Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ
Tối 3/11, UBND xã Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình văn nghệ “Sáng mãi tên Anh” chào mừng kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2026).
Dự chương trình có lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của tỉnh và các xã, phường trong tỉnh cùng lãnh đạo phường Tương Mai và phường Định Công (thành phố Hà Nội).
Tham gia chương trình có đội văn nghệ xung kích xã Hoàng Văn Thụ, các nghệ nhân, diễn viên đến từ các thôn trong xã và các xã lân cận biểu diễn.
Chương trình được dàn dựng gồm 3 chương: “Theo dòng lịch sử”; “Xây dựng quê hương đổi mới”; “Sáng mãi tên Anh - Tự hào xứ Lạng - Vững bước tương lai” với 18 tiết mục đặc sắc.
Các tiết mục có nội dung ca ngợi cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ, tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về Đảng, Bác Hồ và những thành tựu trong công cuộc xây dựng quê hương.
Chương trình là dịp để các tầng lớp Nhân dân tưởng nhớ và tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, ý chí xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Nhân dịp này, 9 tập thể, 19 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong tổ chức, triển khai và hưởng ứng các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chuong-trinh-van-nghe-chao-mung-ky-niem-117-nam-ngay-sinh-dong-chi-hoang-van-thu-5107751.html