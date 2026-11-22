Các đại biểu cùng khách mời tham quan các gian trưng bày, triển lãm văn hóa Mường.

Dự chương trình có các đồng chí: Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; PGS.TS Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa; Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch; lãnh đạo Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao; lãnh đạo phường Tây Hoa Lư; các nhà khoa học: lãnh đạo Hội đồng di sản văn hóa quốc gia, Hội khoa học Lịch sử Việt Nam; Bảo tàng lịch sử quốc gia; Bảo tàng văn hóa Mường; các nhà sử học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, nghệ nhân, người thực hành di sản…

Các đại biểu dự chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết: Chuỗi hoạt động tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư và Bảo tàng tỉnh Ninh Bình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) gồm: Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam; Trưng bày, giới thiệu di sản của các bảo tàng, ban quản lý di tích; Trình diễn, thực hành di sản văn hóa phi vật thể: Phở Hà Nội, Phở Nam Định, Bánh cuốn Thanh Trì, Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên, Nghề ướp trà sen Quảng An…

Đồng chí Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại chương trình.

Chuỗi hoạt động nhằm góp phần giới thiệu, lan tỏa giá trị di sản văn hóa, tôn vinh vai trò của cộng đồng, nghệ nhân, người thực hành; tăng cường kết nối giữa di sản với đời sống đương đại, giữa bảo tồn và phát triển; khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quảng bá, giáo dục di sản, thúc đẩy sáng tạo, phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa gần với du lịch và công nghiệp văn hóa, trên cơ sở bảo đảm bản sắc, tính xác thực và giá trị di sản, mở rộng cơ hội tiếp cận, thụ hưởng văn hóa, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của Nhân dân.

Chuỗi hoạt động lần này không chỉ nhằm tôn vinh, giới thiệu di sản văn hóa mà còn góp phần đưa văn hóa vào đời sống, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Đây cũng là dịp tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các vùng miền, cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ, trao truyền, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Các hoạt động trưng bày, trình diễn, thực hành, giao lưu và giáo dục di sản sẽ giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống, trí thức và sức sáng tạo của các cộng đồng, từ đó bồi đắp tình yêu di sản, ý thức và trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa Việt Nam.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tổ chức bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng kế hoạch; các Bảo tàng, Ban quản lý di tích phát huy vai trò giới thiệu, kết nối và lan tỏa giá trị di sản văn hóa…

Đồng chí Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch khẳng định: tỉnh Ninh Bình vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn phối hợp tổ chức Chương trình triển lãm, tuyên truyền, giao lưu, trình diễn, thực hành di sản văn hóa. Điều đáng quý ở chương trình là công chúng và du khách có dịp gặp gỡ các nghệ nhân, nghe họ kể về nghề và được trực tiếp thực hành dưới sự hướng dẫn của họ… Người dân và các nghệ nhân giữ vai trò chủ thể trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Từ góc độ ngành Du lịch, tỉnh Ninh Bình mong muốn mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn với các địa phương, các làng nghề và doanh nghiệp để du khách có thêm cơ hội tìm hiểu trải nghiệm văn hóa ngay tại cộng đồng.

Các đại biểu cắt băng, chúc mừng Triển lãm ảnh di sản văn hóa Việt Nam.

Sau lễ Khai mạc, các đại biểu cùng khách mời đã tham quan các gian trưng bày, triển lãm; thưởng thức các tác phẩm ảnh về chủ đề di sản văn hóa; xem các nghệ nhân trình diễn, thực hành di sản văn hóa...

Các đại biểu cùng khách mời tham quan các gian trưng bày, triển lãm.

Các đại biểu cùng khách mời tham quan các gian trưng bày nghề thêu ren truyền thống.

Các đại biểu cùng khách mời tham quan các gian trưng bày, triển lãm phở Nam Định.

Triển lãm đã trưng bày hơn 70 ảnh về chủ đề di sản văn hóa Việt Nam, đem đến cho công chúng và du khách một cái nhìn đa dạng, toàn diện về hệ thống di sản văn hóa Việt Nam trong chiều dài lịch sử dân tộc; tiềm năng, giá trị của các di sản trong việc bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế du lịch.

Các đại biểu cùng khách mời chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm.

Chương trình là một điểm nhấn văn hóa, là một trong chuỗi các hoạt động của Bộ văn hóa và địa phương thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2026).