Chương trình trải nghiệm STEAM Robotics

Các em học sinh tham gia trải nghiệm Robotics.

Tới dự có lãnh đạo Tỉnh đoàn; Viện Nghiên cứu thiết kế trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh và đông đảo phụ huynh, học sinh trên địa bàn phường Hoa Lư tham gia trải nghiệm.

Các đại biểu dự chương trình.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng các đơn vị tham gia chương trình.

Hiện nay, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, robot và tự động hóa ngày càng hiện diện sâu rộng trong học tập, lao động và cuộc sống. Vì vậy, giáo dục trẻ em hôm nay không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, mà quan trọng hơn là giúp các em biết đặt câu hỏi, biết khám phá, biết tư duy, biết sáng tạo và biết biến những ý tưởng của mình thành sản phẩm cụ thể.

Trải nghiệm các mô hình Robotics giúp học sinh hứng thú và khơi dậy đam mê sáng tạo khoa học.

STEAM là sự kết hợp giữa Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Nghệ thuật và Toán học, giúp học sinh không học kiến thức một cách tách rời mà được học thông qua trải nghiệm, thực hành và giải quyết những vấn đề thực tế.

Việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEAM Robotics không chỉ tạo ra một sân chơi khoa học - công nghệ, mà còn góp phần kết nối nhà trường, gia đình, xã hội và các đơn vị chuyên môn trong việc phát triển năng lực cho thế hệ trẻ.

Học sinh thích thú tham gia trải nghiệm Robotics.

Tại chương trình trải nghiệm, các em được làm quen với STEAM, lập trình và Robotics thông qua những mô hình gần gũi với cuộc sống do Viện Nghiên cứu thiết kế trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức. Thông qua chương trình giúp học sinh kết nối kiến thức lý thuyết của các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học thành các sản phẩm công nghệ. Qua đó, phát hiện, khơi dậy niềm đam mê khoa học và bồi dưỡng năng lực đổi mới sáng tạo cho học sinh.

Lễ ký kết phối hợp giữa các đơn vị.

Tại chương trình, Trung tâm Thanh, Thiếu nhi tỉnh đã kí kết chương trình đào tạo STEAM Robotics với Viện Nghiên cứu thiết kế trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Công ty cổ phần giải pháp Tràng An.