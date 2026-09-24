Chương trình truyền thông 'Con gái chọn STEM'

Tham dự chương trình có đồng chí Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng sự tham gia của các chuyên gia giáo dục, khoa học công nghệ và 300 nữ sinh đến từ 2 trường: THPT Chuyên Lê Quý Đôn và THPT Chu Văn An.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Trưởng Ban Công tác phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh chương trình truyền thông nhằm giúp học sinh THPT, nhất là nữ sinh, hiểu rõ hơn về lĩnh vực STEM, từ đó khơi dậy niềm yêu thích, sự tự tin và chủ động trong lựa chọn ngành học, nghề nghiệp phù hợp với năng lực, nguyện vọng, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng nguồn nhân lực nữ chất lượng cao cho đất nước.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Trưởng Ban Công tác phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát biểu khai mạc.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia, khách mời cùng học sinh trao đổi về những rào cản khiến nữ sinh còn e ngại khi lựa chọn các ngành STEM; ứng dụng thực tiễn của trí tuệ nhân tạo (AI); đồng thời chia sẻ kiến thức, kỹ năng cần thiết để các em chủ động định hướng nghề nghiệp, không tự giới hạn bản thân bởi những định kiến xã hội.

Các khách mời trao đổi, giải đáp nhiều thắc mắc của học sinh về STEM cùng cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Các em học sinh cũng được khuyến khích mạnh dạn đặt câu hỏi, chia sẻ những băn khoăn về học tập, nghề nghiệp và lĩnh vực STEM. Những câu chuyện, trải nghiệm thực tế từ các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục và người đang làm việc trong lĩnh vực STEM giúp học sinh có thêm góc nhìn về cơ hội học tập, việc làm trong các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Nữ sinh tham gia đặt câu hỏi tại chương trình.

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Các đại biểu tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.