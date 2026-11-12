Chương trình 'Trao mái tóc – Gieo hy vọng 2026' tại Hà Nội: Tiếp nhận những mái tóc yêu thương dành tặng bệnh nhân ung thư

Thời tiết những ngày này duy trì hình thái sáng sớm và đêm trời lạnh, trưa hửng nắng khiến cơ thể phải liên tục thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ. Đáng chú ý, những thói quen tưởng chừng vô hại như tập thể dục quá sớm, tắm khuya, hay ra ngoài khi trời còn lạnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là người cao tuổi và người mắc bệnh nền.