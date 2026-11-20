Ông Richard White, 49 tuổi, đã thiệt mạng trong một vụ gấu xám tấn công tại Vườn quốc gia Denali, bang Alaska, vào tháng 8/2012. Đáng chú ý, chỉ 8 phút trước khi tử vong, ông vẫn đang chụp ảnh con gấu ở khoảng cách gần.

Những người đi bộ đường dài khác sau đó phát hiện một chiếc ba lô bị bỏ lại, quần áo rách nát cùng nhiều vũng máu dọc bờ sông, gần một khu vực nghỉ chân.

Lực lượng kiểm lâm sử dụng trực thăng tìm kiếm và phát hiện một con gấu lớn đang ngồi trên phần thi thể còn lại của nạn nhân, được nó cất giấu trong bụi rậm làm nguồn thức ăn. Vị trí này cách nơi xảy ra vụ tấn công khoảng 91-137 mét.

Một cảnh sát bang sau đó đã bắn hạ con gấu đực.

Con gấu đang ngồi trên nơi cất giấu thức ăn của mình. (Ảnh: Getty Images).

Theo điều tra, ông Richard đang đi bộ dọc sông Toklat vào một ngày trong tháng 8/2012 thì tiến đến cách con gấu khoảng 46 mét.

Trong khi đó, quy định an toàn của vườn quốc gia khuyến cáo du khách phải duy trì khoảng cách tối thiểu khoảng 400 mét với gấu.

Ông Pete Webster, trưởng bộ phận kiểm lâm của vườn quốc gia, nhận định: "Rõ ràng đó là khoảng cách quá gần".

Ông Paul Anderson, Giám đốc Vườn quốc gia Denali, cho biết những bức ảnh trong máy ảnh của nạn nhân cho thấy con gấu đang kiếm ăn giữa những bụi liễu và không có bất kỳ biểu hiện hung dữ nào vào thời điểm đó.

Đáng chú ý, 5 bức ảnh cuối cùng được chụp trong khoảng 15 giây, ghi lại khoảnh khắc con gấu ngẩng đầu nhìn về phía máy ảnh, sau đó bắt đầu tiến lại gần.

Ông Webster cho rằng một con gấu có thể vượt qua khoảng cách đó trước khi con người kịp phản ứng.

"Đây là sự cố có thể tránh được", ông Webster nhận định.

Theo ông, người đi bộ đường dài đã có cơ hội lùi lại hoặc ít nhất tìm cách đi vòng để tránh con gấu, nhưng dường như ông đã không làm như vậy.

Phần thi thể còn lại của Richard được tìm thấy trong dạ dày con gấu. (Ảnh minh họa: AFP qua Getty Images).

Trong quá trình điều tra, nhà chức trách kiểm tra máy ảnh của nạn nhân và phát hiện những hình ảnh cho thấy con gấu ban đầu hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu hung dữ.

Bằng cách phân tích những gì có trong dạ dày con gấu, kết hợp với dữ liệu từ máy ảnh của nạn nhân, các điều tra viên xác nhận chính con vật này đã gây ra cái chết của ông Richard.

Richard White là trường hợp đầu tiên được ghi nhận tử vong do gấu tấn công trong lịch sử gần một thế kỷ của Vườn quốc gia Denali.

Ông Anderson cho biết trong nhiều thập kỷ, đặc biệt kể từ những năm 1970, vườn quốc gia đã nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm hạn chế xung đột giữa con người và động vật hoang dã.

"Chúng tôi có một số quy định nghiêm ngặt nhất trong hệ thống vườn quốc gia về phòng tránh xung đột giữa con người và động vật hoang dã. Tôi cho rằng chính những quy định này đã góp phần quan trọng giúp nơi đây không xảy ra vụ gấu tấn công gây tử vong nào trước đó", ông Anderson nói.

Trước khi qua đời, ông giữ chức Giám đốc bộ phận nghiên cứu dược lý thăm dò tại Công ty Dược phẩm Ferring ở San Diego, Mỹ.