Chương trình văn nghệ 'Giai điệu tự hào' tôn vinh người phụ nữ phường Ba Đình

Tiết mục do trường THCS Ba Đình biểu diễn tại sự kiện. Ảnh: Huy Hoàng

Chương trình diễn ra nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 – 19/10/2026) và 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026).

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Tuyết Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường Ba Đình, nhắc lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô.

Bà Nguyễn Tuyết Trinh nhấn mạnh, xuyên suốt lịch sử, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững bản lĩnh kiên cường, dũng cảm, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Các phần trình diễn nhấn mạnh tình yêu quê hương, đất nước và thể hiện sự duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Huy Hoàng

Cùng với truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua 96 năm xây dựng và trưởng thành cũng không ngừng phát huy phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Tiếp nối truyền thống ấy, phụ nữ Ba Đình tích cực lao động, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và tham gia các hoạt động xã hội, góp sức xây dựng địa phương văn minh, giàu đẹp.

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ba Đình đã tuyên dương 10 gương phụ nữ tiêu biểu năm 2026. Đây là những hội viên có nhiều đóng góp trong công việc, gia đình và cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên, góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Ba Đình năng động, nhân ái và giàu nghị lực.

Các đội thi nhận phần thưởng tại chương trình. Ảnh: Huy Hoàng

Điểm nhấn của chương trình là đêm chung khảo Liên hoan văn nghệ quy tụ 14 tiết mục đặc sắc đến từ các tổ dân phố, trường học và cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Các phần trình diễn đã tái hiện sinh động hình ảnh quê hương, đất nước, tôn vinh truyền thống Thủ đô ngàn năm văn hiến cùng vẻ đẹp cao quý của người phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Mỗi tiết mục đều mang một sắc thái riêng, phản ánh sự chuẩn bị công phu, tinh thần trách nhiệm và niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng của mỗi cán bộ, hội viên.

Khép lại hội thi, Ban tổ chức đã trao 01 giải Xuất sắc cho Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 2, 01 giải Nhất cho Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 13, cùng 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các đội thi xuất sắc.

Không chỉ là sân chơi nghệ thuật quần chúng, liên hoan còn là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ giao lưu, học hỏi, thể hiện tài năng; qua đó bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, cùng niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc, Thủ đô và tổ chức Hội.

Qua đó, chương trình đã tạo động lực lan tỏa, khích lệ phụ nữ quận Ba Đình tiếp tục phát huy trí tuệ, tài năng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của gia đình và cộng đồng.