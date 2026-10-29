Chương trình trợ cấp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Anh đối mặt nguy cơ thiếu kinh phí

Theo kế hoạch của Chính phủ Anh, từ năm 2028, hàng chục nghìn sinh viên đại học có thu nhập thấp tại vùng England sẽ được nhận trợ cấp sinh hoạt.

Tuy nhiên, nguồn kinh phí cho chương trình phụ thuộc vào khoản thu hằng năm từ sinh viên quốc tế, trong bối cảnh các biện pháp siết chặt thị thực du học đang khiến số lượng hồ sơ giảm đáng kể.

Ảnh minh họa.

Nguồn kinh phí phụ thuộc vào sinh viên quốc tế

Theo chính sách dự kiến, mỗi sinh viên quốc tế sẽ phải đóng khoản phí 925 bảng Anh mỗi năm. Nguồn thu này được sử dụng để tài trợ cho chương trình trợ cấp sinh hoạt dành cho sinh viên trong nước có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên thuộc các hộ gia đình có thu nhập không quá 30.000 bảng Anh mỗi năm và theo học những ngành phù hợp với chiến lược công nghiệp của chính phủ, chẳng hạn như kỹ thuật và y tế, có thể được nhận trợ cấp.

Mức hỗ trợ tối đa là 1.000 bảng mỗi năm trong hai năm đầu đại học và 750 bảng mỗi năm trong những năm còn lại của khóa học.

Chính phủ dự báo khoản phí mới sẽ mang lại 445 triệu bảng trong năm tài chính 2028-2029, tăng lên 465 triệu bảng vào năm 2029-2030 và 480 triệu bảng vào năm 2030-2031. Đây được xem là nguồn tài chính quan trọng để triển khai chương trình hỗ trợ sinh viên trong nước.

Tuy nhiên, các tổ chức đại diện cho trường đại học và sinh viên cho rằng, những dự báo này có thể không còn sát với thực tế khi số lượng sinh viên quốc tế đăng ký học tại Anh đang giảm. Nếu nguồn thu từ khoản phí thấp hơn dự kiến, khả năng tài trợ đầy đủ cho chương trình trợ cấp có thể bị ảnh hưởng.

Siết thị thực gây sức ép lên các trường đại học

Libby Hackett, đại diện nhóm các trường đại học Russell Group, và Vivienne Stern, lãnh đạo tổ chức Universities UK, đều bày tỏ lo ngại về tác động của những thay đổi trong chính sách thị thực đối với tuyển sinh quốc tế và nguồn thu của các trường.

Những năm gần đây, Chính phủ Anh đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát thị thực du học. Từ tháng 1/2024, phần lớn sinh viên quốc tế không còn được phép đưa người phụ thuộc sang Anh.

Đến tháng 6/2025, ngưỡng tỷ lệ từ chối thị thực mà các trường phải tuân thủ giảm từ 10% xuống 5%. Các trường có nguy cơ phải rút lời mời nhập học khi tiến gần giới hạn này.

Từ tháng 3, Anh cũng áp dụng lệnh cấm cấp thị thực du học đối với công dân Afghanistan, Cameroon, Myanmar và Sudan do lo ngại về nguy cơ xin tị nạn.

Các biện pháp trên nhằm tăng cường kiểm soát nhập cư, nhưng đồng thời đặt ra câu hỏi về tính khả thi của kế hoạch sử dụng nguồn thu từ sinh viên quốc tế để tài trợ cho sinh viên trong nước.

Tranh luận về nguồn tài trợ

Favour Samuel, Chủ tịch Hội Sinh viên Quốc gia Anh tại England cho rằng, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ tài chính để trang trải chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, bà phản đối việc đặt gánh nặng tài trợ lên sinh viên quốc tế, những người cũng có thể gặp khó khăn về tài chính.

Theo bà, vấn đề không nằm ở mục tiêu khôi phục trợ cấp mà ở cách chính phủ huy động nguồn kinh phí. Nếu số lượng sinh viên quốc tế tiếp tục giảm, nguồn thu có thể không đạt kỳ vọng, ảnh hưởng đến khả năng thực hiện chương trình.

Chính phủ Anh khẳng định toàn bộ khoản thu sẽ được tái đầu tư vào hệ thống giáo dục đại học và đào tạo kỹ năng tại England, bao gồm chương trình trợ cấp sinh hoạt. Chính phủ đồng thời nhấn mạnh vai trò của sinh viên quốc tế đối với giáo dục đại học, song cho biết vẫn cần duy trì hệ thống thị thực chặt chẽ.

Tranh luận cho thấy thách thức trong việc cân bằng giữa hỗ trợ sinh viên trong nước và duy trì sức hấp dẫn của giáo dục đại học Anh đối với người học quốc tế.

Theo inews