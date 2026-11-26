Tập trung phát triển các tiểu vùng, khu vực động lực vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Mục đích, yêu cầu

Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 610/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng lộ trình tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của quy hoạch đã đề ra.

Cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng phát triển vùng Trung du và miền núi phía Bắc theo điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt; xác định cụ thể nhiệm vụ, chương trình, dự án trọng tâm, tiến độ, phân kỳ thực hiện và nhu cầu nguồn lực để xây dựng các chính sách, giải pháp nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội; thúc đẩy chuyển đổi mô hình phát triển của các ngành, tiều vùng, địa phương theo hướng nhanh, xanh, bền vũng và toàn diện.

Thiết lập khung kết quả thực hiện theo từng giai đoạn, gắn với phân công trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, làm cơ sở để rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch; kịp thời xem xét điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiểu phát triển đã đề ra.

Yêu cầu

Bảo đảm tính tuân thủ, tính kế thừa, đồng bộ, thống nhất với các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện quy hoạch cấp quốc gia, kế hoạch đầu tư công đã được phê duyệt; bảo đảm tính liên kết, không chồng lấn, mâu thuẫn giữa các nhiệm vụ, chương trình, dự án của các ngành, các địa phương.

Bảo đảm tính khả thi, linh hoạt, thích ứng với bối cảnh phát triển mới, nhất là yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Huy động tối đa các nguồn lực và sự tham gia của các khu vực kinh tế để phát triển nhanh, xanh, bền vũng và toàn diện vùng Trung du và miền núi phía Bắc; phát huy vai trò là của ngõ phía Bắc của cả nước, trung tâm kết nối với Trung Quốc, các nước Trung Á và châu Âu; ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng, các ngành kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Phân bổ nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với khả năng huy động vốn; phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công để thu hút nguồn vốn xã hội, tạo động lực đột phá cho phát triển kết cấu hạ tầng, các hành lang kinh tế, khu vực động lực, cực tăng trưởng và các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của vùng.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt và trách nhiệm của các địa phương trong tổ chức thực hiện quy hoạch, nhất là đối với các nhiệm vụ, chương trình, dự án có tính chất liên vùng, liên tỉnh.

Bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ rừng, bảo đảm an ninh nguồn nước và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Căn cứ các quan điểm, mục tiêu, phương hướng và giải pháp tại Quyết định số 610/QĐ-TTg ngày 4/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế của vùng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn làm động lực chủ yếu; tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và giá trị gia tăng cao của vùng, nhất là nông nghiệp xanh, hữu cơ, đặc sản, tuần hoàn, giá trị, hiệu quả cao; kinh tế rừng, kinh tế dưới tán rừng, các dịch vụ môi trường rừng, sản phẩm OCOP; du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng và một số sản phẩm du lịch đặc trưng, riêng có của vùng; phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm chủ lực, lợi thế của vùng.

Thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên mậu, thương mại theo hình thức chính ngạch, xây dựng và kết nối các trung tâm logistics và dịch vụ gắn với các hành lang kinh tế, các cửa khẩu quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào.

Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh và khai thác, chế biến sâu khoáng sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường...

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với tăng cường liên kết vùng và chuyển đổi số

Tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng vùng theo hướng đồng bộ, hiện đại, thông minh, có tính kết nối và lan tỏa cao; bảo đảm kết nối thông suốt trong nội vùng, giữa vùng với các vùng lân cận và với các không gian hợp tác quốc tế, tạo nền tảng để thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, mở rộng dư địa phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của vùng.

Ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc, đường sắt khổ tiêu chuẩn, quốc lộ và các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối với các hành lang kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics, các đô thị và trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước; phát triển hạ tầng năng lượng theo hướng hiện đại, an toàn, thông minh; phát triển hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, xanh, thông minh, thích ứng với điều kiện địa hình trung du, miền núi và biến đổi khí hậu...

Tập trung phát triển các tiểu vùng, khu vực động lực vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Tập trung phát triển các tiểu vùng, khu vực động lực vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Phát triển khu vực động lực của vùng gồm Phú Thọ và Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ của vùng, với công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng; ưu tiên phát triển công nghiệp điện tử, bán dẫn, cơ khí chế tạo trình độ cao, thiết bị điện, công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp công nghệ số, có sức lan tỏa và dẫn dắt phát triển toàn vùng. Phát triển các hành lang kinh tế quan trọng gồm Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Lạng Sơn - Hà Nội; Điện Biên - Sơn La - Phú Thọ - Hà Nội; Tuyên Quang - Phú Thọ - Hà Nội; Cao Bằng - Thái Nguyên - Hà Nội; Cao Bằng - Lạng Sơn - Quảng Ninh; Điện Biên - Sơn La - Lào Cai - Tuyên Quang - Thái Nguyên - Lạng Sơn; gắn với phát triển các cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics, trung tâm đô thị, công nghiệp, du lịch và dịch vụ, tăng cường liên kết nội vùng, liên kết với Thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng, các cảng cửa ngõ và kết nối với Trung Quốc, Lào, ASEAN.

Phát triển hệ thống đô thị vùng Trung du và miền núi phía Bắc phù hợp với không gian phát triển mới của vùng

Phát triển hệ thống đô thị vùng Trung du và miền núi phía Bắc phù hợp với không gian phát triển mới của vùng, gắn với phát triển hạ tầng giao thông, mở rộng các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và các hành lang kinh tế; phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững, thông minh, giàu bản sắc, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với bảo tồn cảnh quan tự nhiên, di sản văn hóa các dân tộc và kiểm soát chặt chẽ quá trình đô thị hóa. Tổ chức mạng lưới đô thị đa tầng, đa trung tâm theo tiểu vùng, ưu tiên phát triển các đô thị trung tâm cấp vùng, đô thị cửa khẩu, đô thị biên giới; tăng cường liên kết đô thị - nông thôn, phát huy vai trò các đô thị trung tâm như Thái Nguyên, Việt Trì, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên Phủ trong lan tỏa phát triển và nâng cao chất lượng sống của người dân. Chú trọng phát triển các đô thị tại các khu vực khu kinh tế cửa khẩu, khu vực biên giới; gia tăng mức độ nén ở những khu vực có địa hình phù hợp; ưu tiên phát triển các đô thị gắn với các hành lang kinh tế. Rà soát, phân loại các đô thị trung tâm cấp huyện (cũ) để phát triển thành các trung tâm dịch vụ, thương mại, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao.

Phát triển hạ tầng xã hội của vùng theo hướng đồng bộ, hợp lý và từng bước hiện đại

Tập trung phát triển hạ tầng xã hội của vùng theo hướng đồng bộ, hợp lý và từng bước hiện đại. Ưu tiên đầu tư, nâng cấp và nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và trợ giúp xã hội; từng bước hình thành và phát huy vai trò các trung tâm cấp vùng về giáo dục, y tế chuyên sâu, văn hóa, thể thao, khoa học - công nghệ. Phát triển hạ tầng xã hội theo hướng phân bố hợp lý, hài hòa giữa các khu vực đồng bằng, trung du, miền núi và biên giới, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Phát triển giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao

Phát triển giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề cao là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững của vùng; gắn phát triển giáo dục với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục. Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục theo quy hoạch; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; phát triển hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng trong giai đoạn mới. Củng cố và mở rộng các trường đại học, trung tâm, phân hiệu đại học tại Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang và các tiểu vùng, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển bền vững vùng; phát huy vai trò của các cơ sở giáo dục đại học trong phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và địa phương.

Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của vùng

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) trong các ngành, lĩnh vực có lợi thế của vùng; thúc đẩy hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), trung tâm chuyển đổi số, các phòng thí nghiệm trọng điểm và các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ phục vụ phát triển vùng. Hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo vùng gắn với các đô thị trung tâm; hình thành và vận hành sàn giao dịch công nghệ vùng, kết nối với hệ thống quốc gia; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo dùng chung cho toàn vùng.

Phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, ưu tiên đầu tư công trình phòng thủ, hạ tầng biên giới, bố trí dân cư trên tuyến biên giới, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển...