Chụp ảnh cưới với chùm bóng khổng lồ, cô dâu gặp sự cố khiến nhiếp ảnh gia phải vội lao tới

Theo New York Post, sự việc xảy ra ngày 26/10 tại Istanbul, khi cô dâu đang thực hiện bộ ảnh trước đám cưới. Địa điểm chụp nằm ở khu vực ven eo biển Bosphorus.

Để tạo điểm nhấn cho khung hình, cô dâu cầm 1 chùm bóng bay màu be có kích thước lớn. Tuy nhiên, trong lúc cô tạo dáng, 1 cơn gió mạnh bất ngờ ập tới, khiến buổi chụp ảnh gặp sự cố.

Gió thổi căng chùm bóng, kéo cô dâu về phía bức tường ven biển. Lực kéo khiến cô gần như bị nhấc khỏi mặt đất, mất thăng bằng và chao đảo theo hướng những quả bóng.

Cô dâu suýt bị gió cuốn bay. Ảnh: New York Post.↵

Phát hiện tình huống nguy hiểm, nhiếp ảnh gia lập tức chạy tới đỡ lấy cô dâu, giữ cô không bị cuốn đi xa hơn. Nhờ phản ứng kịp thời, sự cố được kiểm soát và không gây hậu quả nghiêm trọng.

Cô dâu không bị thương. Sau tình huống bất ngờ, buổi chụp ảnh vẫn tiếp tục.

Video ghi lại sự việc sau đó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Cảnh cô dâu chao đảo cùng chùm bóng lớn khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa bật cười, liên tưởng cô sắp “bay lên trời” ngay trong buổi chụp ảnh cưới.

Một số người hài hước bình luận rằng cô dâu nhất quyết không buông chùm bóng. Những ý kiến khác liên tưởng đến bộ phim hoạt hình Up của Pixar, trong đó hàng nghìn quả bóng bay nâng bổng cả 1 ngôi nhà.

Từ buổi chụp hình nhằm lưu giữ khoảnh khắc đẹp trước ngày trọng đại, cô dâu có thêm kỷ niệm ngoài dự kiến với chùm bóng bay và cơn gió mạnh ven biển.