Chụp ảnh cùng học sinh, cô giáo gây tranh cãi vì chiếc váy đang mặc

Theo World Journal, một nữ giáo viên trung học tại Thâm Quyến, Trung Quốc, vấp phải những ý kiến trái chiều sau khi mặc váy liền thân không tay chụp ảnh cùng học sinh rồi đăng lên mạng xã hội.

Theo bài viết, sự việc bắt đầu sau một buổi dạy học công khai. Nữ giáo viên chụp ảnh cùng học sinh trong chiếc váy liền thân không tay mang phong cách Nhật Bản, sau đó đăng bức ảnh lên trang cá nhân. Hình ảnh được chia sẻ lại và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Nữ giáo viên tại Thâm Quyến mặc váy liền thân phong cách Nhật Bản, bị phụ huynh đặt nghi vấn. (Ảnh: trích từ trang thông tin Fandian).

Những người phản đối cho rằng giáo viên là người đứng lớp, cần chú ý đến hình ảnh và tác phong nghề nghiệp. Theo họ, dù thời tiết nóng bức, giáo viên vẫn nên lựa chọn trang phục kín đáo, phù hợp với môi trường trường học. Một số người còn lập luận rằng quần áo quá thoải mái có thể khiến học sinh mất tập trung.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác không đồng tình với cách nhìn này. Họ cho rằng mặc váy sát nách không đồng nghĩa với ăn mặc thiếu đứng đắn, nhất là khi trang phục không để lộ những vùng nhạy cảm. Theo quan điểm này, năng lực giảng dạy, phẩm chất và cách ứng xử của giáo viên mới là những yếu tố quan trọng hơn độ dài tay áo.

Một số ý kiến còn đề cập đến cách tiếp cận của các cơ sở giáo dục tại Nhật Bản, nơi quy định trang phục có thể được xác định bằng những tiêu chuẩn cụ thể. Theo đó, nhà trường cần nêu rõ giới hạn trang phục được phép, thay vì để những tranh luận về quan niệm cá nhân dẫn đến mâu thuẫn kéo dài giữa phụ huynh và giáo viên.

Bài viết nhấn mạnh rằng giáo viên cần tuân thủ quy định nghề nghiệp khi đứng lớp. Tuy nhiên, khi đã hết giờ làm việc và rời khỏi trường, họ cũng là những người bình thường, có quyền lựa chọn trang phục trong sinh hoạt cá nhân.

Theo quan điểm được nêu trong bài, việc yêu cầu giáo viên luôn giữ hình ảnh hoàn hảo đến mức không được mặc đồ sát nách trong thời tiết nóng nực là điều thiếu thực tế. Giáo viên cũng có nhu cầu làm đẹp và cảm nhận sự khó chịu khi thời tiết oi bức như những người khác.