Các đại biểu dự tọa đàm.

Dự chương trình có lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Nam Lý, các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội xã; giáo viên và học sinh Trường THCS Nam Lý.

Chương trình tọa đàm với các chủ đề: Giữ gìn di sản, xây dựng nếp sống văn minh và môi trường xanh, sạch, đẹp; Văn hoá học đường và ươm mầm nhân cách thế hệ trẻ; Phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hoá và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tặng hoa chúc mừng buổi tọa đàm.

Các đại biểu tham gia tọa đàm đã cùng trao đổi về việc giữ gìn, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn như: Khu tưởng niệm nhà văn, liệt sĩ Nam Cao; đình Đông Trụ; nhà Bá Kiến; việc triển khai dự án du lịch cộng đồng gắn với các nghề truyền thống và đặc sản ẩm thực quê hương; vai trò của địa phương trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, đào tạo nguồn nhân lực du lịch; việc người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; giữ gìn vệ sinh môi trường. Việc xây dựng lớp học thân thiện nơi học sinh có thể nói lên suy nghĩ của mình mà không sợ bị phán xét; việc định hướng cho học sinh khi sử dụng mạng xã hội, tri ân các Anh hùng, liệt sĩ của quê hương.

Cùng với đó là các nội dung: Vai trò của lực lượng Công an xã và MTTQ trong xây dựng đời sống văn hoá và bảo vệ an ninh Tổ quốc; việc triển khai các phong trào văn hoá ở khu dân cư, trên không gian mạng; việc gắn kết các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc…

Các đại biểu trao đổi, chia sẻ ý kiến tại tọa đàm.

Với những chia sẻ tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, chương trình tọa đàm đã làm rõ những kết quả đạt được, những trăn trở và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để văn hoá thực sự trở thành động lực phát triển bền vững của xã Nam Lý.

Một trong những giải pháp xã Nam Lý đề ra, đó là nghiên cứu kết nối các di tích, làng nghề và sản phẩm đặc trưng để từng bước quảng bá hình ảnh, tiềm năng văn hóa, du lịch của xã; vận động Nhân dân thực hiện tốt việc cưới, việc tang, lễ hội; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đường làng, ngõ xóm; quan tâm xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống và nhân cách cho thế hệ trẻ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng đời sống văn hóa và bảo đảm an ninh trật tự; tăng cường tuyên truyền, vận động các chi bộ, trưởng thôn đưa nội dung xây dựng đời sống văn hóa vào sinh hoạt và các hoạt động thường xuyên tại khu dân cư.