Chuột không dây Logitech Pebble Up ra mắt với thiết kế nâng vỏ độc đáo và pin sạc 90 ngày

Logitech vừa chính thức mở rộng danh mục phụ kiện văn phòng với mẫu chuột không dây Pebble Up, sản phẩm kế nhiệm của dòng Pebble Mouse 2 M350s từng giới thiệu vào năm 2023. Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên thế hệ mới là cơ chế chuyển đổi hình thái cơ học, cho phép người dùng thay đổi giữa thiết kế phẳng siêu mỏng để mang đi làm việc di động và kiểu nâng cao phần vỏ để tăng điểm tựa công thái học khi sử dụng lâu dài.

Logitech ra mắt chuột không dây Pebble Up

Cơ chế nâng vỏ linh hoạt và cấu hình phần cứng

Về mặt vật lý, Logitech Pebble Up có số đo ba chiều lần lượt là 105.8 x 59.6 x 30 mm và trọng lượng đạt 79 gram. Dù tích hợp thêm khung cơ học nâng vỏ trên, trọng lượng của thiết bị chỉ nhỉnh hơn 3 gram so với mức 76 gram của phiên bản Pebble Mouse 2 M350s, bảo đảm tính linh hoạt khi di chuyển.

Về hiệu năng phần cứng, thiết bị trang bị cảm biến quang học hỗ trợ dải nhạy DPI từ 400 đến 4,000, với độ phân giải tối đa đạt 4,200 CPI. Hệ thống điều khiển gồm 4 nút chức năng: chuột trái, chuột phải, con cuộn và một nút chuyển đổi DPI chuyên dụng. Con cuộn được thiết kế dạng từng nấc khấc, tối ưu độ chính xác trong quá trình cuộn tài liệu và duyệt web.

Sản phẩm có thiết kế nâng vỏ độc đáo

Bảng so sánh thông số kỹ thuật Pebble Up và Pebble M350s

Nâng cấp pin sạc lithium và khả năng kết nối đa nền tảng

Thay vì sử dụng pin rời chuẩn AA như đời tiền nhiệm, Logitech đã chuyển sang trang bị viên pin sạc lithium polymer dung lượng 290 mAh gắn liền bên trong. Mỗi chu kỳ sạc đầy mang lại thời gian vận hành lên tới 90 ngày. Cải tiến này giúp loại bỏ sự phụ thuộc vào pin dùng một lần, đồng thời giảm tác động tới môi trường.

Logitech Pebble Up có thời lượng pin ấn tượng

Về mặt giao tiếp, chuột hỗ trợ kết nối kép thông qua Bluetooth Low Energy hoặc đầu thu USB Logi Bolt với phạm vi kết nối ổn định 10 mét. Tính năng Easy-Switch cho phép ghép đôi tối đa 3 thiết bị và luân chuyển tín hiệu chỉ bằng một nút bấm. Thông qua phần mềm Logi Options+ trên Windows và macOS, người dùng có thể gán macro, thao tác cử chỉ hoặc gọi các công cụ AI. Khi kết nối với các hệ điều hành khác như iPadOS, Linux, ChromeOS và Android, chuột hoạt động ở các chức năng cơ bản.

Vật liệu thân thiện môi trường và giá bán

Logitech Pebble Up được sản xuất theo định hướng giảm thiểu phát thải rác thải điện tử với 3 phiên bản màu sắc: Hồng (Rose Pink), Trắng (Pearl White) và Xám (Graphite Gray). Toàn bộ đều sử dụng nhựa tái chế sau tiêu dùng đã qua chứng nhận, trong đó bản màu Hồng và Trắng chứa 43%, còn bản màu Xám chứa tới 56% vật liệu tái chế.

Sản phẩm được niêm yết tại thị trường Trung Quốc với mức giá 250 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 968 ngàn đồng, định vị vào phân khúc chuột không dây đa năng cho người dùng văn phòng hiện đại.