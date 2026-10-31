Di chuyển gấu về khu chuồng cứu hộ sau khi kiểm tra sức khỏe chuyên sâu. Ảnh: Thu Nga

Chuyển 2 con Gấu ngựa từ Sa Pa về Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam

Tổ chức động vật châu Á (Animals Asia) vừa cử đoàn công tác đến làm việc với Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên (thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên). Đoàn công tác đã tiến hành hỗ trợ thăm khám, đánh giá sức khỏe định kì đối với các cá thể gấu đang được nuôi dưỡng, quản lý tại Trung tâm và đưa ra kiến nghị chuyên môn về chăm sóc theo dõi, cải tạo chuồng cứu hộ gấu.

Hiện nay, Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên đang cứu hộ, chăm sóc 6 cá thể gấu, gồm 5 cá thể Gấu ngựa (Ursus thibetanus) và 1 cá thể Gấu chó (Helarctos malayanus). Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra sức khỏe lâm sàng, đánh giá thể trạng tổng thể và theo dõi hành vi đối với toàn bộ các cá thể gấu đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Siêu âm kiểm tra các cơ quan trong xoang bụng Gấu ngựa “Vân Sam”. Ảnh: Thu Nga

Đặt nội khí quản và kiểm tra xoang miệng cho cá thể Gấu ngựa “Vân Sam”. Ảnh: Thu Nga

Hoạt động kiểm tra được thực hiện bài bản, khoa học, kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ Trung tâm và chuyên môn sâu của các chuyên gia Tổ chức động vật châu Á.

Kết quả đánh giá cho thấy, các cá thể gấu có tình trạng sức khỏe ổn định, thể trạng tốt, thích nghi tương đối phù hợp với điều kiện nuôi dưỡng hiện nay. Riêng 2 cá thể Gấu ngựa cái lớn tuổi có tên gọi "Xoăn" và "Gái" đang gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ.

Kiểm tra sức khỏe chuyên sâu cho cá thể Gấu ngựa “Vy Vy”. Ảnh: Thu Nga

Bác sĩ thú y Tổ chức động vật châu Á đánh giá sức khỏe gấu tại Vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai). Ảnh: Thu Nga

Các chuyên gia khuyến nghị cần sớm tiến hành kiểm tra chuyên sâu, can thiệp điều trị phù hợp nhằm hạn chế nguy cơ bệnh lý tiến triển và bảo đảm sức khỏe, phúc lợi cho các cá thể gấu trên. Do cơ sở vật chất và nhân lực của Trung tâm chưa đáp ứng yêu cầu chăm sóc chuyên sâu, hai bên thống nhất chuyển 2 cá thể Gấu ngựa nói trên đến Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam để theo dõi, điều trị.

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng điều kiện nuôi dưỡng và đặc điểm sinh học của từng cá thể, các chuyên gia đã tư vấn nhiều giải pháp thiết thực nhằm cải tạo, sửa chữa và làm giàu môi trường sống cho gấu, tại Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Gấu ngựa “Gái” nghi ngờ bị thoái hóa khớp nghiêm trọng, cần được chữa trị. Ảnh: Thu Nga

Chiếc răng nanh của gấu ngựa “Xoăn” bị gãy gây đau đớn. Ảnh: Thu Nga