Chương trình Vòng tay nhân ái BHT bàn giao nhà cho hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Thọ

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các đơn vị, nhà hảo tâm dự Lễ bàn giao nhà nhân ái cho chị Đinh Thị Long (thôn Đức Hòa, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Sáng 24/10, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà tài trợ tổ chức Lễ bàn giao nhà nhân ái cho gia đình chị Đinh Thị Long (thôn Đức Hòa, xã Đức Thọ). Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, chính quyền địa phương và đại diện các nhà tài trợ.

Chị Đinh Thị Long (SN 1976, thôn Đức Hòa, xã Đức Thọ) là một người phụ nữ tần tảo, chịu thương, chịu khó. Chồng mất cách đây 6 năm, chị một mình gồng gánh nuôi 5 người con khôn lớn. Dù làm lụng quanh năm vất vả nhưng chị vẫn không lo đủ chi phí sinh hoạt và học hành cho các con. Đặc biệt, ngôi nhà của 6 mẹ con đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

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Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà hảo tâm trao tặng tiền và hiện vật cho chị Đinh Thị Long.

Trước hoàn cảnh của gia đình, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã phối hợp cùng các tổ chức, nhà hảo tâm chung tay, hỗ trợ xây dựng cho gia đình một ngôi nhà mới với tổng kinh phí gần 137 triệu đồng. Trong đó, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Nhật Bản hỗ trợ 84 triệu đồng; Cửa hàng vật liệu xây dựng Toàn Thắng hỗ trợ gạch ốp lát trị giá 13 triệu đồng; Công ty Cổ phần Bảo Toàn hỗ trợ thiết bị vệ sinh trị giá 15 triệu đồng; Công ty Carberg – Nhãn hàng Bia Huda hỗ trợ 5 triệu đồng; Cửa hàng thiết bị Bếp An tặng một máy lọc nước trị giá 8,9 triệu đồng; khán thính giả, độc giả của chương trình Vòng tay nhân ái BHT hỗ trợ 11 triệu đồng.

Anh Trương Quang Anh – Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Nhật Bản cho biết, hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trên hành trình lan tỏa những giá trị nhân văn, kết nối yêu thương.

Ngôi nhà được khởi công vào đầu tháng 6/2026, đến nay, sau hơn 4 tháng xây dựng đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Chị Đinh Thị Long phấn khởi trong ngôi nhà được xây lên từ tình yêu thương của cộng đồng xã hội.

Xúc động trước sự quan tâm, đồng hành của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh và các nhà tài trợ, chị Đinh Thị Long chia sẻ: “Nhìn căn nhà mới khang trang hôm nay, tôi không khỏi nghẹn ngào khi nhớ về những ngày tháng phải sống trong ngôi nhà cũ chật hẹp. Sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm là món quà vô giá, tiếp thêm niềm tin cho tôi và các con vào cuộc sống. Chúng tôi xin trân trọng ghi nhớ và biết ơn sâu sắc những tấm lòng nhân ái này".

Nhân dịp này, đại diện Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Aladdin cũng tài trợ một suất học bổng du học tại Nhật Bản trị giá 100 triệu đồng cho một người con của chị Đinh Thị Long.

Tại lễ bàn giao, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh và các nhà tài trợ bày tỏ hy vọng, mái ấm mới sẽ trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm nghị lực để chị Đinh Thị Long vượt qua nghịch cảnh, vững vàng nuôi dạy các con khôn lớn.

Tính đến tháng 10/2025, chương trình "Vòng tay nhân ái" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã hoàn thành 49 ngôi nhà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện tại, chương trình đang xây dựng ngôi nhà thứ 50 cho gia đình anh Hoàng Minh Thắng (thôn Quang Trung, xã Cẩm Duệ).