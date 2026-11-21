Tiết mục hát múa do Đội Văn nghệ bản Sin Chải, phường Tân Phong biểu diễn.

Chương trình gồm 11 tiết mục ca múa nhạc, nhảy dân vũ đặc sắc do các đội văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ trên địa bàn các phường: Tân Phong, Đoàn Kết và xã Sin Suối Hồ biểu diễn. Các tiết mục tập trung ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa độc đáo của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Tiết mục múa Đêm nghe đò đưa nhớ Bác do thành viên câu lạc bộ Hoàng Làn (phường Tân Phong) biểu diễn.

Đây là hoạt động văn hóa, văn nghệ có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các địa phương, các dân tộc.

Tiết mục múa "Anh có về cùng em" mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Thái do Đội bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Thái phường Đoàn Kết biểu diễn.

Thông qua chương trình, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được gìn giữ, bảo tồn và phát huy; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, lan toả, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa các dân tộc tỉnh Lai Châu đến với du khách, thúc đẩy phát triển du lịch và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đông đảo nhân dân và du khách đến xem và thưởng thức các tiết mục văn nghệ.

Tiết mục biểu diễn của Đội văn nghệ bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ góp phần lan toả bản sắc văn hoá dân tộc tới du khách tại chợ đêm San Thàng.