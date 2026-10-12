Chương trình viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng diễn ra trong hai ngày 13 và 14/10

Hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: THẾ ANH)

Trong số 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập có 698 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ thuộc một mộ tập thể. Trước đó, lúc 19 giờ ngày 13/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm tri ân” diễn ra tại Công viên Lê Thị Riêng, số 875 Cách mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Thành phố trao đổi tại buổi tổng duyệt lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: THẾ ANH)

Theo kế hoạch, sáng 14/10, lúc 7 giờ 30 phút, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Nhà bia liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Sau đó, lễ viếng, truy điệu được tổ chức trọng thể lúc 8 giờ.

Các lực lượng tham gia buổi tổng duyệt ngày 12/10.

Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến xuất phát đợt đầu lúc 8 giờ 45 phút. Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố, phường Long Bình.

Đoàn xe di chuyển quãng đường khoảng 26km, lộ trình từ Công viên Lê Thị Riêng qua đường Trường Sơn, Cách mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội đến Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

Các lực lượng tham buổi tổng duyệt.

Ban tổ chức trân trọng mời người dân, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên, hội viên phụ nữ tại các phường dọc tuyến đường đoàn xe đi qua cùng tham gia tiễn đưa các liệt sĩ. Người dân có thể đứng trên vỉa hè, cầm nhành hoa trắng và cờ Tổ quốc nhỏ, thành kính tiễn biệt khi đoàn xe đi qua.

Đoàn xe phục vụ lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tham gia buổi tổng duyệt.

Sau nhiều tháng tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, 731 hài cốt liệt sĩ sẽ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố. Lễ truy điệu và hành trình tiễn đưa là dịp để thân nhân, đồng đội và người dân thành phố bày tỏ lòng tưởng nhớ tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.