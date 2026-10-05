Chuột rút sau tuổi 50, khi nào nên bổ sung magie?

Magie có vai trò quan trọng đối với hoạt động bình thường của cơ và hệ thần kinh. Vì vậy, khi bị chuột rút, nhiều người nghĩ ngay đến việc bổ sung magie, đặc biệt với suy nghĩ thiếu magie có thể khiến cơ dễ co thắt. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp chuột rút đều do thiếu magie và việc bổ sung magie không phải lúc nào cũng giúp cải thiện tình trạng này.

1. Vì sao người sau tuổi 50 dễ bị chuột rút?

Nội dung 1. Vì sao người sau tuổi 50 dễ bị chuột rút? 2. Có nên dùng viên bổ sung magie? 3. Cách ngăn ngừa chuột rút

Chuột rút là tình trạng cơ co thắt đột ngột, không chủ ý, thường gây đau và kéo dài từ vài giây đến vài phút. Chuột rút ở chân, đặc biệt vào ban đêm, khá phổ biến ở người lớn tuổi và có xu hướng tăng theo tuổi.

Một số yếu tố có thể liên quan gồm:

- Cơ bắp mỏi hoặc hoạt động quá mức: Thay đổi cường độ vận động, tập luyện nhiều hơn thường ngày hoặc cơ chưa thích nghi với mức vận động mới có thể làm tăng nguy cơ chuột rút. Mỏi cơ và thay đổi hoạt động của thần kinh kiểm soát cơ được cho là có vai trò trong chuột rút về đêm.

- Tư thế và tình trạng cơ: Chuột rút thường xuất hiện khi nghỉ ngơi, đặc biệt vào ban đêm. Một số tư thế có thể làm cơ ở chân bị rút ngắn hoặc căng trong thời gian dài, từ đó góp phần làm xuất hiện cơn co thắt.

- Bệnh lý và thuốc đang sử dụng: Một số bệnh lý như bệnh động mạch ngoại biên, bệnh lý thần kinh hoặc hẹp ống sống thắt lưng có thể liên quan đến chuột rút ở chân. Một số thuốc cũng có thể liên quan đến triệu chứng này, trong đó có thuốc lợi tiểu và statin.

- Nước và chất điện giải: Mất nước hoặc rối loạn điện giải có thể liên quan đến chuột rút trong một số hoàn cảnh, nhưng không phải nguyên nhân thường gặp của chuột rút chân về đêm. Vì vậy, không nên mặc định cứ bị chuột rút là do thiếu nước, kali hay magie.

Không phải cứ bị chuột rút là do thiếu magie hoặc cần bổ sung magie. Ảnh: AI.

2. Có nên dùng viên bổ sung magie?

Magie là khoáng chất thiết yếu, tham gia vào hoạt động của cơ, hệ thần kinh và nhiều quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Khi thiếu magie, bổ sung khoáng chất này có thể giúp cải thiện tình trạng thiếu hụt. Tuy nhiên, chuột rút không đồng nghĩa với thiếu magie.

Nguy cơ thiếu magie có thể tăng ở một số người do chế độ ăn không đáp ứng nhu cầu, một số bệnh lý hoặc thuốc ảnh hưởng đến hấp thu và cân bằng magie. Vì vậy, chỉ dựa vào triệu chứng chuột rút không thể xác định cơ thể có thiếu magie hay không.

Với người khỏe mạnh, nên ưu tiên magie từ thực phẩm. Các loại hạt, đậu, rau lá xanh đậm, ngũ cốc nguyên hạt và một số loại cá là những nguồn cung cấp magie tốt. Chế độ ăn đa dạng, đầy đủ có thể giúp đáp ứng nhu cầu magie mà không nhất thiết phải dùng thêm viên bổ sung.

Viên bổ sung magie chỉ nên được sử dụng khi có lý do phù hợp, chẳng hạn người có nguy cơ thiếu magie hoặc được bác sĩ chỉ định cần bổ sung. Lưu ý, không nên tự uống magie kéo dài chỉ với mục đích phòng hoặc giảm chuột rút.

Nếu được chỉ định bổ sung, cần dùng đúng liều và thời gian theo hướng dẫn của bác sĩ. Dùng liều cao có thể gây tiêu chảy, buồn nôn và khó chịu đường tiêu hóa. Người mắc bệnh thận cần thận trọng vì khả năng đào thải magie giảm, làm tăng nguy cơ tích lũy khoáng chất này trong cơ thể.

Magie cũng có thể làm giảm hấp thu một số thuốc nếu uống cùng thời điểm, trong đó có một số thuốc kháng sinh và thuốc điều trị loãng xương. Người đang điều trị bệnh mạn tính hoặc sử dụng nhiều thuốc nên trao đổi với bác sĩ, dược sĩ trước khi dùng viên bổ sung magie.

3. Cách ngăn ngừa chuột rút

Một số biện pháp có thể giúp người trên 50 tuổi hạn chế chuột rút:

- Người thường xuyên bị chuột rút về đêm có thể thử kéo giãn nhẹ cơ bắp chân và mặt sau đùi trước khi đi ngủ. Một nghiên cứu ở người trên 55 tuổi cho thấy thực hiện các động tác này mỗi tối trong 6 tuần giúp giảm tần suất và mức độ đau của chuột rút. Tuy nhiên, đây là một biện pháp hỗ trợ, không bảo đảm loại bỏ hoàn toàn các cơn chuột rút.

- Khi tập luyện hoặc vận động, nên tăng cường độ từ từ, tránh để cơ hoạt động quá sức và dành thời gian nghỉ ngơi phù hợp.

- Cần duy trì chế độ ăn đa dạng và uống đủ nước, đặc biệt khi vận động nhiều hoặc thời tiết nóng.

- Khi bị chuột rút, có thể nhẹ nhàng kéo giãn cơ đang co và xoa bóp vùng cơ bị đau. Không nên cố vận động mạnh khi cơ vẫn đang co thắt.

- Nếu chuột rút xảy ra thường xuyên, làm gián đoạn giấc ngủ, kéo dài hoặc đi kèm sưng chân, yếu cơ, tê bì, thay đổi màu sắc hay nhiệt độ của chân, người bệnh nên đi khám. Bác sĩ có thể xem xét thuốc đang sử dụng, bệnh lý nền và các yếu tố liên quan để tìm nguyên nhân.

Sau tuổi 50, chuột rút không đồng nghĩa với thiếu magie, thay vì tự mua viên bổ sung, người bệnh nên chú ý điều chỉnh sinh hoạt, kéo giãn cơ và tìm nguyên nhân nếu chuột rút tái diễn.