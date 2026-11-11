Chuyển 40,06 km² diện tích tự nhiên của tỉnh Phú Thọ về Hà Nội quản lý

Chiều 11/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

"Phương án điều chỉnh địa giới đã được Bộ Chính trị thống nhất về chủ trương, sự đồng thuận, thống nhất rất cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân 2 địa phương. Việc điều chỉnh địa giới không chỉ nhằm bảo đảm thực hiện quản lý đồng bộ, xuyên suốt đối với Vườn quốc gia Ba Vì mà còn mang lại lợi ích phát triển lâu dài cho Vùng Thủ đô và cả nước", Bộ trưởng thông tin.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình.

Về phương án cụ thể, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết sẽ điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên (gồm 25,29 km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77 km² vùng đệm), quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội quản lý.

Kết quả sau khi điều chỉnh, TP Hà Nội có 3.399,90 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 8.808.582 người; tỉnh Phú Thọ có 9.306,64 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.021.581 người; cả 2 tỉnh, thành phố không thay đổi số lượng đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trực thuộc.

Đồng thời, giữ nguyên trụ sở, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương các cấp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản giữ ổn định. Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của TP Hà Nội tăng 1,19%, của tỉnh Phú Thọ giảm 0,43%.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cũng cho biết, UBND hai địa phương đã xây dựng Đề án và lấy ý kiến nhân dân đạt tỷ lệ đồng thuận cao (TP Hà Nội đạt tỷ lệ 94,97% và tỉnh Phú Thọ đạt tỷ lệ 97,10%); thông qua HĐND các cấp có liên quan; trình Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.

Qua thẩm tra, Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp (UBPLTP) tán thành với sự cần thiết điều chỉnh địa giới ĐVHC giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, đồng thời vấn đề này cũng đã được Bộ Chính trị xem xét, đồng ý về chủ trương.

Quang cảnh hội trường.

Riêng đối với điều kiện về bảo đảm phù hợp với các quy hoạch có liên quan, Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã đề nghị "rà soát điều chỉnh quy hoạch có liên quan của Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới ĐVHC".

"Do đó, đề nghị chính quyền TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ khẩn trương tiến hành việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan sau khi Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực để thực hiện đúng theo yêu cầu của Bộ Chính trị", Chủ nhiệm UBPLTP Phan Chí Hiếu nói.

Trên cơ sở nội dung của Tờ trình và Đề án, Cơ quan thẩm tra kiến nghị Quốc hội tán thành và thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới ĐVHC giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các ĐVHC cấp xã và công bố công khai để kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước cũng như bảo đảm thuận lợi và tính chính xác, khách quan của các số liệu trong quá trình xây dựng các đề án về sắp xếp, thành lập ĐVHC về sau này...