tin, kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật.

Song song đó, các hoạt động tuần tra, kiểm soát, quản lý cư trú và tuyên truyền phòng, chống ma túy được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa từ sớm, từ xa. Đặc biệt, Công an xã Xốp chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện.

Công an xã Xốp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến các tầng lớp nhân dân.

Thông qua các buổi tuyên truyền tại cộng đồng, những cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với người dân, lực lượng Công an tập trung phổ biến tác hại của ma túy đối với sức khỏe, hạnh phúc gia đình và sự phát triển của xã hội; cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; vận động mỗi người dân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, không tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Xốp đã tiến hành rà soát, kiểm tra, test nhanh chất ma túy trong cơ thể của gần 200 trường hợp tập trung vào các đối tượng nghi vấn và các trường hợp là cán bộ, công nhân của các công ty đóng chân trên địa bàn, trong đó có 05 trường hợp là người nước ngoài (Quốc tịch Trung Quốc). Kết quả đều âm tính với ma túy.

“Việc xây dựng địa bàn không ma túy không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an mà còn cần sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Vì vậy, chúng tôi luôn xác định phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng, lấy phòng ngừa là chính, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với quản lý, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Thông qua những giải pháp đồng bộ, thiết thực, Công an xã Xốp hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không có ma túy; góp phần bảo vệ thế hệ trẻ, giữ gìn hạnh phúc gia đình và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương”, Thiếu tá Y Họa My chia sẻ.

Phát huy sức mạnh lòng dân, vì nhân dân phục vụ

Thiếu tá Y Họa My cho biết thêm với quan điểm “giữ ANTT phải bắt đầu từ lòng dân”, thời gian qua, Công an xã Xốp đã phát huy tối đa vai trò của 6 người có uy tín tại các thôn và các chức sắc tôn giáo. Sự đồng thuận của các già làng, trưởng bản, người có uy tín, các chức sắc, chức việc chính là chiếc cầu nối vững chắc giúp lực lượng Công an hòa giải nhiều mâu thuẫn ngay từ cơ sở, vận động con em không vi phạm pháp luật.

Lực lượng Công an xã Xốp giúp các hộ dân thiếu lao động thu hoạch lúa.

Điểm sáng tiêu biểu vào đầu tháng 10/2026, Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành hồ sơ ra mắt mô hình điểm “Điểm Tin lành Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam thôn Mô Mam an toàn về ANTT” với tiêu chí “3 nhất” (an ninh nhất, đoàn kết nhất, chấp hành pháp luật tốt nhất). Song song đó, các mô hình tự quản khác như “Tổ Dân phòng”, “Tổ hòa giải”, “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy” tại thôn Mô Mam hay mô hình “Ánh sáng an ninh” tiếp tục được củng cố, tạo thành mạng lưới an ninh nhân dân rộng khắp trên địa bàn xã.

Đáng chú ý, thực hiện phong trào thi đua “Ba Nhất” mà trọng tâm là tinh thần “Gần dân nhất”, Công an xã Xốp đã đẩy mạnh cải cách hành chính và đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật. Điển hình như buổi tuyên truyền tối 01/10 và 22/10 tại Nhà rông thôn Đăk Lây, thôn Mang Mát thu hút hơn 220 người dân tham gia. Bằng phương pháp ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với tập quán địa phương, cán bộ Công an đã phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy, an toàn giao thông, cảnh báo lừa đảo mạng và cập nhật những điểm mới của ứng dụng VNeID từ ngày 28/9/2026…

Cán bộ Công an xã Xốp thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Công an xã Xốp hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số.

Đặc biệt, trong thực hiện “Chiến dịch 60 ngày đêm tuyên truyền, vận động, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2” (từ 1/8 đến 30/9/2026) do Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phát động, Công an xã Xốp đã có cách làm linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế địa phương, không quản ngại đường xá xa xôi, lặn lội đến từng thôn làng xa trung tâm. Qua đó đã thu nhận 1.203/1.158 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử (đạt 103.9%, vượt chỉ tiêu được giao đối với nhóm từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi); kích hoạt thành công 1.187 tài khoản mức 2 (đạt 98,7%); hỗ trợ tích hợp 202 tài khoản an sinh xã hội, 1.499 thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 289 lên VNeID và kích hoạt 184 tài khoản cho các nhóm tuổi khác.

Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ chuyên môn, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Xốp còn tích cực với các hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng, mang đậm tính nhân văn như trao tặng hơn 20 suất quà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn nhân các dịp lễ, Tết; trực tiếp xuống đồng giúp bà con thu hoạch mùa vụ lúc thiếu hụt lao động; hay luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt…

“Ở một địa bàn miền núi xa xôi như xã Xốp, sự tin yêu của nhân dân chính là thước đo lớn nhất đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ. Tinh thần “Ba Nhất” không phải là điều gì xa xôi, mà hiện hữu ngay trong việc lắng nghe tâm tư của bà con, uốn nắn từng nếp nghĩ, đồng hành cùng đồng bào nâng cao dân trí và làm chủ công nghệ số. Sự yên bình của từng nếp nhà, từng thôn làng chính là mệnh lệnh trái tim của chúng tôi”, Thiếu tá Y Họa My, Trưởng Công an xã Xốp, bày tỏ.

Xã Xốp (tỉnh Quảng Ngãi) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 2 xã Đăk Choong, Xốp thuộc huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum trước đây. Xã Xốp hiện nay nằm cách trung tâm tỉnh Quảng Ngãi khoảng 300km, có diện tích tự nhiên gần 266km2, giáp ranh các xã Ngọc Linh, Đăk Plô, Đăk Pék, Đăk Sao (tỉnh Quảng Ngãi) và xã Phước Chánh (TP Đà Nẵng), có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, dân số gần 6.500 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90% dân số, chủ yếu là dân tộc Gié Triêng và Xơ Đăng; có hơn 30% dân số có tôn giáo.