Chương trình Vui hội trăng rằm 'Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Sơn La' tại Mường Khiêng

Nhà thuốc Bình Yên phát thuốc miễn phí cho các em học sinh.

Tại chương trình, các em học sinh được hòa mình vào không khí Trung thu vui tươi với nhiều hoạt động trải nghiệm như nặn tò he, làm đèn Trung thu, chơi các trò chơi dân gian và thi trưng bày mâm cỗ. Chương trình còn tổ chức khám, tư vấn sức khỏe học đường, cấp phát thuốc miễn phí cho 450 học sinh và cắt tóc miễn phí cho hơn 400 học sinh.

Các em học sinh được khám miễn phí.

Cắt tóc miễn phí cho thiếu nhi vùng đặc biệt khó khăn.

Trải nghiệm làm tò he tại chương trình.

Lãnh đạo Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh làm đèn trung thu cùng các em học sinh.

Phần thi trưng bày mâm cỗ trung thu.

Chương trình đã trao tặng 1.000 suất quà, đèn Trung thu cho học sinh trên địa bàn xã; tặng 20 thùng sữa, 20 cặp sách cho Trường Mầm non Phong Lan Mường Khiêng; tặng 10 xe đạp cho học sinh và 1 bộ trống Đội cho Trường THCS Mường Khiêng 1. Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã trao tặng 30 suất học bổng, Ngân hàng BIDV chi nhánh Sơn La trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị chương trình hơn 200 triệu đồng.

Các đơn vị đồng hành trao tặng quà cho Đoàn xã Mường Khiêng và Trường THCS Mường Khiêng 1.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng.

Ngân hàng BIDV Chi nhánh Sơn La trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh khó khăn.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các mạnh thường quân trao tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh vượt khó.

Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh và Nhà thuốc Bình Yên trao tặng quà cho các em học sinh Trường Mầm non Phong Lan Mường Khiêng.

Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tặng bộ trống đội cho Trường THCS Mường Khiêng 1.

Lãnh đạo xã Mường Khiêng trao giải nhất cho đội thi Trường Tiểu học Mường Khiêng 2.

Chương trình còn có các hoạt động giao lưu văn nghệ, múa lân, rước đèn và phá cỗ Trung thu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, để các em được tận hưởng trọn vẹn niềm vui của ngày hội.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Chương trình Vui hội trăng rằm “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Sơn La” là hoạt động thiết thực góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thiếu nhi, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, giúp các em đón Tết Trung thu vui tươi và ý nghĩa.

Các em học sinh rước đèn trung thu.