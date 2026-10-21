Chuyên án 926H triệt phá đường dây tiêu thụ 400 tấn thịt heo bệnh

Ngày 21/10, Công an TP Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá thành công chuyên án 926H, bắt giữ đường dây thu gom, giết mổ và tiêu thụ heo bệnh, heo chết do Trần Văn Hùng (SN 1975, ngụ phường Xuân Lộc) cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã đưa ra thị trường khoảng 400 tấn thịt heo bệnh, heo chết làm thực phẩm cho người, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Đối tượng Trần Văn Hùng (mặc áo khoác vàng) cùng tang vật. Ảnh: Công an TP Đồng Nai.

Trước đó, đầu tháng 9/2026, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện đường dây chuyên thu gom, giết mổ heo bệnh tại khu vực Xuân Lộc và các vùng lân cận nên đã lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 5/10, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP Đồng Nai, Ban chuyên án đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm gồm điểm trung chuyển, cơ sở giết mổ của Hùng, cơ sở sản xuất giò chả của Phạm Thị Hân và điểm bán thịt heo của Nguyễn Thị Thu Phượng trước cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc.

Tại hiện trường, công an thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết nhiễm virus dịch tả châu Phi cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo điều tra, Hùng cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em tổ chức thu mua heo chết giá rẻ, thuê tài xế Trịnh Thanh Lâm vận chuyển về cơ sở tại Xuân Lộc.

Tại đây, 3 công nhân gồm Lê Quốc Phó, Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Hồng Phúc thực hiện việc giết mổ, pha lóc thịt nạc, mỡ, da. Sau đó, con gái Hùng là Trần Thị Cẩm Bào liên hệ bán lại cho Nguyễn Thị Thu Phượng với giá 25.000 - 40.000 đồng/kg. Phượng tiếp tục đem bán cho công nhân trước cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc và cung cấp cho Phạm Thị Hân làm giò chả với giá từ 35.000 - 55.000 đồng/kg.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam các bị can. Ảnh: Công an TP Đồng Nai.

Dù biết rõ nguồn gốc heo nhiễm bệnh, các đối tượng vẫn cố tình chế biến, tiêu thụ quy mô lớn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.