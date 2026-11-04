Chuyển 9 km cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên về Hà Nội quản lý

Việc điều chuyển nhằm thống nhất đầu mối quản lý, khai thác, vận hành và bảo trì đoạn tuyến, đặc biệt trong bối cảnh tuyến đường này được cải tạo, mở rộng để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm về đề xuất điều chuyển, hồ sơ và tài liệu liên quan đến tài sản trên đoạn tuyến; đồng thời chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ I và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao tài sản theo quy định.

Đáng chú ý, quá trình bàn giao, tiếp nhận phải gắn với việc xử lý chuyển tiếp công tác quản lý, bảo trì, bảo đảm hoạt động được duy trì liên tục, không bị gián đoạn. Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện hạch toán giảm tài sản theo chế độ kế toán hiện hành.

Bàn giao 9 km cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên về Hà Nội quản lý

Về phía tiếp nhận, UBND TP Hà Nội và đơn vị được giao quản lý tài sản có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bàn giao, tiếp nhận, hạch toán tăng tài sản; tổ chức quản lý, sử dụng, bảo trì và báo cáo biến động tài sản theo quy định.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trên cơ sở Quyết định số 1855 ngày 13/4/2026 của UBND TP Hà Nội, đoạn tuyến CT.07 từ Km0+000 đến Km8+772,76 được cải tạo, mở rộng đồng bộ trong dự án đường kết nối, do UBND TP Hà Nội là cơ quan có thẩm quyền.

Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, việc giao UBND TP Hà Nội quản lý đoạn tuyến này sẽ bảo đảm thống nhất một đầu mối quản lý nhà nước, tổ chức giao thông, khai thác, vận hành, bảo trì và quản lý tài sản trên toàn tuyến; đồng thời phù hợp với chủ trương phân cấp, nâng cao trách nhiệm và phát huy nguồn lực của địa phương.

Trước đó, Bộ Xây dựng cũng đã có quyết định bàn giao cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên về Thái Nguyên quản lý để tổ chức mở rộng, đáp ứng nhu cầu đi lại, riêng 9 km đoạn qua địa phận Hà Nội thì chưa được bàn giao.