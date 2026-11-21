Qua đó, chương trình lan tỏa những giá trị nhân văn của nghệ thuật, khẳng định vai trò của nghệ thuật trong kết nối cộng đồng, mở rộng cơ hội để mọi người được tiếp cận, tham gia và tỏa sáng.

Chương trình đã biểu diễn vào tối 20.11 tại Rạp Xiếc Trung ương (Hà Nội), nằm trong chuỗi hoạt động của Liên đoàn Xiếc Việt Nam nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

Chương trình “Ước mơ xanh” nằm trong chuỗi hoạt động biểu diễn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11. Ảnh: Quỳnh Hương

Xiếc và công nghệ cùng kể câu chuyện tri ân

Biểu diễn đúng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, chương trình nghệ thuật Ước mơ xanh dành nội dung đặc biệt để tri ân các thế hệ thầy cô đã và đang gắn bó với sự nghiệp đào tạo, phát triển nghệ thuật xiếc Việt Nam.

Đây là dịp ghi nhận những đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhà giáo, những người truyền dạy kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm nghề nghiệp và tinh thần lao động nghệ thuật cho nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Trong nghệ thuật xiếc, phía sau mỗi tiết mục thành công là quá trình khổ luyện bền bỉ của người nghệ sĩ cùng sự dìu dắt tận tâm của những người thầy. Từ việc hướng dẫn từng động tác, rèn luyện kỹ thuật biểu diễn đến bồi dưỡng bản lĩnh sân khấu, các thầy cô đóng vai trò quan trọng trong hành trình trưởng thành của mỗi nghệ sĩ.

Những kinh nghiệm và giá trị nghề nghiệp được trao truyền qua từng thế hệ đã góp phần tạo nên nền tảng cho sự phát triển của nghệ thuật xiếc nước nhà.

Thông qua hoạt động tri ân, Ước mơ xanh gửi lời cảm ơn tới những người đã dành tâm huyết cho công tác giảng dạy, truyền nghề và bồi dưỡng tài năng nghệ thuật, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của sự tiếp nối giữa các thế hệ trong việc gìn giữ, phát huy và sáng tạo những giá trị mới cho nghệ thuật xiếc Việt Nam.

Đặc biệt, chương trình còn tạo điểm nhấn bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật xiếc truyền thống và công nghệ trình diễn 3D Mapping hiện đại.

Những tiết mục biểu diễn trực tiếp được đặt trong không gian hình ảnh đa chiều, mở rộng khả năng thể hiện của sân khấu, tạo thêm hiệu ứng thị giác và trải nghiệm cho khán giả.

Việc đưa 3D Mapping vào biểu diễn góp phần làm mới cách tiếp cận nghệ thuật xiếc, đưa công nghệ trở thành chất liệu hỗ trợ sáng tạo và tăng sức hấp dẫn cho các tiết mục.

Qua đó, Liên đoàn Xiếc Việt Nam hướng tới đa dạng hóa hình thức biểu diễn, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, nhất là khán giả trẻ và các gia đình, đồng thời tìm kiếm những cách thức thể hiện mới trên nền tảng nghệ thuật xiếc truyền thống.

Thắp sáng cơ hội hòa nhập cho trẻ yếu thế

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự tham gia biểu diễn của các em học sinh có rối loạn phổ tự kỷ đến từ Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục hòa nhập Phúc Yên.

Sự góp mặt của các em mang đến màu sắc riêng cho chương trình, đồng thời mở ra cơ hội để các em thể hiện khả năng, sự tự tin và hòa mình vào hoạt động nghệ thuật.

Các em học sinh có rối loạn phổ tự kỷ tự tin đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ xiếc. Ảnh: Quỳnh Hương

Việc cùng đứng trên sân khấu với các nghệ sĩ chuyên nghiệp gửi gắm thông điệp về sự tôn trọng khác biệt, bình đẳng trong cơ hội tiếp cận và tham gia đời sống văn hóa. Mỗi cá nhân, dù có những đặc điểm và khả năng riêng, đều xứng đáng được khuyến khích thể hiện bản thân, được ghi nhận và tạo điều kiện phát huy thế mạnh.

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục hòa nhập Phúc Yên, TS. Phạm Hà Thương chia sẻ, để có được vài phút đứng trên sân khấu hôm nay, các em đã trải qua một hành trình dài với nhiều nỗ lực và kiên trì.

Suốt 9 năm qua, các em từng bước làm quen, gắn bó với bộ môn nghệ thuật này, duy trì việc tập luyện hằng ngày. Khoảng 2 năm trở lại đây, các em nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Để chuẩn bị cho chương trình Ước mơ xanh, các em đã dành một tháng tập luyện, làm quen với không gian sân khấu và các tiết mục biểu diễn.

Theo TS. Phạm Hà Thương, trẻ có rối loạn phổ tự kỷ thường nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh và sự xuất hiện của những người lạ. Bởi vậy, việc biểu diễn trong một không gian sân khấu lớn, chuyên nghiệp như Liên đoàn Xiếc Việt Nam là thử thách không nhỏ.

Mỗi bước chân, mỗi động tác và khoảnh khắc tự tin trước khán giả đều là kết quả của quá trình chuẩn bị, nỗ lực vượt qua những rào cản của chính các em. Đằng sau vài phút biểu diễn là cả hành trình bền bỉ, cùng sự đồng hành, kiên nhẫn của thầy cô, gia đình và các nghệ sĩ.

Thông qua sự đồng hành giữa các nghệ sĩ và học sinh, Ước mơ xanh hướng tới xây dựng một không gian biểu diễn cởi mở, thân thiện, nơi nghệ thuật trở thành cầu nối của sự thấu hiểu, sẻ chia và gắn kết cộng đồng.

Hoạt động này cho thấy vai trò xã hội của nghệ thuật trong việc thúc đẩy giáo dục hòa nhập, mở rộng cơ hội tiếp cận văn hóa cho các nhóm trẻ có hoàn cảnh và đặc điểm khác nhau.

Theo Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng, việc đưa các em học sinh có rối loạn phổ tự kỷ tham gia biểu diễn xuất phát từ mong muốn mở rộng cơ hội tiếp cận và thụ hưởng văn hóa cho những nhóm trẻ cần được quan tâm, hỗ trợ trong xã hội.

Theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển văn hóa Việt Nam, các đối tượng yếu thế cần được quan tâm, tạo điều kiện tham gia đời sống văn hóa.

Các em có thể có những hạn chế nhất định, nhưng cũng sở hữu khả năng, thế mạnh và nghị lực đáng trân trọng. Qua quá trình tập luyện, sự hướng dẫn của thầy cô và sự đồng hành của các nghệ sĩ, các em có cơ hội thể hiện bản thân, trải nghiệm niềm vui biểu diễn và tự tin hòa nhập với cộng đồng.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật xiếc và công nghệ 3D Mapping mang đến diện mạo mới cho sân khấu biểu diễn

"Chúng tôi mong muốn mở rộng cánh cửa để các em có thêm cơ hội đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn biểu diễn, được đón nhận và thụ hưởng những giá trị văn hóa bình đẳng như mọi người. Xã hội cần có sự đồng hành, yêu thương và tạo điều kiện để các em phát huy khả năng của mình", NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ.

Ông cũng cho biết, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đang hướng tới việc xây dựng các chương trình phối hợp với trung tâm giáo dục hòa nhập, trung tâm bảo trợ xã hội để đưa nghệ thuật đến gần hơn với những nhóm trẻ này.

Mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11

Tiếp nối chương trình Ước mơ xanh, trong Ngày Văn hoá Việt Nam 24.11, vở kịch xiếc Sơn Thần - Thủy Quái và vở Lời của Tre đang nhận được sự quan tâm tích cực của khán giả.

Hai suất diễn Sơn Thần - Thủy Quái trong ngày 24.11 đã bán hết vé; tác phẩm Lời của Tre vào buổi tối cũng kín chỗ.

Bên cạnh đó, Liên đoàn cũng tổ chức các buổi biểu diễn miễn phí phục vụ người dân tại khu vực trước cửa Rạp Xiếc Trung ương.

Đặc biệt, thông qua sự phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL), Liên đoàn đã mời đại diện các cơ quan ngoại giao, trong đó có hơn 20 đại sứ các nước tại Việt Nam tham dự buổi biểu diễn Sơn Thần - Thủy Quái.

NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ, đây là niềm tự hào của tập thể nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam khi được giới thiệu những câu chuyện mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc đến với bạn bè quốc tế ngay trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

Thông qua ngôn ngữ xiếc, những tích truyện dân gian, huyền thoại về thiên nhiên và con người Việt Nam được kể lại bằng hình thức sân khấu sinh động, giàu cảm xúc. Mỗi buổi diễn sẽ trở thành một cuộc gặp gỡ văn hóa, để khán giả quốc tế thêm hiểu, thêm yêu đất nước, con người Việt Nam.

Còn với nghệ sĩ, NSND Tống Toàn Thắng bày tỏ niềm xúc động khi Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 trở thành dịp để những người làm nghệ thuật được sống trọn vẹn hơn với đam mê, được mang những tác phẩm tâm huyết đến với công chúng.