Chương trình thực hiện Quy hoạch 4 vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Tại Quyết định số 2333/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch vùng tại Quyết định số 614/QĐ-TTg ngày 04/4/2026.

Theo đó, Chương trình đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên như sau:

a) Cơ cấu lại nền kinh tế vùng gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới và tổ chức không gian phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế

- Tổ chức phát triển kinh tế vùng theo hướng nhanh, bền vững, trên cơ sở phát huy liên kết biển - cao nguyên - biên giới; đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

- Ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế của vùng, gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo; công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp định hướng quốc gia; nông, lâm nghiệp và thủy sản ứng dụng công nghệ cao; du lịch biển, đảo, sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa; dịch vụ logistics, tài chính, thương mại, dịch vụ số và kinh tế biển. Phát triển công nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn, hiện đại; đẩy mạnh chế biến sâu khoáng sản, nhất là chuỗi bô-xít - alumin - nhôm tại Tây Nguyên; phát triển trung tâm công nghiệp lọc hóa dầu tại Khu kinh tế Dung Quất; phát triển công nghiệp dược liệu gắn với vùng nguyên liệu Sâm Ngọc Linh và các dược liệu đặc hữu của vùng.

- Tổ chức không gian phát triển theo mô hình đa trung tâm, gắn với các trục động lực, hành lang kinh tế và các cực tăng trưởng của vùng; phát huy vai trò của Đà Nẵng là trung tâm vùng, Gia Lai là cực tăng trưởng khu vực trung tâm, Lâm Đồng là cực tăng trưởng phía Nam; đồng thời hình thành, phát triển các tiểu vùng phía Bắc, trung tâm và phía Nam có chức năng bổ trợ, liên kết chặt chẽ với nhau.

- Đẩy mạnh hình thành các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị liên vùng đối với các sản phẩm chủ lực của vùng; tăng cường liên kết giữa vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến, logistics, thị trường tiêu thụ và hệ thống cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế.

- Nghiên cứu phát triển kinh tế không gian tầm thấp như một không gian phát triển mới của vùng; ưu tiên ứng dụng dịch vụ và logistics hàng không, vận tải không người lái, giám sát và cảnh báo thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nông nghiệp, quản lý an toàn giao thông, quản lý đô thị và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.

b) Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược

- Ưu tiên đầu tư phát triển mạng lưới giao thông chiến lược vùng theo hướng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt Bắc - Nam, Đông - Tây; tập trung các công trình có tính lan tỏa, tạo đột phá cho liên kết duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên và kết nối với vùng Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ, Lào và Campuchia.

- Tập trung triển khai theo quy hoạch và Chương trình thực hiện quy hoạch cấp quốc gia được phê duyệt đối với các dự án hạ tầng giao thông quan trọng, nhất là các tuyến đường bộ cao tốc, quốc lộ, đường ven biển, hạ tầng cảng biển, cảng hàng không, cảng cạn, logistics, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua vùng và các tuyến đường sắt kết nối vùng, liên vùng.

- Phát triển hạ tầng năng lượng đồng bộ, hiện đại; nâng cấp lưới truyền tải, hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển điện gió, điện mặt trời, điện hạt nhân, điện khí, điện sinh khối, lưu trữ năng lượng, hạ tầng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng theo định hướng quốc gia.

- Phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, nền tảng số dùng chung của vùng; thúc đẩy phủ sóng mạng băng rộng cố định, di động tốc độ cao, triển khai 5G, internet vạn vật, điện toán đám mây, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng phục vụ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

- Đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi, đê điều,cấp nước, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; hạ tầng xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước thải; hạ tầng bảo vệ môi trường và phục hồi hệ sinh thái.

- Tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng xã hội thiết yếu, gồm: mạng lưới cơ sở giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ, trợ giúp xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của vùng.

c) Phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề cao gắn với yêu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế của vùng, nhất là công nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, logistics, tài chính, du lịch thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, y tế và dược phẩm.

- Tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương; đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, lao động ở khu vực khó khăn; phát triển hệ sinh thái học tập, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng. Phát triển hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời; ưu tiên cơ sở vật chất, thiết bị và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo tại vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; khuyến khích xã hội hóa giáo dục và tăng cường đào tạo STEM, kỹ năng số.

- Hình thành và phát triển mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ cấp vùng gắn với các đô thị động lực; tăng cường liên kết giữa Nhà nước, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và địa phương, lấy doanh nghiệp làm trung tâm đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ, phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế của vùng. Ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ chiến lược, công nghệ then chốt như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng, công nghệ xanh.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, quản trị đô thị, logistics, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; ứng dụng giải pháp số trong sản xuất, phân phối, truy xuất nguồn gốc và chuỗi giá trị, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

d) Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai; thích ứng với biến đổi khí hậu

- Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, tài nguyên biển, khoáng sản và đa dạng sinh học; gắn khai thác, sử dụng tài nguyên với bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái và phát triển bền vững.

- Bảo vệ nghiêm ngặt hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn biển, vùng đất ngập nước quan trọng, hành lang đa dạng sinh học, cảnh quan sinh thái quan trọng; tăng cường phục hồi rừng, nâng cao chất lượng rừng, phát triển kinh tế dưới tán rừng, kinh tế rừng bền vững. Tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng; hiện đại hóa, số hóa công tác quản lý, giám sát tài nguyên rừng; phát triển dịch vụ môi trường rừng, kinh tế dưới tán rừng và thị trường tín chỉ các-bon rừng.

- Xây dựng cơ chế phối hợp liên tỉnh, liên ngành trong quản lý lưu vực sông liên tỉnh, điều phối nguồn nước, vận hành hồ chứa, phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ lụt, sạt lở bờ sông, bờ biển và các thiên tai khác.

- Tổ chức không gian phát triển theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu; hạn chế các hoạt động phát triển kinh tế tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, khu vực nhạy cảm về môi trường và khu vực cần bảo tồn.

- Phát triển hệ thống quan trắc, giám sát môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và cảnh báo thiên tai đồng bộ nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và ứng phó thiên tai.

đ) Phát triển văn hóa, xã hội; bảo tồn giá trị bản sắc; bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại

- Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội; bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, bản sắc văn hóa các dân tộc trong vùng, nhất là không gian văn hóa Tây Nguyên và các giá trị văn hóa đặc trưng của khu vực ven biển, hải đảo. Phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo gắn với khai thác, phát huy giá trị di sản, không gian văn hóa Tây Nguyên và bản sắc văn hóa biển, đảo.

- Phát triển mạng lưới văn hóa - du lịch, y tế, giáo dục, thể thao, trợ giúp xã hội; nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội cơ bản nhằm cải thiện đời sống nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và ven biển. Ưu tiên huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện chương trình, dự án tại địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đối ngoại và hợp tác quốc tế, nhất là với Lào, Campuchia và các đối tác trong khu vực.

Quyết định số 2333/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1281/QĐ-TTg ngày 29/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quyết định số 1337/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vùng Đồng bằng sông Hồng

Tại Quyết định số 2334/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 612/QĐ-TTg ngày 04/4/2026.

Chương trình đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm của vùng Đồng bằng sông Hồng như sau:

a) Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, liên thông, hiện đại, thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh và tăng trưởng xanh, kết nối hiệu quả nội vùng, liên vùng và quốc tế, gắn với các hành lang kinh tế trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Hồng:

- Tập trung hoàn thiện mạng lưới giao thông đa phương thức kết nối Thủ đô Hà Nội với các trung tâm kinh tế, cảng biển, cảng hàng không và khu kinh tế, khu công nghiệp của vùng, đặc biệt là các tuyến cao tốc, các tuyến vành đai 4, vành đai 5 Hà Nội, cao tốc ven biển Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh, các tuyến đường kết nối giữa các tỉnh, thành phố trong vùng; đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị Hà Nội và đường sắt kết nối liên vùng như Hà Nội - Quảng Ninh, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đường thủy nội địa và logistics…;

- Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành dứt điểm các công trình hạ tầng chiến lược, trọng điểm quốc gia về giao thông, năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng đô thị. Ưu tiên phát triển hạ tầng năng lượng sạch, hạ tầng số, dữ liệu lớn và hạ tầng khoa học và công nghệ, phục vụ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức, bảo đảm Đồng bằng sông Hồng trở thành vùng đi đầu cả nước về hạ tầng hiện đại, liên kết và hội nhập;

- Phát triển đồng bộ các hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bảo đảm liên thông, hiện đại, thông minh, xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường kết nối giữa hạ tầng giao thông, năng lượng, đô thị, logistics, thương mại, thông tin và truyền thông, cấp nước, thoát nước, thủy lợi và phòng, chống thiên tai; phát triển các trung tâm logistics, hạ tầng thương mại và các nền tảng thương mại số gắn với các hành lang kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số của vùng.

b) Phát triển không gian kinh tế và các ngành mũi nhọn

- Phát triển không gian kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng theo hướng mở, linh hoạt, gắn với các hành lang kinh tế, cực tăng trưởng và chuỗi đô thị động lực (như Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh) và chuỗi giá trị ngành (công nghệ cao, công nghiệp điện tử, ô tô, chip bán dẫn, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch văn hóa…), liên kết vùng, quốc gia và quốc tế.

- Hình thành các cực tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số; phát triển mạnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối viện, trường, doanh nghiệp và quỹ đầu tư mạo hiểm. Xây dựng các cụm liên kết ngành, trung tâm R&D, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với mạng lưới đô thị động lực và các trung tâm logistics theo đặc thù đô thị.

- Phát triển và nâng cao hiệu quả các khu kinh tế ven biển, khu thương mại tự do, khu công nghiệp thông minh với hạ tầng xanh, hiện đại, quản trị số. Thu hút đầu tư có chọn lọc vào các ngành công nghệ cao, thân thiện môi trường, giá trị gia tăng lớn như điện tử, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, sản xuất ô tô, công nghiệp hỗ trợ, logistics, năng lượng tái tạo và kinh tế số, hướng tới hình thành vùng kinh tế tri thức - công nghệ cao hàng đầu cả nước.

- Phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao, xanh và có giá trị gia tăng cao, trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, chế biến, chế tạo hàng đầu của cả nước; tập trung phát triển điện tử, cơ điện tử, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, robot, công nghiệp số, tự động hóa, ô tô, cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, hóa dược, công nghiệp năng lượng sạch và chế biến sâu. Hình thành các cụm liên kết ngành, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái, vành đai công nghiệp - đô thị - dịch vụ gắn với các hành lang kinh tế và hệ thống logistics; thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

- Phát triển dịch vụ hiện đại, đa dạng, chất lượng cao và hội nhập quốc tế, hình thành mạng lưới trung tâm dịch vụ cấp vùng và quốc tế về tài chính, thương mại, logistics, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển thương mại hiện đại, thương mại điện tử, thương mại số và các dịch vụ logistics chất lượng cao, gắn với các hành lang kinh tế và chuỗi giá trị sản xuất; phát triển du lịch chất lượng cao, xanh, bền vững và công nghiệp văn hóa, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của vùng.

- Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn gắn với phân vùng các khu sản xuất trồng trọt tập trung, ứng dụng công nghệ cao; phát triển chuỗi giá trị đối với các nhóm cây trồng chủ lực của vùng, gồm sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, hữu cơ, phát thải thấp; các vùng chuyên canh rau màu an toàn, hoa, cây cảnh, cây ăn quả và cây dược liệu theo tiêu chuẩn an toàn, có truy xuất nguồn gốc, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 (giai đoạn I từ 2026 - 2030) trên địa bàn vùng Đồng bằng sông Hồng.

- Phát triển kinh tế biển hiện đại, xanh, đa chức năng và liên kết cao, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế ven biển với kinh tế nội địa và liên vùng; hình thành chuỗi đô thị - công nghiệp - dịch vụ biển dọc hành lang Quảng Ninh - Hải Phòng - Hưng Yên - Ninh Bình, gắn với các khu kinh tế ven biển, cảng biển, logistics, công nghiệp chế biến, du lịch biển đảo và năng lượng tái tạo; bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái biển, ven biển và đa dạng sinh học; nghiên cứu, triển khai lấn biển tại các khu vực phù hợp theo quy hoạch và quy định của pháp luật để mở rộng không gian phát triển.

c) Phát triển hệ thống đô thị hiện đại, bền vững

- Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển hệ thống đô thị vùng Đồng bằng sông Hồng hiện đại, bền vững, có khả năng cạnh tranh quốc tế, đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới đô thị quốc gia; kinh tế đô thị trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng vùng.

- Hình thành cấu trúc không gian vùng đô thị trung tâm Hà Nội, gắn với vùng động lực phía Bắc của quốc gia, kết nối với các hành lang kinh tế Bắc - Nam, hành lang kinh tế ven biển, hành lang sông Hồng và các đô thị vệ tinh. Phát triển hệ thống đô thị vệ tinh, đô thị công nghiệp - dịch vụ - cảng biển - du lịch - đại học. Phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội theo hướng đô thị hiện đại, thông minh, xanh và bền vững như cấp, thoát nước, xử lý rác thải, năng lượng sạch, ngầm hóa hạ tầng viễn thông, giao thông thông minh và hạ tầng chống ngập, ứng phó với biến đổi khí hậu; giải quyết cơ bản ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và ngập úng đô thị (đặc biệt là khu vực thành phố Hà Nội); hạ tầng đô thị được quy hoạch, kết nối và vận hành theo mô hình vùng đô thị đa cực, đa trung tâm, dẫn dắt quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức.

- Đẩy mạnh đầu tư đồng bộ đường sắt đô thị, từng bước xóa bỏ ùn tắc giao thông; đầu tư theo mô hình TOD tại các cực đô thị - ga đường sắt - tuyến metro…, khai thác hiệu quả không gian ngầm khu vực đô thị. Đồng thời, phát triển nhà ở xã hội gắn với các khu công nghiệp, đô thị, đầu tư các trung tâm giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao vùng, bảo đảm khả năng tiếp cận bình đẳng cho người dân đô thị và vùng ven.

d) Phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

- Phát triển giáo dục và đào tạo gắn với mục tiêu xây dựng vùng Đồng bằng sông Hồng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Trong đó, cần chú trọng phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục theo quy hoạch; nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục; phát triển hệ thống học tập mở, học tập suốt đời. Xây dựng trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo vùng tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, gắn kết mạng lưới đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; hình thành cụm liên kết đổi mới sáng tạo và công nghiệp công nghệ cao (điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, sinh học, vật liệu mới); phát triển một số cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của vùng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo có năng lực cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

- Tăng cường liên kết kinh tế, khoa học và công nghệ giữa các địa phương, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, nền tảng số, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu.

- Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ. Nâng cao năng lực quản trị, hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp, xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo mở cấp vùng.

đ) Phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa

- Tập trung bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của nền văn minh sông Hồng làm nền tảng tinh thần cho phát triển bền vững và hình thành công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, du lịch văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới của vùng. Trọng tâm là bảo tồn, tôn tạo và khai thác hiệu quả hệ thống di sản vật thể và phi vật thể, phát huy giá trị các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên, di sản thế giới, các di tích, danh thắng, các trung tâm văn hóa, tôn giáo, lễ hội đặc trưng vùng Bắc Bộ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản tư liệu, thực hiện chế độ chính sách đối với các nghệ nhân theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, phát triển nguồn nhân lực nghệ thuật biểu diễn theo từng giai đoạn để tập trung đào tạo tài năng trẻ.

- Phát triển du lịch là ngành kinh tế tổng hợp liên ngành, liên vùng, giữ vai trò, động lực phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng theo Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hình thành và phát triển các chuỗi liên kết phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch di sản giữa các địa phương trong vùng, các trục, cụm và trung tâm di sản, văn hóa, du lịch liên vùng như: Thủ đô Hà Nội và phụ cận, di sản văn hóa thế giới Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, Quần thể danh thắng Tràng An, Hoàng thành Thăng Long; xây dựng "trục văn hóa sông Hồng" làm không gian kết nối văn hóa, du lịch, sáng tạo. Đột phá vào phát triển công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa, khai thác di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, thiết kế, quảng cáo, du lịch văn hóa và kinh tế số trong văn hóa, hình thành cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa, tổ hợp sáng tạo văn hóa.

- Thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo vùng, xây dựng các trung tâm sáng tạo văn hóa, liên kết giữa nghệ sĩ, doanh nghiệp, trường học và công nghệ. Phát huy giá trị văn hóa như nguồn lực nội sinh, xây dựng bản sắc vùng và nâng tầm thương hiệu "văn minh sông Hồng" trong hội nhập quốc tế.

e) Hoàn thiện thể chế điều phối và cơ chế liên kết phát triển vùng

- Tập trung hoàn thiện thể chế điều phối và cơ chế liên kết phát triển vùng nhằm bảo đảm phát triển thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Trọng tâm là thể chế hóa vai trò, chức năng và quyền hạn của Hội đồng điều phối vùng, xây dựng cơ chế phối hợp giữa trung ương và các địa phương trong quy hoạch, đầu tư, phân bổ nguồn lực và giám sát thực hiện, bảo đảm tinh gọn, vận hành linh hoạt, hiệu quả. Đột phá vào việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho một số địa phương đáp ứng điều kiện trong vùng về tài chính, ngân sách, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, phát triển hạ tầng liên vùng, bảo vệ môi trường và chuyển đổi xanh.

- Hình thành hệ thống thông tin, dữ liệu vùng thống nhất, phục vụ điều hành, dự báo và quản lý phát triển. Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và phối hợp liên ngành, bảo đảm tính chủ động, sáng tạo của địa phương nhưng gắn chặt với mục tiêu chung của vùng.

- Thúc đẩy cơ chế điều phối phát triển hạ tầng, các cụm liên kết ngành, phát triển đô thị, công nghiệp, logistics, giáo dục, y tế.

g) Bảo vệ môi trường, tài nguyên và an ninh nguồn nước

Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên đất, nước, rừng, biển; tài nguyên số, không gian số; bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước; bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học; duy trì, phục hồi và phát triển các loại rừng (bao gồm cả rừng ngập mặn); chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia thượng nguồn và các tổ chức quốc tế, các địa phương ngoại vùng trong việc xử lý các vấn đề môi trường, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm hoặc bị suy thoái, cạn kiệt ở lưu vực sông Hồng.

h) Tăng cường năng lực hội nhập và kết nối quốc tế, tập trung phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng, làm nền tảng tăng trưởng nhanh, bền vững. Hợp tác liên vùng trong xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, tận dụng cơ hội từ các FTA thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, RCEP…). Kết nối với các hành lang kinh tế quốc tế (Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh) và hành lang kinh tế ven biển. Thu hút các tập đoàn đa quốc gia, phát triển các trung tâm logistics, tài chính, thương mại quốc tế... trên địa bàn vùng.

Quyết định 2334/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 09/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vùng Đông Nam Bộ

Tại Quyết định số 2335/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 04/4/2026.

Chương trình đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm của vùng Đông Nam Bộ như sau:

a) Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại kinh tế vùng, tạo đột phá nâng cao năng suất dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Phát triển một số ngành công nghiệp, dịch vụ hiện đại trở thành các động lực tăng trưởng mới như công nghiệp bán dẫn, sản xuất chip, trí tuệ nhân tạo, dịch vụ tài chính (gắn với hình thành trung tâm tài chính quốc tế), logistics, kinh tế không gian tầm thấp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao của vùng và cả nước.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, nhất là cảng biển và kinh tế hàng hải, khai thác dầu khí, hóa dầu, du lịch biển, đảo, khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản.

b) Hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, tập trung vào hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng xã hội, hạ tầng thủy lợi, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và hạ tầng bảo vệ môi trường. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng môi trường và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu mang tính liên vùng, gồm hệ thống tiêu thoát nước đô thị và liên đô thị, công trình chống ngập, kiểm soát triều cường, công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển, hệ thống quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn và hạ tầng phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên nước.

Hoàn chỉnh hệ thống công trình chống ngập, tiêu thoát nước và kiểm soát triều cho Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực đô thị trọng điểm của vùng; nghiên cứu đầu tư các công trình hạ tầng chống ngập mang tính liên vùng nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Giải quyết cơ bản tình trạng tắc nghẽn giao thông, ngập úng và ô nhiễm môi trường. Thúc đẩy phát triển đô thị gắn với định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng (TOD).

Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, ưu tiên Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm đổi mới sáng tạo Tây Ninh, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số thành phố Đồng Nai. Ưu tiên phát triển hạ tầng số, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo phục vụ quản trị đô thị thông minh, hoạt động sản xuất, dịch vụ và kết nối, chia sẻ dữ liệu đô thị liên vùng.

Tăng cường năng lực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm an ninh, trật tự tại các trung tâm kinh tế, tài chính, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cảng biển, cảng hàng không và các dự án đầu tư nước ngoài.

c) Tập trung phát triển vùng động lực phía Nam (vùng động lực quốc gia) trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Xây dựng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị, đủ sức cạnh tranh, hội nhập khu vực và quốc tế, trở thành siêu đô thị đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới đô thị của khu vực.

Nghiên cứu phát triển đô thị sân bay Long Thành gắn với logistics hàng không, thương mại, dịch vụ quốc tế, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao theo các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Hình thành và phát triển các hành lang kinh tế, trong đó ưu tiên hành lang kinh tế Bắc - Nam, hành lang kinh tế Mộc Bài - Thành phố Hồ Chí Minh - Biên Hòa - Vũng Tàu và các vành đai công nghiệp - đô thị - dịch vụ gắn với đường vành đai 3, vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh; kết nối hiệu quả các cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế, đầu mối giao thương lớn, các đô thị, trung tâm kinh tế và làm cơ sở để tổ chức lại không gian phát triển vùng.

Rà soát, triển khai mở rộng tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành theo quy hoạch, kế hoạch có liên quan; nghiên cứu tổ chức lại hệ thống cảng, bến thủy ven sông Đồng Nai theo định hướng phát triển giao thông thủy, đô thị ven sông và thẩm quyền được giao.

đ) Tăng cường liên kết nội vùng, liên vùng, phát triển vùng theo hướng đa trung tâm phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng khu vực để tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng gắn với khai thác không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Quyết định số 2335/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1325/QĐ-TTg ngày 04/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tại Quyết định số 2336/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 616/QĐ-TTg ngày 04/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long như sau:

a) Xây dựng cơ chế và tăng cường các hoạt động điều phối vùng, thúc đẩy thực thi hiệu quả quy hoạch vùng trên không gian liên tỉnh trong các ngành, lĩnh vực chủ yếu. Sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên nước gắn với thích ứng và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trên phạm vi vùng. Nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh của các ngành, sản phẩm lợi thế theo quy mô vùng.

Thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng tâm của vùng. Cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường quảng bá xúc tiến đầu tư liên vùng và quốc tế, tăng cường hiệu quả, phân bổ và sử dụng các nguồn lực trên toàn vùng. Phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường sống.

b) Tập trung hoàn thiện hạ tầng theo hành lang Bắc - Nam (phía Đông và phía Tây), tăng cường các phương thức kết nối giữa các trung tâm của vùng với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, đẩy nhanh tiến độ kết nối hạ tầng giao thông theo các trục ngang Đông - Tây, xây dựng hạ tầng kết nối từ Cần Thơ với các trung tâm tiểu vùng.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các cảng biển quốc tế Trần Đề, Hòn Khoai là những cửa ngõ cho các hoạt động trung chuyển, xuất khẩu của vùng. Cải thiện và phát huy lợi thế giao thông thủy nội địa kết nối đa phương thức với đường bộ, đường biển.

c) Tập trung phát triển các trung tâm tổng hợp, chuyên ngành, hình thành các hành lang đô thị - dịch vụ - công nghiệp, liên kết và hỗ trợ các chức năng theo quy mô vùng, tạo ra các địa bàn động lực, nâng hiệu quả kinh tế nhờ quy mô và phạm vi liên kết; định hướng xây dựng các khu vực dân cư nông thôn theo hướng tập trung gắn với đảm bảo hạ tầng dịch vụ, hạ tầng xã hội; nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập của các chuỗi giá trị và các cụm ngành có lợi thế và tiềm năng của vùng.

d) Ưu tiên các cơ chế chính sách thu hút nguồn lực đầu tư cho các địa bàn thuận lợi về vị trí, hạ tầng kết nối, có lợi thế về điều kiện tự nhiên và nhân lực nhằm hình thành các địa bàn động lực, cực tăng trưởng của vùng đủ sức cạnh tranh và hội nhập quốc tế, dẫn dắt và lan tỏa toàn vùng.

đ) Ưu tiên đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu thị trường lao động, tập trung vào các ngành, lĩnh vực trọng điểm của vùng; đồng thời đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. Phát triển đào tạo nhân lực gắn với các trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp vùng, bảo đảm vai trò dẫn dắt và lan tỏa cho toàn vùng.

e) Triển khai hiệu quả quy hoạch, bố trí quốc phòng gắn với phát triển kinh tế vùng. Tiếp tục đầu tư, củng cố và phát triển các Khu kinh tế - quốc phòng, đặc biệt là khu kinh tế biên giới, ven biển, hải đảo.

Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với các tỉnh giáp biên, phát huy vai trò của các tỉnh trong đối ngoại, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Quyết định số 2336/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung đã và đang thực hiện theo Quyết định số 816/QĐ-TTg ngày 07/07/2023 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tiếp tục được triển khai thực hiện và cập nhật theo Quyết định này./.