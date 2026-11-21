Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026
Tối 21/11, tại Chợ đêm San Thàng, UBND phường Tân Phong tổ chức Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), kỷ niệm 96 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) năm 2026.
Chương trình gồm 11 tiết mục ca múa nhạc, nhảy dân vũ đặc sắc do các đội văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ trên địa bàn các phường: Tân Phong, Đoàn Kết và xã Sin Suối Hồ biểu diễn. Các tiết mục tập trung ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa độc đáo của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
Đây là hoạt động văn hóa, văn nghệ có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các địa phương, các dân tộc.
Thông qua chương trình, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được gìn giữ, bảo tồn và phát huy; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, lan toả, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa các dân tộc tỉnh Lai Châu đến với du khách, thúc đẩy phát triển du lịch và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/van-hoa/chuong-trinh-van-nghe-chao-mung-ngay-van-hoa-viet-nam-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-nam-2026-868286