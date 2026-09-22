Chương trình "Trăng sáng đoàn viên - Gắn kết yêu thương" tại Lingyi Việt Nam

Dự chương trình có các đồng chí Thành ủy viên: Nguyễn Trung Hiền, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh; Thạch Văn Chung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiền (ngoài cùng, bên trái) và đồng chí Thạch Văn Chung trao Bằng khen, chúc mừng bà Hu Qian, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Lingyi Việt Nam.

Chương trình gồm các hoạt động tuyên dương, khen thưởng cán bộ công đoàn, đoàn viên xuất sắc; trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và kết nạp 15 đoàn viên người nước ngoài, nâng tổng số đoàn viên người nước ngoài tại Lingyi Việt Nam lên 175 người. Ngoài ra còn có các hoạt động giao lưu văn nghệ, thi "Bày mâm ngũ quả - Vui Tết Trung thu"... góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó trong tập thể Lingyi Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiền và đồng chí Thạch Văn Chung trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn cho người lao động nước ngoài tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lingyi Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Thạch Văn Chung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Lingyi Việt Nam đối với hoạt động công đoàn và chăm lo người lao động.

Đồng chí đề nghị Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tổ chức các hoạt động thiết thực, tăng cường gắn kết người lao động với doanh nghiệp. Đồng thời mong muốn Công ty tiếp tục đồng hành với tổ chức công đoàn xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh chúc mừng các cán bộ công đoàn xuất sắc.

Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực, tạo sân chơi bổ ích để người lao động được giao lưu, chia sẻ, thể hiện tâm tư, nguyện vọng, qua đó tăng cường sự gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Các đại biểu tham quan và nghe đoàn viên công đoàn thuyết trình bày mâm ngũ quả vui Tết Trung thu.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Lingyi Việt Nam hiện có hơn 2.300 lao động, trong đó gần 2.000 lao động Việt Nam và 283 lao động nước ngoài. Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến việc làm, đời sống, phúc lợi người lao động, đồng thời tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn phát huy vai trò đại diện, chăm lo đoàn viên, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Các đại biểu tham quan hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp và tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Giai đoạn 2024 - 2026, Công ty trách nhiệm hữu hạn Lingyi Việt Nam hai lần được công nhận là “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”. Năm 2025, Công đoàn Công ty được Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và chăm lo người lao động.