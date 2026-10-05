Chụp CT vùng ngực hé lộ nguy cơ suy giảm nhận thức sớm

Chụp cắt lớp vi tính (CT) vùng ngực có thể cung cấp thông tin quan trọng về sức khỏe não bộ. Ảnh minh họa: TXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát hiện này mở ra khả năng tận dụng những hình ảnh CT mà người bệnh vốn đã thực hiện, chẳng hạn để tầm soát ung thư phổi, theo dõi các nốt phổi hoặc đánh giá tình trạng vôi hóa động mạch vành, nhằm nhận diện thêm những dấu hiệu liên quan đến sức khỏe xương và não.

Các nhà khoa học đã sử dụng thuật toán học sâu để phân tích hình ảnh CT và tính toán mật độ khoáng xương tại các đốt sống ngực. Kết quả cho thấy những người có mật độ khoáng xương thấp hơn tại thời điểm ban đầu có xu hướng suy giảm khả năng nhận thức tổng thể nhanh hơn. Đồng thời, nhóm này cũng có mức tích tụ cao hơn của các vùng tăng tín hiệu chất trắng trong não - một dạng tổn thương thường liên quan đến quá trình lão hóa và các yếu tố nguy cơ mạch máu.

Đáng chú ý, sự tích tụ tổn thương chất trắng được ghi nhận tại thể chai, cấu trúc đóng vai trò kết nối hai bán cầu não và liên quan đến nhiều chức năng nhận thức như khả năng điều hành, trí nhớ làm việc và sự tập trung.

Theo các nhà nghiên cứu, việc phát hiện những người có mật độ khoáng xương thấp có thể giúp nhận diện sớm những trường hợp có nguy cơ đồng thời gặp các vấn đề về xương và thần kinh. Từ đó, bác sĩ có thể cân nhắc theo dõi sức khỏe nhận thức sớm hơn và quản lý chung những yếu tố nguy cơ có thể tác động đến cả hai hệ cơ quan.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh kết quả trên không chứng minh loãng xương gây sa sút trí tuệ. Mối liên hệ được phát hiện có thể phản ánh những yếu tố nguy cơ chung góp phần vào quá trình thoái hóa của cả xương và não.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để khai thác thêm dữ liệu từ các phim chụp CT sẵn có giúp bác sĩ chủ động theo dõi, quản lý nguy cơ cho bệnh nhân từ sớm, tối ưu hóa giá trị của các xét nghiệm y khoa hiện hành mà không phát sinh chi phí hay can thiệp bổ sung.