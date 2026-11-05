Chương Tử Di bước sang một vai trò mới sau gần 30 năm

Ở tuổi 47, Chương Tử Di tiếp tục nhận được sự chú ý của truyền thông Trung Quốc khi được Đại học Baptist Hong Kong trao danh hiệu Giáo sư danh dự thuộc Học viện Nghệ thuật Sáng tạo. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Future Film Fest 2026, nhân dịp trường kỷ niệm 70 năm thành lập. Đây được xem là sự ghi nhận dành cho những đóng góp của nữ diễn viên đối với nghệ thuật điện ảnh sau nhiều thập kỷ hoạt động.

Tại buổi lễ, Chương Tử Di có dịp gặp gỡ giảng viên và sinh viên, đồng thời nhìn lại hành trình theo đuổi nghệ thuật của mình. Nữ diễn viên cho biết cô bắt đầu học múa dân gian Trung Quốc tại Học viện Múa Bắc Kinh từ năm 11 tuổi. Những năm tháng rèn luyện với cường độ cao giúp cô thấm thía quan niệm rằng 10 phút tỏa sáng trên sân khấu có thể phải đánh đổi bằng 10 năm khổ luyện phía sau. Cô cũng khuyến khích những người trẻ tin tưởng bản thân, chủ động đón nhận thử thách và tìm kiếm sân khấu dành riêng cho mình.

Chương Tử Di được trao danh hiệu Giáo sư danh dự sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật.

Không chỉ chia sẻ về quá trình trưởng thành, Chương Tử Di còn nhắc đến những trải nghiệm đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất. Khi tham gia các tác phẩm như 2046 và Nhất đại tông sư, cô từng có cơ hội làm việc với đạo diễn Vương Gia Vệ. Nữ diễn viên tiết lộ bản thân không phải lúc nào cũng được biết trước toàn bộ nội dung câu chuyện. Trong quá trình quay phim, cô thường nhận từng trang kịch bản viết tay để chuẩn bị cho cảnh diễn tiếp theo. Cách làm việc đặc biệt này đòi hỏi người diễn viên phải duy trì sự tập trung, linh hoạt và khả năng nắm bắt cảm xúc nhân vật.

Đáng chú ý, Chương Tử Di cũng thẳng thắn đề cập đến những áp lực thể chất phía sau các vai diễn có cường độ cảm xúc cao. Trong một dự án gần đây, cô hóa thân thành người mẹ đau đớn vì mất con. Sau khi hoàn thành một cảnh quay nặng về tâm lý, nữ diễn viên gặp tình trạng tê bì chân tay và khuôn mặt. Cô cho biết càng trưởng thành, bản thân càng ý thức rõ hơn về những ảnh hưởng mà việc nhập vai quá sâu có thể gây ra cho cơ thể. Dẫu vậy, Chương Tử Di vẫn quan niệm diễn viên cần thực sự sống cùng cảm xúc của nhân vật để mang đến màn thể hiện chân thật.

Nhìn lại gần ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Chương Tử Di là một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Hoa ngữ trên trường quốc tế. Ra mắt màn ảnh năm 1999, cô nhanh chóng gây tiếng vang qua Đường về nhà, Ngọa hổ tàng long, Anh hùng, Thập diện mai phục và Nhất đại tông sư. Những vai diễn giàu chiều sâu giúp nữ diễn viên khẳng định năng lực, đồng thời mang đến nhiều giải thưởng và đề cử danh giá tại các liên hoan phim quốc tế.

Chương Tử Di vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật và tìm kiếm những thử thách mới.

Không dừng lại ở diễn xuất, Chương Tử Di còn từng thử sức với vai trò đạo diễn thông qua phim ngắn Poem, thuộc dự án điện ảnh My Country, My Parents ra mắt năm 2021. Tác phẩm giúp cô nhận giải Đạo diễn mới xuất sắc tại Movie Channel Media Awards năm 2022. Điều này cho thấy nữ diễn viên không giới hạn bản thân trong một vị trí mà luôn tìm kiếm cơ hội khám phá những khía cạnh khác của điện ảnh.

Danh hiệu Giáo sư danh dự lần này vì thế mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình của Chương Tử Di. Dù không đồng nghĩa với việc trở thành giảng viên toàn thời gian, vai trò mới mở ra cơ hội để cô chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế với những người đang theo đuổi nghệ thuật thứ bảy. Sau nhiều năm đứng trước ống kính, nữ diễn viên đang có thêm một cách đóng góp cho điện ảnh, không chỉ bằng những vai diễn mà còn qua những giá trị nghề nghiệp được truyền lại cho thế hệ tiếp nối.