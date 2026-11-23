Với Kyo York, muốn hiểu Việt Nam, đôi khi chỉ cần ngồi ăn một bữa cơm cùng người Việt Nam.

Dân ca đến như một bước sâu hơn

Nghệ sĩ Kyo York. Ảnh: NVCC

Hỏi Kyo York sẽ giải thích văn hóa Việt Nam thế nào cho một người bạn ở Mỹ chưa từng đặt chân đến đây, anh không nhắc đến lịch sử hoặc những khái niệm lớn lao. Anh kể về một bữa cơm gia đình.

"Qua một bữa cơm, bạn có thể thấy rất nhiều điều về người Việt Nam: sự sum vầy, cách mọi người quan tâm nhau, mời nhau ăn, gắp thức ăn cho nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện trong ngày. Văn hóa không chỉ nằm trong những di sản hoặc lễ hội lớn mà còn nằm trong cách người Việt Nam sống, đối xử với nhau và giữ gìn tình cảm gia đình", anh nói.

Những bữa cơm ấy Kyo được mời từ rất sớm. Cuối năm 2009, anh đến Hậu Giang rồi Cần Thơ theo một dự án tình nguyện dạy tiếng Anh cho trẻ em. Khi ấy anh chưa nói được nhiều tiếng Việt, nhưng mọi người vẫn tìm cách trò chuyện, mời ăn uống, kể cho anh những điều bình dị. Anh thấy mình như một thành viên trong gia đình.

Nhưng không phải điều gì cũng dễ quen. Người miền Tây hỏi han nhau rất nhiều, hàng xóm có thể tự nhiên ghé nhà - những thói quen lạ lẫm với một người lớn lên ở Mỹ - mà phải sống lâu, Kyo York mới hiểu đó là sự quan tâm của người Việt Nam, nên giờ anh lại thấy những điều ấy rất đáng quý.

Kyo York hát trên sân khấu cùng ca sĩ Ánh Tuyết, một trong những người thầy dạy anh hát. Ảnh: NVCC

Từ miền Tây Nam Bộ, Kyo York đi và hát khắp ba miền. Anh thương miền Tây vì đó là nơi đầu tiên anh đặt chân đến, vì người dân chân chất và món ăn hợp khẩu vị. Miền Trung níu anh bằng tháp Chăm, đại nội Huế, những vùng biển đẹp và hải sản tươi ngon. Miền Bắc hấp dẫn anh bằng ẩm thực phong phú, di sản văn hóa và những con phố hoài cổ, duyên dáng. Kyo thích hò, lý; ví giặm và quan họ - đó cũng là 3 dòng dân ca anh từng hát trên sân khấu.

Với Kyo York, con người đi trước sách vở. Sách cho anh biết lịch sử, còn những người anh gặp, những câu chuyện anh nghe và những vùng đất anh đi qua mới giúp anh hiểu Việt Nam.

Kyo York ở miền Tây những ngày đầu đến Việt Nam dạy tiếng Anh. Ảnh: NVCC

Dân ca đến như một bước sâu hơn. Từ lần đầu song ca Ly cà phê Ban Mê cùng ca sĩ Siu Black năm 2009, Kyo dần đi từ tân nhạc đến các làn điệu cổ truyền. Bắt đầu hát dân ca, anh mới nhận ra âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn lưu giữ cách sống và tâm hồn người Việt Nam. Có những câu hát nghe rất đơn giản mà chứa nhiều tầng nghĩa.

Trên con đường ấy, Kyo có 3 người thầy: ca sĩ Ánh Tuyết, NSND Thúy Hường và ca sĩ Thanh Lan. Mỗi khi được giao 1 bài khó, anh tìm đến cả 3 để học cách hát cho đúng chất từng vùng miền. Điều các thầy dạy vượt ra ngoài kỹ thuật thanh nhạc: mỗi làn điệu có cái hồn, cách nhả chữ và sắc thái riêng. Kyo tự nhận mình không thể hát giống hoàn toàn người Việt Nam, nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu, anh luôn cố gắng hát bằng sự tôn trọng. Đó cũng là lý do suốt hơn 10 năm qua, anh mặc áo dài khi biểu diễn.

Anh tả mỗi thể loại nghệ thuật truyền thống bằng một nét: quan họ duyên dáng trong lối hát đối đáp, ví giặm mộc mạc như cách nói của người xứ Nghệ, cải lương kể chuyện và diễn tả cảm xúc rất sâu. Người nước ngoài có thể chưa hiểu hết lời ca, nhưng theo anh, dân ca có một ngôn ngữ chung, đó là cảm xúc con người.

Một nơi để nhớ và một nơi để thương

"Có lẽ điều đẹp nhất không phải là chúng ta đến từ đâu, nói ngôn ngữ nào, mà là chúng ta có thể hiểu, tôn trọng và yêu thương nhau như thế nào" - Kyo York.

Kyo tìm thấy thứ ngôn ngữ chung ấy ở Bèo dạt mây trôi, bài dân ca anh chọn cho chương trình "Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền". Chưa cần hiểu hết từng câu chữ, anh đã nghe ra nỗi nhớ, sự xa cách trong bài hát.

Nỗi nhớ ấy không xa lạ với một người rời quê sang sống ở đất nước khác. Kyo York cũng có lúc nhớ gia đình, nhớ nơi mình sinh ra. Mỗi người nghe Bèo dạt mây trôi sẽ có một câu chuyện riêng. Với Kyo York, đó là cảm giác của người đi xa, "luôn có một nơi để nhớ và một nơi để thương".

Kyo York có những trải nghiệm về văn hóa Việt Nam cùng người dân ở nhiều nơi. Ảnh: NVCC

Kyo York cho biết, việc chuyển ngữ một bài hát tiếng Việt sang tiếng Anh không phải việc mới với anh. Khán giả từng biết bản Trống cơm song ngữ và bản tiếng Anh của Ghen Cô Vy (2020). Kyo York làm việc này lâu đến mức không nhớ bài đầu tiên là bài nào, nhưng cái khó thì nhớ rất rõ: "Người Việt Nam thường dùng hình ảnh mưa gió, bão tố để nói về tình yêu và chia ly. Nếu dịch nguyên nghĩa, người nước ngoài có khi không hiểu, thậm chí thấy lời hơi sến".

Bài Bèo dạt mây trôi đẩy thử thách lên cao hơn, vì cả bài là một chuỗi ẩn dụ: cánh bèo dạt, áng mây trôi để nói về người thương ở xa. Sau phần nghĩa còn phần nhạc. Kyo York phải chuyển vần Việt sang vần Anh, cân từng chữ cho khớp khuôn nhạc mà vẫn hát được tự nhiên. Việc nhiều tính toán nhưng anh thấy thú vị, vì mục tiêu không phải dịch đúng từng từ, mà là để người nghe nước ngoài chạm được vào cái hồn của bài hát.

Để chuẩn bị tiết mục, Kyo dành thời gian tìm hiểu kỹ tinh thần bài hát và luyện cách thể hiện sao cho vừa giữ nét dân ca, vừa hợp với giọng mình. Anh mong khán giả quốc tế không chỉ nghe một giai điệu đẹp, mà còn hiểu câu chuyện phía sau.

Khi được hỏi cảm giác đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ quan họ, chầu văn, chèo, xẩm, ví giặm, cải lương và cả một nghệ sĩ Ấn Độ hát quan họ trong chương trình này, Kyo nói mình không đến để thể hiện điều gì lớn lao hoặc hơn ai. Các nghệ sĩ mang làn điệu truyền thống đến bằng chính tiếng hát và trải nghiệm của người Việt Nam. Còn anh hy vọng góp thêm một nhịp cầu nhỏ để bạn bè quốc tế đến gần hơn với những giá trị ấy.

Sau Bèo dạt mây trôi, anh muốn tiếp tục giới thiệu quan họ, ví giặm và những làn điệu mà nhiều người nước ngoài chưa có dịp nghe. Nhưng Kyo York không đặt mục tiêu làm nhiều, vì muốn mỗi sản phẩm đều được làm kỹ và giữ đúng tinh thần bản gốc.

Sự kỹ lưỡng ấy bắt nguồn từ cách anh nhìn văn hóa. Nói về Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Kyo nhắc đến Lễ Tạ ơn ở quê nhà, ngày cả nhà quây quần bên bàn ăn và nói lời biết ơn. Câu chuyện lại trở về với bữa cơm gia đình anh kể từ đầu. Theo anh, dù ở Mỹ hoặc Việt Nam, văn hóa chỉ thực sự sống khi được con người thực hành và truyền lại hằng ngày. "Việt Nam không phải nơi tôi sinh ra, nhưng là nơi tôi đã dành một phần rất dài của cuộc đời để sống, làm việc và yêu thương. Vì vậy, tôi thấy mình có trách nhiệm góp một phần nhỏ trong việc giới thiệu và gìn giữ những nét đẹp ấy".

Với người trẻ, anh cho rằng các bạn cứ nghe K-pop, US-UK hoặc bất cứ thứ gì mình thích, chỉ đừng quên dân ca của quê hương mình. Và anh lấy chính mình làm ví dụ: một người Mỹ dành nhiều năm học hát dân ca Việt Nam, không phải vì dân ca Việt Nam hoàn hảo hơn âm nhạc nơi khác, mà vì anh tìm thấy ở đó những điều rất đẹp.

Nếu chọn một câu ca để nói về mình với Việt Nam, Kyo chọn câu ca dao: "Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn". Khác nguồn gốc, khác vùng miền, người ta vẫn có thể sống cùng và đùm bọc nhau. "Tôi thấy câu ca này rất giống hành trình của mình. Tôi là người Mỹ, lớn lên ở một nền văn hóa khác, nhưng có duyên đến Việt Nam, được mọi người đón nhận và cho tôi cơ hội trở thành một phần trong đời sống văn hóa nơi đây" - Kyo York bày tỏ.

Và anh khẳng định: "Có lẽ điều đẹp nhất không phải là chúng ta đến từ đâu, nói ngôn ngữ nào, mà là chúng ta có thể hiểu, tôn trọng và yêu thương nhau như thế nào. Với tôi, Việt Nam không chỉ là nơi để biểu diễn hoặc làm việc, mà còn là nơi tôi có rất nhiều kỷ niệm, tình cảm và những người thân thương".

Vài nét về Kyo York Ca sĩ người Mỹ, đến Việt Nam cuối năm 2009 theo dự án tình nguyện dạy tiếng Anh cho trẻ em ở Hậu Giang. Tự học tiếng Việt, coi Việt Nam là "quê hương thứ hai". Lần đầu lên sân khấu năm 2009, song ca Ly cà phê Ban Mê cùng Siu Black. Được biết đến với nhạc Trịnh Công Sơn và dân ca 3 miền: quan họ, dân ca Nam bộ, ví giặm Nghệ Tĩnh. Tại chương trình Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền, Kyo York biểu diễn Bèo dạt mây trôi (dân ca quan họ Bắc Ninh), lời tiếng Anh do Kyo York viết. Kyo York thường xuyên mặc áo dài khi biểu diễn trong và ngoài Việt Nam.