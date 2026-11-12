Chuyển 0,26ha rừng tự nhiên làm dự án cải tạo, xử lý sạt lở đèo Mimosa, Sở Xây dựng nói gì?

Nhiều hạng mục cầu, tường chắn đang được triển khai

Ngày 12/11, ghi nhận của Người Đưa Tin tại công trường dự án khắc phục hư hỏng, sạt trượt trên đèo Mimosa, nhiều hạng mục xây dựng đang được triển khai giữa khu vực đồi núi có địa hình phức tạp, bao quanh là rừng thông.

Tại một số vị trí, những kết cấu bê tông cốt thép quy mô lớn đã dần hình thành. Hệ thống tường chắn được xây dựng nhằm gia cố nền đường, hạn chế nguy cơ sạt trượt. Các trụ cầu, mố cầu cùng hệ thống cốt thép, giàn giáo phục vụ thi công cũng đang được triển khai. Trên công trường, máy móc cơ giới, thiết bị chuyên dụng và công nhân được huy động để thực hiện các phần việc theo thiết kế.

Khu vực thực hiện dự án sửa chữa Đèo Mimosa.

Đáng chú ý, tại khu vực thi công cầu Mimosa, một số hạng mục quan trọng như mố M2, tường chắn đường đầu cầu phía mố M2, thân trụ T3 và hệ thống cọc khoan nhồi đã hoàn thành.

Công trình khẩn cấp này được triển khai nhằm xử lý các điểm hư hỏng, sụt trượt tại Km4+100 - Km4+140 và Km6+704,81 - Km6+759,25 trên tuyến đèo Mimosa. Đây là những vị trí cần được gia cố để bảo đảm an toàn công trình và hoạt động lưu thông trên tuyến đường.

Theo Ban Quản lý dự án 85, đơn vị chủ đầu tư, gói thầu xử lý các hư hỏng, sụt trượt tại hai vị trí nêu trên do Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492 đảm nhận vai trò nhà thầu chính, Công ty TNHH Xây dựng công trình Tiến Thành là nhà thầu phụ.

Thiết bị máy móc đang triển khai thi công tại dự án.

Để triển khai thi công, nhà thầu đã bố trí 1 chỉ huy trưởng, 3 cán bộ kỹ thuật, 5 thợ lái máy, 1 kỹ thuật trắc đạc cùng 15 công nhân. Hệ thống thiết bị gồm 3 máy khoan nhồi, 2 máy đào và 1 cần cẩu 55 tấn.

Đại diện Ban QLDA 85 cho biết, đến nay, các đơn vị đã hoàn thành lắp đặt hệ thống an toàn giao thông trên công trường; triển khai các hạng mục đường công vụ, đường tạm bảo đảm giao thông để phục vụ thi công. Riêng cầu Mimosa đã hoàn thành mố M2, tường chắn đường đầu cầu phía mố M2, thân trụ T3 và toàn bộ 10/10 cọc khoan nhồi tại trụ T1, T2.

Trụ cầu đang dần được hình thành.

Đối với hạng mục tường chắn tại Km6+704,81 - Km6+759,25, nhà thầu đang tiếp tục thi công các cọc khoan nhồi còn lại và những phần việc tiếp theo theo thiết kế được duyệt.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cho biết, dự án khắc phục sạt lở trên đèo Mimosa là công trình cấp bách, được Bộ Xây dựng ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp vào tháng 5/2026. Công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc xử lý triệt để các điểm sạt lở vực sâu, bảo đảm an toàn cho tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 20.

Khu vực bị sạt lở, các đơn vị đang thi công.

Theo ông Tuấn, đến nay, các nhà thầu đang tổ chức thi công 4 mũi, tập trung vào các hạng mục khoan cọc nhồi, gia công cốt thép, ván khuôn, đổ bê tông mố, trụ cầu. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về tiến độ, địa hình và nguồn cung vật liệu xây dựng, ngành chức năng đang phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành công trình, thông xe trước ngày 31/12/2026.

Bàn giao mặt bằng muộn, ảnh hưởng tiến độ thi công

Đại diện Ban QLDA 85 cho biết, dự án có tổng mức đầu tư 441,09 tỷ đồng, gồm 4 gói thầu xây lắp, trong đó có 2 gói thầu theo hợp đồng và 2 gói thầu công trình khẩn cấp.

Hiện nay, gói thầu xử lý các hư hỏng, sụt trượt tại 2 vị trí trên đèo Mimosa vẫn đang được tập trung triển khai. Giá trị sản lượng đến nay đạt khoảng 12,9 tỷ đồng, tương ứng 25,93% giá trị hợp đồng.

Công nhân đang thi công tại trụ cầu Mimosa.

Lý giải về những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ, đại diện Ban QLDA 85 cho biết, gói thầu thi công công trình xử lý các hư hỏng, sụt trượt tại các vị trí chỉ được địa phương hoàn thành việc chặt cây rừng, bàn giao đầy đủ mặt bằng sạch cho nhà thầu vào ngày 10/9/2026. Thời điểm này đã bước vào cao điểm mùa mưa tại khu vực, khiến điều kiện tổ chức thi công gặp nhiều trở ngại, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch và tiến độ thực hiện.

Theo chủ đầu tư, các hạng mục công trình được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu chất lượng; công tác bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên công trường được triển khai theo quy định.

Công nhân đang khẩn trương thi công vào những lúc thời tiết khô ráo.

Trong điều kiện địa hình đồi núi, thời tiết diễn biến bất lợi, việc đẩy nhanh tiến độ các hạng mục gia cố, xử lý sụt trượt có ý nghĩa quan trọng đối với an toàn khai thác tuyến đèo Mimosa. Chủ đầu tư và các nhà thầu cần tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thời tiết, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng và an toàn tại công trường, sớm hoàn thành công trình theo yêu cầu.

Về việc chuyển mục đích sử dụng khoảng 0,26ha rừng để thực hiện dự án, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đây là công trình xây dựng khẩn cấp, đáp ứng các tiêu chí theo quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên.

Đối với những tác động đến môi trường sinh thái, ông Tuấn đánh giá diện tích và trữ lượng gỗ 55,000 m³ bị ảnh hưởng chỉ mang tính cục bộ, khối lượng không lớn, không làm ảnh hưởng đến chức năng phòng hộ của khu vực. Sở Xây dựng và chủ đầu tư cũng đã có văn bản cam kết thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định để bảo vệ môi trường sinh thái.

Thiết bị, máy móc tập trung tại công trình dự án.

Về giải pháp kỹ thuật, ông Tuấn cho rằng công trình sử dụng phương án móng cọc khoan nhồi, xây dựng cầu cạn nhằm hạn chế tối đa diện tích tác động, giữ nguyên địa hình tự nhiên. Dầm cầu được đúc sẵn tại bãi tập trung, các đơn vị tận dụng mặt đường hiện hữu để bố trí thiết bị thi công. Quá trình triển khai được kiểm soát chặt chẽ theo ranh giới đã thẩm định, không xâm phạm diện tích rừng tự nhiên xung quanh. Do đó, bài toán này yên tâm về mặt an toàn và môi trường sinh thái.