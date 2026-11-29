Sau 3 năm ly hôn, Chương Tử Di tiếp tục tập trung cho sự nghiệp diễn xuất và gây chú ý với vai diễn mới trong bộ phim của đạo diễn Tào Bảo Bình. Tuy nhiên, nữ diễn viên mới đây tiết lộ từng gặp phản ứng nghiêm trọng về thể chất sau khi nhập tâm thực hiện một phân cảnh đau đớn, khiến nhiều người bất ngờ.

Theo Sohu, khi nhắc đến thông tin Chương Tử Di không thể thực hiện những cảnh quay giàu cảm xúc, nhiều người ban đầu hiểu nhầm cô đang nói về cảnh nóng hoặc cảnh thân mật. Thực tế, phân đoạn khiến nữ diễn viên gặp vấn đề sức khỏe lại là cảnh người mẹ nhận tin con trai qua đời trong phim.

Chương Tử Di tái xuất màn ảnh với dự án phim mới.

Để hóa thân vào vai diễn, Chương Tử Di tăng cân từ hơn 45 kg lên khoảng 55 kg, chấp nhận để mặt mộc, đeo kính gọng đen và diện trang phục giản dị. Những hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện trên đường phố với ngoại hình khác lạ từng khiến cô nhận nhiều bình luận tiêu cực, thậm chí bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ thất bại. Sau khoảng 2 tháng, cô mới lên tiếng giải thích bản thân chỉ tăng cân để phục vụ vai diễn.

Đáng chú ý, trong một cảnh quay kéo dài từ 16h, Chương Tử Di phải liên tục tái hiện trạng thái suy sụp của người mẹ khi biết tin con trai qua đời. Sau khi đạo diễn hô cắt, nữ diễn viên vẫn chưa thể thoát khỏi cảm xúc nhân vật. Cô xuất hiện tình trạng tê bì mặt, tay chân, tức ngực và khó thở. Các nhân viên tại phim trường phải dùng túi nilon hỗ trợ cô hít lại khí thở ra để ổn định tình trạng.

Sau đó, Chương Tử Di mới biết hiện tượng mình gặp phải có tên là kiềm hô hấp. Tối 27/10, cô cũng chia sẻ về triệu chứng này trên trang cá nhân.

Ở tuổi 47, Chương Tử Di thừa nhận cơ thể không còn khả năng phục hồi nhanh như thời trẻ. Trước đây, cô từng nổi tiếng với tinh thần lăn xả trong các tác phẩm như Ngọa Hổ Tàng Long, Nhất Đại Tông Sư hay Tương Viên Lộng. Nữ diễn viên sẵn sàng tập võ, chịu chấn thương và thay đổi ngoại hình để phục vụ nhân vật. Tuy nhiên, sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, cô nhận ra bản thân cần biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Chương Tử Di phải liên tục tái hiện trạng thái suy sụp của người mẹ khi biết tin con trai qua đời và khiến cô kiệt sức sau khi hoàn thành cảnh quay.

Sau 3 năm ly hôn, Chương Tử Di không thường xuyên chia sẻ chuyện đời tư mà chủ yếu cập nhật các hoạt động nghệ thuật. Dù vẫn dành nhiều tâm huyết cho diễn xuất, nữ diễn viên cho biết cần giữ trạng thái bình tĩnh trong cuộc sống và không thể tiếp tục làm việc như thời còn trẻ.

Câu chuyện của Chương Tử Di cũng đặt ra vấn đề về giới hạn sức khỏe của diễn viên khi theo đuổi những vai diễn đòi hỏi cảm xúc mãnh liệt. Sự tận tâm với nghề là điều đáng trân trọng, nhưng việc để nghệ sĩ phải đánh đổi sức khỏe để hoàn thành một cảnh quay cũng khiến khán giả đặt câu hỏi về trách nhiệm bảo đảm an toàn của các đoàn phim.