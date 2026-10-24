Chụp ảnh, quay clip an toàn, đúng pháp luật

Qua vụ việc này, Công an phường Hải Vân khuyến cáo người dân không tụ tập, ngồi, nằm giữa lòng đường để dừng nghỉ, chụp ảnh, quay clip, gây cản trở giao thông. Người điều khiển phương tiện cũng không nên tự ý dừng, đỗ tại khúc cua, đoạn đường đèo dốc, nơi khuất tầm nhìn hoặc vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn để tham quan, ngắm cảnh.

Vụ việc nêu trên không phải cá biệt. Trước đó, cuối tháng 6-2026, lực lượng chức năng cũng xử phạt một phụ nữ trú tại xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn về hành vi đứng trên đường sắt. Theo đó, người phụ nữ này livestream tập thể dục tại đường ray tàu hỏa ở Km89+192 tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng. Trước đó, vào tháng 5-2024, nhóm 17 phụ nữ nằm giữa đường để chụp ảnh, quay clip ở tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (nay là xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) cũng bị xử phạt hành chính...

Nhóm 6 phụ nữ ngồi bệt ngay khúc cua để chụp ảnh. Ảnh: FB

Qua những vụ việc này, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội khẳng định, pháp luật nước ta không cấm việc công dân chụp ảnh, đăng tải hình ảnh lên không gian mạng. Tuy nhiên, người dân cần lưu ý, chụp ảnh, quay clip cũng phải tuân thủ pháp luật, nét đẹp văn minh, giữ an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh. Nếu hành vi chụp ảnh, quay clip gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân... người thực hiện hành vi bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh: “Mỗi người cần xây dựng thói quen đặt an toàn lên trên nhu cầu thể hiện bản thân. Khi đi du lịch, chụp ảnh hoặc quay video, cần lựa chọn địa điểm được phép dừng chân, khu vực quan sát an toàn hoặc không gian dành riêng cho hoạt động tham quan. Tuyệt đối không ngồi, nằm, nhảy múa, tập luyện giữa lòng đường đang có phương tiện lưu thông. Đừng để một phút bốc đồng trở thành nỗi ân hận cả đời. Bởi, giá trị của một chuyến đi không nằm ở việc có được bức ảnh khác biệt đến đâu, số lượt thích, bình luận, chia sẻ nhiều ra sao mà ở việc mỗi người được trải nghiệm, khám phá và trở về an toàn, không gây nguy hiểm cho người khác”.