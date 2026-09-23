Chương trình Vui hội trăng rằm 'Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Sơn La' tại Mường Khiêng
Ngày 22/9, tại Trường THCS Mường Khiêng 1, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Hội đồng đội tỉnh, xã Mường Khiêng và các đơn vị, cá nhân đồng hành tổ chức chương trình Vui hội trăng rằm “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Sơn La” năm 2026. Chương trình thu hút hơn 1.000 học sinh và phụ huynh trên địa bàn xã tham gia.
Tại chương trình, các em học sinh được hòa mình vào không khí Trung thu vui tươi với nhiều hoạt động trải nghiệm như nặn tò he, làm đèn Trung thu, chơi các trò chơi dân gian và thi trưng bày mâm cỗ. Chương trình còn tổ chức khám, tư vấn sức khỏe học đường, cấp phát thuốc miễn phí cho 450 học sinh và cắt tóc miễn phí cho hơn 400 học sinh.
Chương trình đã trao tặng 1.000 suất quà, đèn Trung thu cho học sinh trên địa bàn xã; tặng 20 thùng sữa, 20 cặp sách cho Trường Mầm non Phong Lan Mường Khiêng; tặng 10 xe đạp cho học sinh và 1 bộ trống Đội cho Trường THCS Mường Khiêng 1. Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã trao tặng 30 suất học bổng, Ngân hàng BIDV chi nhánh Sơn La trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị chương trình hơn 200 triệu đồng.
Chương trình còn có các hoạt động giao lưu văn nghệ, múa lân, rước đèn và phá cỗ Trung thu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, để các em được tận hưởng trọn vẹn niềm vui của ngày hội.
Chương trình Vui hội trăng rằm “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Sơn La” là hoạt động thiết thực góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thiếu nhi, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, giúp các em đón Tết Trung thu vui tươi và ý nghĩa.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/chuong-trinh-vui-hoi-trang-ram-thap-sang-uoc-mo-thieu-nhi-son-la-tai-muong-khieng-PjlOuNuDR.html