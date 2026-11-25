Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse tổ chức chương trình “Tinh hoa ẩm thực Việt Nam” nhằm giới thiệu hai món ăn truyền thống phở và nem của ẩm thực Việt Nam. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Pakse)

Chương trình nhằm giới thiệu tới bạn bè Lào và đại diện cộng đồng hai món ăn truyền thống nổi tiếng bậc nhất của ẩm thực Việt Nam: Phở và nem.

Tham dự chương trình, về phía tỉnh Champasak có đồng chí Alounxay Sounnalath, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Champasak và Phu nhân; Phu nhân đồng chí Souksavanh Vilayvong, Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak; các lãnh đạo và phu nhân lãnh đạo tỉnh Champasak.

Về phía Việt Nam, có đồng chí Tạ Phương Dung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse; đại diện Văn phòng đại diện Sở Công Thương TP. Đà Nẵng, các doanh nghiệp Việt Nam tại Nam Lào; cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán.

Tại chương trình, Tổng Lãnh sự quán đã giới thiệu tới các khách mời nguyên liệu và cách làm hai món phở và nem nổi tiếng của Việt Nam. Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung gọi các món phở và nem do chính tay các cán bộ và phu nhân cán bộ Tổng Lãnh sự quán chuẩn bị là “món ăn của tình hữu nghị”, bởi nguyên liệu chính là sự kết hợp hài hòa giữa nguyên liệu của hai nước Lào và Việt Nam.

Chương trình thể hiện sự gắn kết giữa Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse với lãnh đạo tỉnh Champasak và các vị khách mời. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Pakse)

Trong khi món phở có sự kết hợp của nguyên liệu đến từ Lào như bánh phở tươi, thịt bò, rau thơm, hành lá, hành tây với các nguyên liệu của Việt Nam như quế, hồi, nấm hương; món nem cũng có sự kết hợp hài hòa của các nguyên liệu đến từ Việt Nam như lá bánh đa nem, nấm hương và nguyên liệu từ Lào như thịt heo xay, trứng, giá đỗ.

Các khách mời đã cùng tìm hiểu, trải nghiệm cách chế biến hai món nem và phở; cùng cảm nhận sự tinh tế, phong phú của văn hóa ẩm thực Việt Nam khi thưởng thức hai món phở và nem.

Phát biểu với báo Champamai, đồng chí Tedavanh Keophilavanh, Giám đốc Sở Văn hóa và du lịch tỉnh Champasak, đánh giá cao sáng kiến của Tổng Lãnh sự quán trong việc tổ chức chương trình nhằm tạo không gian giao lưu, gắn kết giữa Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse với lãnh đạo tỉnh Champasak và các vị khách mời; cho biết rất vui khi được tìm hiểu cách chế biến và thưởng thức hai món ăn đặc sắc của Việt Nam.

Đây là hoạt động ngoại giao văn hóa có ý nghĩa, góp phần tôn vinh, quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam, tăng cường gắn kết giữa cơ quan đại diện Việt Nam và chính quyền sở tại.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Paskse)