Chương trình truyền thông 'Con gái chọn STEM': Khơi mở cơ hội, tiếp sức nữ sinh theo đuổi đam mê khoa học, công nghệ

Quang cảnh chương trình truyền thông “Con gái chọn STEM”. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia chương trình có đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý và nhà giáo, cùng hơn 300 học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật và Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Khơi mở cơ hội cho nữ sinh

Chương trình diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng hàng đầu của phát triển đất nước. Nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán học (STEM) ngày càng lớn, mở ra nhiều cơ hội học tập, việc làm cho thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, nữ giới vẫn đối diện với những rào cản nhất định khi tiếp cận và lựa chọn các ngành nghề này, từ định kiến giới trong gia đình, nhà trường đến sự thiếu tự tin và hạn chế về cơ hội trải nghiệm thực tế.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu; trong đó, phát triển và trọng dụng nhân lực chất lượng cao là một trong những giải pháp then chốt.

Cùng với đó, những chính sách mới của Nhà nước về hỗ trợ người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược cũng mở thêm cơ hội cho thế hệ trẻ tham gia vào các lĩnh vực này. Trong tiến trình đó, phụ nữ không thể đứng ngoài.

Các đại biểu Trung ương Hội LHPN Việt Nam và tỉnh Nghệ An tham gia chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, dù đã có những bước tiến trong giáo dục và việc làm STEM, phụ nữ vẫn còn ít hiện diện ở một số lĩnh vực chuyên sâu như công nghệ thông tin và các vị trí nghiên cứu, lãnh đạo, quản lý. Rào cản đôi khi bắt đầu từ những quan niệm tưởng như bình thường: “Con gái không hợp với kỹ thuật”, “công nghệ là lĩnh vực của con trai”. Những suy nghĩ này có thể ảnh hưởng đến sự tự tin, lựa chọn ngành học và cơ hội phát triển của nữ sinh ngay từ sớm.

Đáng chú ý, việc phụ nữ tiếp cận STEM không chỉ là câu chuyện lựa chọn nghề nghiệp. Khi công nghệ ngày càng tác động sâu rộng đến thị trường lao động, thiếu kỹ năng số có thể khiến phụ nữ gặp bất lợi trong tìm kiếm việc làm, thích ứng với thay đổi của sản xuất và bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Vì vậy, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ và kỹ năng số cho phụ nữ vừa là yêu cầu về bình đẳng giới, vừa góp phần phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới.

Cần quan tâm tiếp sức nữ sinh đam mê khoa học

Tại chương trình, các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý và nhà giáo đã chia sẻ về cơ hội học tập, việc làm trong lĩnh vực STEM; những yêu cầu đối với nguồn nhân lực trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ. Qua đó, học sinh có thêm góc nhìn thực tế về các ngành nghề, môi trường học tập và con đường để theo đuổi đam mê.

Các em cũng được gợi mở rằng STEM không chỉ giới hạn trong phòng thí nghiệm, robot hay những công nghệ hiện đại, mà hiện diện ngày càng rộng rãi trong sản xuất, kinh doanh, y tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực đời sống.

Các chuyên gia, nhà quản lý trao đổi cơ hội và điều kiện cần để nữ sinh tham gia học tập và làm việc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Ảnh: Mai Hoa

Phần giao lưu, hỏi đáp trực tiếp diễn ra sôi nổi với nhiều băn khoăn thiết thực. Học sinh quan tâm cần chuẩn bị những gì trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số; làm thế nào để rèn luyện tư duy hệ thống, kỹ năng công nghệ thông tin, năng lực tự học, tự nghiên cứu.

Các em cũng đặt câu hỏi về việc lựa chọn STEM khi kết quả học tập các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học chưa nổi bật; cách nhận diện sở trường, mức độ phù hợp với ngành nghề và ứng xử trước định kiến của gia đình đối với con gái theo học kỹ thuật, công nghệ.

Học sinh Bùi Phương Linh - Trường THPT Lê Viết Thuật đặt câu hỏi tại chương trình liên quan đến đổi mới phương thức giảng dạy bằng công nghệ trong nhà trường phổ thông. Ảnh: Mai Hoa

Những trao đổi tại chương trình góp phần khẳng định: Giới tính không phải là thước đo năng lực hay yếu tố quyết định lựa chọn nghề nghiệp, điều quan trọng là mỗi học sinh nhận diện đúng sở thích, thế mạnh, những hạn chế của bản thân để có kế hoạch học tập, rèn luyện phù hợp.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, tư duy logic, khả năng sáng tạo, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, ngoại ngữ và năng lực tự học là những hành trang cần thiết để người trẻ thích ứng với môi trường làm việc gắn bó ngày càng chặt chẽ với công nghệ.

Học sinh Nguyễn Thị Anh Thư - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đặt câu hỏi về trở ngại của học sinh học xã hội khi tiếp cận các ngành khoa học, công nghệ. Ảnh: Mai Hoa

Để nữ sinh tự tin theo đuổi STEM, ngoài nỗ lực, theo đuổi đam mê của từng cá nhân, thì có vai trò ủng hộ, tôn trọng sở thích, khuyến khích con gái khám phá những lĩnh vực mới từ phía gia đình; đồng thời nhà trường cần mở rộng cơ hội trải nghiệm, hướng nghiệp; các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu cần tạo điều kiện để nữ sinh tiếp cận môi trường công nghệ, gặp gỡ những hình mẫu phụ nữ thành công.

Với tổ chức Hội LHPN, đây là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy nguồn nhân lực nữ, giúp phụ nữ và trẻ em gái tiếp cận bình đẳng với tri thức, công nghệ và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Thông điệp “Con gái chọn STEM” không chỉ là lời khuyến khích nữ sinh mạnh dạn lựa chọn ngành học, mà còn khẳng định quyền được tiếp cận tri thức, được thử sức và tự quyết định tương lai của mỗi nữ sinh.

Các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý, giáo viên và học sinh chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Mai Hoa