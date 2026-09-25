Chương trình trung học nghề 2 'không': Học trực tuyến thay thế thực hành và học toàn bộ kiến thức lớp 10-12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 75/2026 quy định kiến thức chương trình trung học phổ thông trong chương trình giáo dục trung học nghề, áp dụng đối với người học tuyển sinh từ năm học 2026-2027.

Theo quy định mới, phần kiến thức THPT nhằm hoàn thiện học vấn phổ thông cho người học trung học nghề theo định hướng nghề nghiệp, tạo nền tảng để học nghề, tham gia thị trường lao động và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

Điểm đáng chú ý, kiến thức THPT trong chương trình trung học nghề không phải toàn bộ chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT. Đây là cấu phần được xây dựng trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông, nhưng lựa chọn những kiến thức cốt lõi, thiết thực và tổ chức phù hợp với mục tiêu đào tạo nghề.

Chương trình được thực hiện trong 3 năm học, tương ứng từ lớp 10 đến lớp 12. Mỗi năm có 35 tuần; mỗi ngày học một buổi, không bố trí quá 5 giờ học mỗi buổi, mỗi giờ kéo dài 45 phút. Ảnh: HNIVC

Tổng số giờ lên lớp và kiểm tra của phần kiến thức THPT trong 3 năm là 1.610 giờ, chưa bao gồm thời gian tự học.

5 môn bắt buộc được thiết kế theo hướng ứng dụng nghề nghiệp

Chương trình gồm ba nhóm môn: môn học chung, môn học bắt buộc và môn học theo định hướng nghề nghiệp.

Ba môn học chung được áp dụng thống nhất gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Nhóm môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử và Tin học. Các môn này được thiết kế theo hướng ứng dụng nghề nghiệp, gồm phần kiến thức cốt lõi và phần ứng dụng nghề nghiệp.

Phần ứng dụng nghề nghiệp đưa kiến thức môn học vào những bối cảnh, tình huống thực tế gắn với nhóm ngành, nghề mà người học theo đuổi.

Với Ngữ văn, nội dung ứng dụng tập trung vào đọc hiểu, tạo lập các loại văn bản phục vụ công việc như quy trình, hướng dẫn kỹ thuật, nội quy, báo cáo, biên bản, thư tín, email công việc và thuyết trình.

Tiếng Anh được tăng cường từ vựng và các tình huống giao tiếp nghề nghiệp, đọc tài liệu, hướng dẫn sử dụng thiết bị, an toàn lao động, giao tiếp với khách hàng và đồng nghiệp.

Trong khi đó, môn Tin học chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển năng lực số, sử dụng có trách nhiệm trí tuệ nhân tạo và các công cụ số phục vụ học tập cũng như ngành, nghề đào tạo.

Mỗi nhóm ngành chọn 2 môn định hướng nghề nghiệp

Đối với nhóm môn học định hướng nghề nghiệp, mỗi nhóm ngành, nghề đào tạo lựa chọn 2 môn phù hợp.

Thông tư quy định 5 nhóm ngành, nghề gồm máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật; kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; kỹ thuật điện, điện tử và tự động hóa; khách sạn, nhà hàng.

Các môn học định hướng nghề nghiệp gồm Vật lý, Công nghệ hoặc Địa lý, tùy theo từng nhóm ngành, nghề. Ảnh: HNIVC

Cách thiết kế này nhằm bảo đảm phần kiến thức phổ thông không tách rời đào tạo nghề, đồng thời giúp người học có nền tảng kiến thức cần thiết cho lĩnh vực lựa chọn.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chủ động cụ thể hóa phần ứng dụng nghề nghiệp theo ngành, nghề đào tạo và điều kiện thực tế. Tuy nhiên, việc cụ thể hóa phải bảo đảm yêu cầu cần đạt của môn học, không làm thay đổi nội dung cốt lõi và không tạo ra sự trùng lặp không cần thiết với các môn học, mô đun chuyên môn nghề.

Không được thay thế hoàn toàn thực hành bằng học trực tuyến

Việc tổ chức dạy học được thực hiện linh hoạt, có thể kết hợp trực tiếp và trực tuyến theo quy định.

Tuy nhiên, các nội dung thực hành, thí nghiệm, vận động hoặc trải nghiệm nghề nghiệp không được thay thế hoàn toàn bằng dạy học trực tuyến.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được cụ thể hóa kế hoạch giáo dục môn học, hướng dẫn tự học và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, đặc điểm người học, ngành, nghề đào tạo và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dù vậy, chương trình phải bảo đảm đầy đủ mục tiêu, yêu cầu cần đạt và nội dung cốt lõi.

Kết quả học tập của từng môn học và phần kiến thức THPT được ghi nhận để làm cơ sở bảo lưu, công nhận và chuyển đổi kết quả khi người học chuyển trường, chuyển hình thức đào tạo hoặc thực hiện liên thông theo quy định.

Người học vào năm thứ nhất phải hoàn thành chương trình giáo dục THCS hoặc có bằng tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên. Ảnh: HNIVC

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cách thiết kế chương trình theo hướng lựa chọn kiến thức cốt lõi và gắn với nghề nghiệp nhằm vừa bảo đảm nền tảng học vấn phổ thông, vừa giúp người học sớm hình thành kiến thức, kỹ năng phù hợp với lĩnh vực đào tạo và yêu cầu của thị trường lao động.