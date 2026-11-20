Nghệ sỹ Thu Trang góp mặt trong chương trình với tiết mục chầu văn. (Ảnh: BTC)

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt Nam-Hội tụ ba miền” vào 14h00 ngày 24/11 tại Nhà hát Vinpearl Theatre, Vincom Mega Mall Ocean City, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Quy tụ nhiều thế hệ nghệ sỹ cùng các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, với sự dẫn dắt của MC Mỹ Vân, MC Danh Tùng, chương trình giới thiệu 15 tiết mục mang sắc thái văn hóa đặc trưng của ba miền Bắc-Trung-Nam.

Từ dân ca quan họ, chèo, xẩm, chầu văn đến dân ca Nghệ Tĩnh, âm nhạc truyền thống phương Nam và những sáng tác đương đại, chương trình phác họa bức tranh âm nhạc Việt Nam phong phú về chất liệu, hình thức diễn xướng và phong cách biểu diễn.

Với thông điệp “Tôn vinh bản sắc-Tiếp nối di sản-Bồi đắp sức mạnh Việt Nam,” chương trình hướng tới việc giới thiệu những giá trị nghệ thuật được gìn giữ qua nhiều thế hệ, ghi nhận vai trò của nghệ sỹ trong thực hành, trao truyền di sản, đồng thời góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Nghệ sỹ Nhân dân Thúy Hường (trái) và Nghệ sỹ Nhân dân Thu Huyền (phải) mang đến chương trình hai làn điệu dân ca Bắc Bộ. (Ảnh: BTC)

Điểm nhấn trong nội dung chương trình là sự hiện diện của nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đến từ những vùng văn hóa với lịch sử hình thành, môi trường thực hành và phong cách biểu đạt riêng. Các tiết mục được sắp xếp đan xen, tạo nên sự chuyển tiếp giữa những chất liệu âm nhạc, đồng thời mở ra những liên hệ giữa truyền thống và sáng tạo đương đại.

Không gian văn hóa Bắc Bộ hiện diện qua những làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh, mở đầu bằng "Khách đến chơi nhà" do tốp ca Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh thể hiện; "Ngồi tựa mạn thuyền" với sự tham gia của nghệ sỹ Sanchita Kulkarni; "Ăn ở trong rừng" do nghệ sỹ Thúy Hằng cùng vũ đoàn trình diễn; "Bèo dạt mây trôi" với phần lời tiếng Việt và tiếng Anh do ca sỹ Kyo York thể hiện và "Sở cầu như ý" qua giọng hát của Nghệ sỹ Nhân dân Thúy Hường.

Cùng với quan họ, những sắc thái nghệ thuật truyền thống Bắc Bộ được giới thiệu qua "Xẩm Hà thành" với phần trình diễn của Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Ngoan; chầu văn "Cô Bé Đông Cuông" do nghệ sỹ Thu Trang và Nghệ sỹ Ưu tú Việt Thắng thể hiện; cùng chèo cổ "Duyên phận phải chiều" qua phần trình diễn của Nghệ sỹ Nhân dân Thu Huyền.

Nghệ sỹ Thúy Hằng. (Ảnh: BTC)

Từ không gian văn hóa Kinh Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, chương trình mở rộng sang những sắc thái âm nhạc miền Trung với "Âm sắc Hương Bình," tiết mục chầu văn lời cổ do Nghệ sỹ Nhân dân Kiều Oanh thể hiện, và "Sông Lam tình mẹ," tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh qua phần trình diễn của Nghệ sỹ Nhân dân Hồng Lựu và nghệ sỹ Quỳnh Như.

Sắc thái nghệ thuật phương Nam được giới thiệu qua tiết mục "Văn hóa Việt Nam-Bản sắc Việt Nam," theo điệu Xuân Tình, Lưu Thủy Trường, với phần lời của Phạm Văn Đằng, do Nghệ sỹ Nhân dân Tấn Giao thể hiện.

Bên cạnh các loại hình dân gian, chương trình dành không gian cho những sáng tác đương đại mang cảm hứng từ văn hóa dân tộc. Nhóm Dòng Thời Gian trình diễn "Mái đình làng biển" của nhạc sỹ Nguyễn Cường và "Việt Nam tinh hoa" của nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong.

Theo nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban Tổ chức, thông qua chương trình “Tinh hoa văn hóa Việt Nam-Hội tụ ba miền,” báo Thể thao và Văn hóa tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan báo chí trong việc giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, đồng hành với các nghệ sỹ và đơn vị nghệ thuật đang trực tiếp thực hành, gìn giữ và phát huy di sản.

"Trong điều kiện đời sống văn hóa đang thay đổi, nhu cầu thưởng thức của công chúng ngày càng đa dạng, nghệ thuật dân tộc cần được giới thiệu bằng những phương thức phù hợp. Các chương trình biểu diễn, hoạt động truyền thông, giáo dục và giao lưu nghệ thuật có thể tạo thêm cơ hội để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tìm hiểu và tiếp cận những giá trị di sản," nhà báo Nguyễn Thiện Thuật nhận định.

Từ góc nhìn đó, chương trình hướng tới việc tăng cường sự kết nối giữa nghệ sỹ, các đơn vị nghệ thuật và công chúng, góp phần đưa những giá trị âm nhạc truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống văn hóa, phù hợp với yêu cầu phát triển và hội nhập.

Góp mặt trong chương trình, Nghệ sỹ Nhân dân Thúy Hường cho rằng làn điệu "Sở cầu như ý" gửi gắm mong ước mọi điều được như ý, là lựa chọn phù hợp để góp tiếng hát quan họ vào cuộc hội tụ nghệ thuật của ba miền.

"Với tôi, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là ngày hội chung của cả cộng đồng. Năm nay, điều khiến tôi háo hức là các tỉnh, thành phố đều tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, để công chúng có thể đến thưởng thức tại nhiều địa điểm. Đặc biệt, nghệ thuật truyền thống được tôn vinh qua nhiều chương trình biểu diễn trong dịp này. Gắn bó với quan họ, tôi cảm thấy may mắn, hạnh phúc khi mình cũng được góp tiếng hát vào ngày hội văn hóa của non sông,” nghệ sỹ Thúy Hường bày tỏ./.