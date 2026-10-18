Chương trình tri ân "Sáng mãi ngọn lửa Thanh niên xung phong”.

Các đại biểu dự chương trình tri ân

Dự chương trình có lãnh đạo các ban, đoàn thể của tỉnh, Ban Chủ nhiệm CLB Truyền lửa Nhất Tâm cùng hơn 100 hội viên Hội Cựu TNXP trên địa bàn tỉnh.

Các Cựu TNXP dự chương trình tri ân

Trong không khí thân tình, đầm ấm, các đại biểu và hội viên đã cùng giao lưu, ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam. Đại diện CLB Truyền lửa Nhất Tâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cựu TNXP tỉnh Sơn La trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, khẳng định sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của lực lượng TNXP qua các thời kỳ.

Ban Chủ nhiệm CLB Nhất Tâm trao biển biểu trưng hỗ trợ cho Hội Cựu TNXP tỉnh Sơn La.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao quà cho hội viên cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn

Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 50 cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình