Chương trình 'Trao mái tóc – Gieo hy vọng 2026' tại Hà Nội: Tiếp nhận những mái tóc yêu thương dành tặng bệnh nhân ung thư
Với một người khỏe mạnh, mái tóc là nét đẹp diện mạo, có thể nuôi dài hay thay đổi theo thời gian. Nhưng với những bệnh nhân ung thư, việc mái tóc rụng dần lại kéo theo cả sự tự tin, nét rạng rỡ. Đôi khi, mong ước lớn nhất của họ đơn giản chỉ là được soi gương và nhìn thấy lại hình ảnh rạng ngời ngày nào. Thấu hiểu cảm xúc đó, chương trình “Trao mái tóc – Gieo hy vọng 2026” do HairWorld phối hợp với một số đơn vị tiếp tục được khởi xướng với mong muốn tiếp nhận những mái tóc yêu thương, góp phần tạo nên những bộ tóc giả dành tặng bệnh nhân ung thư. Chương trình diễn ra ngày 14.11 tại Hà Nội.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/tiep-nhan-nhung-mai-toc-yeu-thuong-danh-tang-benh-nhan-ung-thu.html