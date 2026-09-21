Chương trình 'Trăng sáng mái chùa - vui Tết Trung thu' tại Quan Âm tu viện (TP.HCM)

Những phút giây vui chơi, giao lưu của ngày Tết Trung thu

Tham dự chương trình có chư tôn đức Ni, Phật tử, phụ huynh, các em thiếu nhi cùng đại diện chính quyền địa phương.

Ngay khi đến chùa, các em được Ban Tổ chức đón tiếp trong không khí thân tình với những món ăn giản dị tạo nên không khí gần gũi, vui tươi của một đêm hội dành cho tuổi thơ.

Tại hội trường, các em được thưởng thức các tiết mục ca nhạc, xiếc, biểu diễn nghệ thuật và tham gia chương trình đố vui có thưởng với những câu hỏi xoay quanh chủ đề Tết Trung thu. Qua đó, các em vừa có những phút giây vui chơi, giao lưu, vừa hiểu thêm về những nét đẹp truyền thống của ngày Tết Trung thu.

Ni sư Thích nữ Huệ Đức chia sẻ

Chia sẻ tại chương trình, Ni sư Thích nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện cho biết, “Trăng sáng mái chùa” là hình ảnh gợi lên sự sum vầy và ấm áp. Tháng Tám - khi ánh trăng tròn soi sáng, các em cùng trở về mái chùa để vui hội Trung thu, cùng gặp gỡ, sẻ chia và đón nhận tình thương.

Theo Ni sư, Trung thu không chỉ là dịp để các em vui chơi, nhận bánh và rước đèn, mà còn là cơ hội để người lớn dành sự quan tâm, yêu thương cho thế hệ trẻ. Ánh trăng nơi mái chùa vì thế không chỉ thắp sáng một đêm hội mà còn mang theo những giá trị thiện lành, gieo vào tuổi thơ những hạt giống của tình thương, sự sẻ chia và lòng biết ơn.

Trao hơn 700 phần quà trung thu đến các em thiếu nhi

Dịp này, Ban Tổ chức trao hơn 700 phần quà trung thu đến các em thiếu nhi. Các em cùng tham gia rước đèn dưới mái chùa, hòa trong ánh trăng tháng Tám và tiếng cười rộn rã của đêm hội.

Chương trình “Trăng sáng mái chùa” đã mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi; đồng thời thể hiện sự quan tâm của chùa và Phật tử đối với thế hệ trẻ, góp phần để hình ảnh mái chùa trở thành nơi lưu giữ những ký ức đẹp và nuôi dưỡng những giá trị yêu thương trong tuổi thơ.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi của các em thiếu nhi tại Quan Âm tu viện