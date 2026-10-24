Chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò đang làm thay đổi quan điểm về hôn nhân

Các chương trình truyền hình thực tế xoay quanh chủ đề hẹn hò và hôn nhân được cho là có ảnh hưởng đến quan điểm của những người trẻ chưa kết hôn về chuyện tình cảm và đời sống hôn nhân.

Duo, một công ty cung cấp dịch vụ mai mối, đã công bố kết quả một cuộc khảo sát thực hiện trên những người trẻ chưa kết hôn trong độ tuổi từ 25 đến 39 tại Hàn Quốc, những người hiện đang trong một mối quan hệ tình cảm. 79% số người tham gia khảo sát cho biết, họ từng cùng người yêu xem các chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò hoặc hôn nhân, hoặc từng thảo luận với nhau dựa trên nội dung của các chương trình này.

Chủ đề được các cặp đôi thảo luận nhiều nhất theo ghi nhận từ 41% người tham gia là "cách giải quyết mâu thuẫn khi xảy ra tranh cãi hoặc bất đồng". Tiếp theo là các chủ đề về "quan điểm tài chính và cách quản lý tiền bạc" (chiếm 22%), trong khi "các mối quan hệ gia đình" và "các mối quan hệ với người khác giới" lần lượt chiếm 10%. Các vấn đề như "chia sẻ công việc nhà và chăm sóc con cái" được 7% người tham gia đề cập đến, và "kế hoạch liên quan đến con cái" chiếm 6%.

Sự khác biệt dựa trên giới tính cũng được ghi nhận. Trong nhóm nữ giới, 46% cho biết họ thảo luận về chủ đề "các phương pháp giải quyết xung đột", so với 35% ở nam giới. Ngược lại, 26% nam giới chọn chủ đề "quan điểm kinh tế và quản lý tài chính", tỷ lệ này cao hơn so với 19% ở nữ giới.

Việc theo dõi các chương trình này cũng ảnh hưởng đến nhận thức về hôn nhân. 57% người tham gia khảo sát cho biết, các chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò và hôn nhân khiến họ cân nhắc kỹ lưỡng hơn đối với việc kết hôn. Trong khi đó, 24% người tham gia có cái nhìn tiêu cực hơn về hôn nhân, còn 16% cho biết, các chương trình này không tạo ra tác động đáng kể nào. Chỉ 4% người tham gia cho biết, họ bắt đầu có cái nhìn tích cực hơn về hôn nhân.

Trong số các chương trình mà người tham gia quan tâm hoặc chủ động tìm xem, I Am SOLO của đài ENA/SBS Plus đứng đầu với 51%. Tiếp theo là Divorce Contemplation Camp của đài MBC với 50% và loạt chương trình gốc Transit Love của nền tảng TVING với 32%. Các chương trình khác gồm: Oh Eun-young Report - Marriage Hell của đài MBC (25%), Single’s Inferno của Netflix (24%) và Heart Signal của kênh Channel A (23%).

49% người tham gia khảo sát cho rằng, các chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò và hôn nhân hữu ích trong việc thấu hiểu các giá trị của đối phương. Tỷ lệ nữ giới có phản hồi tích cực là 56%, cao hơn so với 42% ở nam giới.