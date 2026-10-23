Chương trình 'Tự hào là người Việt Nam' tặng vé miễn phí trên ứng dụng và trực tiếp

Nghệ sĩ Noo Phước Thịnh sẽ tham dự chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Tự hào là người Việt Nam” là chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt hướng tới chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026), đồng thời gắn liền với chuỗi hoạt động của Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, mang một ý nghĩa đặc biệt: Trở về nơi từng chứng kiến sức mạnh của “Ý Đảng-Lòng dân”, của sự đồng lòng, chở che và đóng góp của đồng bào các dân tộc cho cách mạng.

Tham dự chương trình có nhiều nghệ sĩ tên tuổi thuộc nhiều thế hệ, như Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Tùng, các nghệ sĩ Thanh Nhường, Viết Danh, Viết Thu, Hồng Phi, Bùi Lê Mận, Nhật Huyền, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My, Bảo Trâm Idol…

Chương trình còn có sự góp mặt của ban Nhạc Symphony, nhóm bè Du Ca, Câu lạc bộ Búp Sen Vàng, các Hoa hậu Việt Nam và các diễn viên cùng tham gia đồng diễn.

Chương trình diễn ra lúc 20 giờ tối 1/11 tại Sân vận động Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, dự kiến thu hút khoảng 30 nghìn khán giả.

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức. Chương trình hiện đang nhận được sự quan tâm và ủng hộ vô cùng lớn từ cộng đồng.

Ban Tổ chức chương trình cho biết, nhằm tạo điều kiện tối đa để công chúng ở mọi nơi đều có cơ hội tiếp cận và tham dự chương trình, Ban tổ chức dành tặng 5.000 vé miễn phí thông qua hình thức đăng ký trên App “Hệ thống Thông tin Tuyên giáo”. Khán giả có thể tải App “Hệ thống Thông tin Tuyên giáo” trước và chờ thông báo chính thức của Ban Tổ chức.

Đồng thời, Ban tổ chức dành tặng thêm 3.000 vé miễn phí cho người dân tỉnh Thái Nguyên bằng hình thức nhận vé trực tiếp (Thời gian và địa điểm sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất).

Số lượng vé còn lại được dành để gửi mời, tặng các cơ sở, tổ chức xã hội, trường đại học, công nhân và nhân dân trên các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.