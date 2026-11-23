Tại Bệnh viện Waikato, các bác sĩ tiếp nhận một bệnh nhân nữ 27 tuổi vì nuốt phải dị vật. Thứ nằm trong cơ thể cô không phải thức ăn hay vật dụng nhỏ, mà là nguyên một chiếc dĩa thường dùng trong bữa ăn. Trường hợp hiếm gặp khiến đội ngũ y tế bất ngờ khi xác định vật mà bệnh nhân đã nuốt.

Theo ê-kíp điều trị, người phụ nữ vô tình nuốt chiếc dĩa khi đang cố gây nôn trong một tình huống xã giao. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến cô muốn nôn và vì sao lựa chọn vật dụng này đều chưa được làm rõ. Thông tin về hoàn cảnh xảy ra sự việc cũng hạn chế, khiến nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp.

Sau khi bệnh nhân nhập viện, bác sĩ chỉ định chụp X-quang để kiểm tra. Hình ảnh cho thấy rõ chiếc dĩa nằm trong dạ dày. Việc một vật có kích thước lớn và hình dạng như vậy đi qua cổ họng khiến cả người có chuyên môn phải đặt câu hỏi. Các bác sĩ phải tìm phương án lấy dị vật mà không gây thêm tổn thương cho bệnh nhân.

Bệnh nhân đã vô tình nuốt cả một chiếc dĩa. Ảnh: New Zealand Herald

Tiến sĩ Jesse Fisher, giảng viên cao cấp về phẫu thuật tại Đại học Auckland, cũng bày tỏ sự ngạc nhiên. Theo New Zealand Herald, ông cho rằng lý do người phụ nữ sử dụng chiếc dĩa vẫn chưa thể giải thích. Hồ sơ bệnh án không ghi nhận tiền sử rối loạn ăn uống hoặc bệnh tâm thần. Điều khiến vị chuyên gia chú ý nhất là cách một chiếc dĩa kích thước thông thường có thể lọt vào dạ dày.

Ban đầu, các bác sĩ lựa chọn nội soi để lấy dị vật qua đường miệng. Phương án này được thực hiện 2 lần nhưng đều thất bại. Kích thước của chiếc dĩa khiến việc đưa nó ra ngoài an toàn gặp khó khăn. Do không thể lấy dị vật bằng nội soi qua miệng, ê-kíp quyết định chuyển sang phẫu thuật nội soi.

Với phương án ít xâm lấn hơn mổ mở, các bác sĩ tạo đường rạch dài khoảng 4 cm, lấy chiếc dĩa khỏi dạ dày rồi khâu kín vết mổ. May mắn, dị vật chưa đâm xuyên thành dạ dày và không gây tổn thương nghiêm trọng đến các cơ quan bên trong. Việc lấy được chiếc dĩa giúp hạn chế nguy cơ tổn thương khi dị vật còn nằm trong cơ thể.

Sau phẫu thuật, sức khỏe người phụ nữ tiến triển thuận lợi. Bệnh nhân không gặp biến chứng được ghi nhận, có thể ăn uống bình thường và xuất viện sau 2 ngày điều trị. Kết quả này khép lại sự cố khiến các bác sĩ phải thử nhiều phương án trước khi lấy được dị vật ra ngoài.

Từ trường hợp trên, đội ngũ y tế khuyến cáo không đưa vật dụng không phải thực phẩm vào miệng hoặc cố tình nuốt dị vật. Những hành động như vậy có thể làm tổn thương đường tiêu hóa và dẫn đến việc phải phẫu thuật. Sự việc cũng là lời cảnh báo về rủi ro khi sử dụng đồ dùng sinh hoạt sai mục đích.