Vẻ đẹp của biển Ninh Chử - Bình Sơn (phường Ninh Chử và Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Tại Quyết định số 2333/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch vùng tại Quyết định số 614/QĐ-TTg ngày 4/4/2026.

Theo đó, Chương trình đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên như sau:

a) Cơ cấu lại nền kinh tế vùng gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới và tổ chức không gian phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế:

Tổ chức phát triển kinh tế vùng theo hướng nhanh, bền vững, trên cơ sở phát huy liên kết biển - cao nguyên - biên giới; đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế của vùng; tổ chức không gian phát triển theo mô hình đa trung tâm, gắn với các trục động lực, hành lang kinh tế và các cực tăng trưởng của vùng; phát huy vai trò của Đà Nẵng là trung tâm vùng, Gia Lai là cực tăng trưởng khu vực trung tâm, Lâm Đồng là cực tăng trưởng phía Nam; đồng thời hình thành, phát triển các tiểu vùng phía Bắc, trung tâm và phía Nam có chức năng bổ trợ, liên kết chặt chẽ với nhau...

b) Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược

Ưu tiên đầu tư phát triển mạng lưới giao thông chiến lược vùng theo hướng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt Bắc - Nam, Đông - Tây; tập trung các công trình có tính lan tỏa, tạo đột phá cho liên kết Duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên và kết nối với vùng Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ, Lào và Campuchia.

Tập trung triển khai theo quy hoạch và Chương trình thực hiện quy hoạch cấp quốc gia được phê duyệt đối với các dự án hạ tầng giao thông quan trọng, nhất là các tuyến đường bộ cao tốc, quốc lộ, đường ven biển, hạ tầng cảng biển, cảng hàng không, cảng cạn, logistics, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua vùng và các tuyến đường sắt kết nối vùng, liên vùng.

Phát triển hạ tầng năng lượng đồng bộ, hiện đại; nâng cấp lưới truyền tải, hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển điện gió, điện mặt trời, điện hạt nhân, điện khí, điện sinh khối, lưu trữ năng lượng, hạ tầng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng theo định hướng quốc gia...

c) Phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề cao gắn với yêu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế của vùng; tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương; hình thành và phát triển mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ cấp vùng gắn với các đô thị động lực; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, quản trị đô thị, logistics, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; ứng dụng giải pháp số trong sản xuất, phân phối, truy xuất nguồn gốc và chuỗi giá trị, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

d) Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai; thích ứng với biến đổi khí hậu

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, tài nguyên biển, khoáng sản và đa dạng sinh học; gắn khai thác, sử dụng tài nguyên với bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái và phát triển bền vững.

Bảo vệ nghiêm ngặt hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn biển, vùng đất ngập nước quan trọng, hành lang đa dạng sinh học, cảnh quan sinh thái quan trọng; tăng cường phục hồi rừng, nâng cao chất lượng rừng, phát triển kinh tế dưới tán rừng, kinh tế rừng bền vững...

đ) Phát triển văn hóa, xã hội; bảo tồn giá trị bản sắc; bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại

Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội; bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, bản sắc văn hóa các dân tộc trong vùng, nhất là không gian văn hóa Tây Nguyên và các giá trị văn hóa đặc trưng của khu vực ven biển, hải đảo. Phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo gắn với khai thác, phát huy giá trị di sản, không gian văn hóa Tây Nguyên và bản sắc văn hóa biển, đảo.

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đối ngoại và hợp tác quốc tế, nhất là với Lào, Campuchia và các đối tác trong khu vực...

Quyết định số 2333/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1281/QĐ-TTg ngày 29/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quyết định số 1337/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vùng Đồng bằng sông Hồng

Tại Quyết định số 2334/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 612/QĐ-TTg ngày 4/4/2026.

Vùng Đồng bằng sông Hồng là một trong 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Chương trình đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm của vùng Đồng bằng sông Hồng như sau:

a) Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, liên thông, hiện đại, thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh và tăng trưởng xanh, kết nối hiệu quả nội vùng, liên vùng và quốc tế, gắn với các hành lang kinh tế trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Hồng:

Tập trung hoàn thiện mạng lưới giao thông đa phương thức kết nối Thủ đô Hà Nội với các trung tâm kinh tế, cảng biển, cảng hàng không và khu kinh tế, khu công nghiệp của vùng, đặc biệt là các tuyến cao tốc, các tuyến vành đai 4, vành đai 5 Hà Nội, cao tốc ven biển Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh, các tuyến đường kết nối giữa các tỉnh, thành phố trong vùng; đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị Hà Nội và đường sắt kết nối liên vùng như Hà Nội - Quảng Ninh, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đường thủy nội địa và logistics…;

Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành dứt điểm các công trình hạ tầng chiến lược, trọng điểm quốc gia về giao thông, năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng đô thị; phát triển đồng bộ các hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bảo đảm liên thông, hiện đại, thông minh, xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu...

b) Phát triển không gian kinh tế và các ngành mũi nhọn

Phát triển không gian kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng theo hướng mở, linh hoạt, gắn với các hành lang kinh tế, cực tăng trưởng và chuỗi đô thị động lực (như Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh) và chuỗi giá trị ngành (công nghệ cao, công nghiệp điện tử, ô tô, chip bán dẫn, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch văn hóa…), liên kết vùng, quốc gia và quốc tế.

Hình thành các cực tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số; phát triển và nâng cao hiệu quả các khu kinh tế ven biển, khu thương mại tự do, khu công nghiệp thông minh với hạ tầng xanh, hiện đại, quản trị số; phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao, xanh và có giá trị gia tăng cao, trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, chế biến, chế tạo hàng đầu của cả nước...

Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn gắn với phân vùng các khu sản xuất trồng trọt tập trung, ứng dụng công nghệ cao; phát triển kinh tế biển hiện đại, xanh, đa chức năng và liên kết cao, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế ven biển với kinh tế nội địa và liên vùng...

c) Phát triển hệ thống đô thị hiện đại, bền vững

Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển hệ thống đô thị vùng Đồng bằng sông Hồng hiện đại, bền vững, có khả năng cạnh tranh quốc tế, đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới đô thị quốc gia; kinh tế đô thị trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng vùng.

Hình thành cấu trúc không gian vùng đô thị trung tâm Hà Nội, gắn với vùng động lực phía Bắc của quốc gia, kết nối với các hành lang kinh tế Bắc - Nam, hành lang kinh tế ven biển, hành lang sông Hồng và các đô thị vệ tinh...

d) Phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Phát triển giáo dục và đào tạo gắn với mục tiêu xây dựng vùng Đồng bằng sông Hồng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Tăng cường liên kết kinh tế, khoa học và công nghệ giữa các địa phương, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, nền tảng số, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu.

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ. Nâng cao năng lực quản trị, hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp, xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo mở cấp vùng.

đ) Phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa

Tập trung bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của nền văn minh sông Hồng làm nền tảng tinh thần cho phát triển bền vững và hình thành công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, du lịch văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới của vùng.

Phát triển du lịch là ngành kinh tế tổng hợp liên ngành, liên vùng, giữ vai trò, động lực phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng theo Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo vùng, xây dựng các trung tâm sáng tạo văn hóa, liên kết giữa nghệ sĩ, doanh nghiệp, trường học và công nghệ. Phát huy giá trị văn hóa như nguồn lực nội sinh, xây dựng bản sắc vùng và nâng tầm thương hiệu "văn minh sông Hồng" trong hội nhập quốc tế...

e) Hoàn thiện thể chế điều phối và cơ chế liên kết phát triển vùng

Tập trung hoàn thiện thể chế điều phối và cơ chế liên kết phát triển vùng nhằm bảo đảm phát triển thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Hình thành hệ thống thông tin, dữ liệu vùng thống nhất, phục vụ điều hành, dự báo và quản lý phát triển. Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và phối hợp liên ngành, bảo đảm tính chủ động, sáng tạo của địa phương nhưng gắn chặt với mục tiêu chung của vùng. Thúc đẩy cơ chế điều phối phát triển hạ tầng, các cụm liên kết ngành, phát triển đô thị, công nghiệp, logistics, giáo dục, y tế.

g) Bảo vệ môi trường, tài nguyên và an ninh nguồn nước

Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên đất, nước, rừng, biển; tài nguyên số, không gian số; bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước; bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học; duy trì, phục hồi và phát triển các loại rừng (bao gồm cả rừng ngập mặn); chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia thượng nguồn và các tổ chức quốc tế, các địa phương ngoại vùng trong việc xử lý các vấn đề môi trường, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm hoặc bị suy thoái, cạn kiệt ở lưu vực sông Hồng.

h) Tăng cường năng lực hội nhập và kết nối quốc tế, tập trung phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng, làm nền tảng tăng trưởng nhanh, bền vững. Hợp tác liên vùng trong xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, tận dụng cơ hội từ các FTA thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, RCEP…). Kết nối với các hành lang kinh tế quốc tế (Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh) và hành lang kinh tế ven biển. Thu hút các tập đoàn đa quốc gia, phát triển các trung tâm logistics, tài chính, thương mại quốc tế... trên địa bàn vùng.

Quyết định 2334/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 9/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vùng Đông Nam Bộ

Tại Quyết định số 2335/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 4/4/2026.

Hạ tầng cảng biển của TP Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu liên kết vùng của vùng Đông Nam Bộ. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Chương trình đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm của vùng Đông Nam Bộ như sau:

a) Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại kinh tế vùng, tạo đột phá nâng cao năng suất dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Phát triển một số ngành công nghiệp, dịch vụ hiện đại trở thành các động lực tăng trưởng mới như công nghiệp bán dẫn, sản xuất chip, trí tuệ nhân tạo, dịch vụ tài chính (gắn với hình thành trung tâm tài chính quốc tế), logistics, kinh tế không gian tầm thấp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao của vùng và cả nước.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, nhất là cảng biển và kinh tế hàng hải, khai thác dầu khí, hóa dầu, du lịch biển, đảo, khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản.

b) Hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, tập trung vào hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng xã hội, hạ tầng thủy lợi, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và hạ tầng bảo vệ môi trường.

Hoàn chỉnh hệ thống công trình chống ngập, tiêu thoát nước và kiểm soát triều cho Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực đô thị trọng điểm của vùng; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, ưu tiên Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm đổi mới sáng tạo Tây Ninh, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số thành phố Đồng Nai. Ưu tiên phát triển hạ tầng số, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo phục vụ quản trị đô thị thông minh, hoạt động sản xuất, dịch vụ và kết nối, chia sẻ dữ liệu đô thị liên vùng...

c) Tập trung phát triển vùng động lực phía Nam (vùng động lực quốc gia) trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Xây dựng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị, đủ sức cạnh tranh, hội nhập khu vực và quốc tế, trở thành siêu đô thị đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới đô thị của khu vực.

d) Hình thành và phát triển các hành lang kinh tế, trong đó ưu tiên hành lang kinh tế Bắc - Nam, hành lang kinh tế Mộc Bài - Thành phố Hồ Chí Minh - Biên Hòa - Vũng Tàu và các vành đai công nghiệp - đô thị - dịch vụ gắn với đường vành đai 3, vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh; kết nối hiệu quả các cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế, đầu mối giao thương lớn, các đô thị, trung tâm kinh tế và làm cơ sở để tổ chức lại không gian phát triển vùng...

đ) Tăng cường liên kết nội vùng, liên vùng, phát triển vùng theo hướng đa trung tâm phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng khu vực để tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng gắn với khai thác không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Quyết định số 2335/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1325/QĐ-TTg ngày 4/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tại Quyết định số 2336/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 616/QĐ-TTg ngày 4/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Khu vực Mũi Cà Mau nhìn từ trên cao. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Chương trình đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long như sau:

a) Xây dựng cơ chế và tăng cường các hoạt động điều phối vùng, thúc đẩy thực thi hiệu quả quy hoạch vùng trên không gian liên tỉnh trong các ngành, lĩnh vực chủ yếu. Thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng tâm của vùng. Cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường quảng bá xúc tiến đầu tư liên vùng và quốc tế, tăng cường hiệu quả, phân bổ và sử dụng các nguồn lực trên toàn vùng. Phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường sống...

b) Tập trung hoàn thiện hạ tầng theo hành lang Bắc - Nam (phía Đông và phía Tây), tăng cường các phương thức kết nối giữa các trung tâm của vùng với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, đẩy nhanh tiến độ kết nối hạ tầng giao thông theo các trục ngang Đông - Tây, xây dựng hạ tầng kết nối từ Cần Thơ với các trung tâm tiểu vùng. Cải thiện và phát huy lợi thế giao thông thủy nội địa kết nối đa phương thức với đường bộ, đường biển...

c) Tập trung phát triển các trung tâm tổng hợp, chuyên ngành, hình thành các hành lang đô thị - dịch vụ - công nghiệp, liên kết và hỗ trợ các chức năng theo quy mô vùng, tạo ra các địa bàn động lực, nâng hiệu quả kinh tế nhờ quy mô và phạm vi liên kết; định hướng xây dựng các khu vực dân cư nông thôn theo hướng tập trung gắn với đảm bảo hạ tầng dịch vụ, hạ tầng xã hội; nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập của các chuỗi giá trị và các cụm ngành có lợi thế và tiềm năng của vùng.

d) Ưu tiên các cơ chế chính sách thu hút nguồn lực đầu tư cho các địa bàn thuận lợi về vị trí, hạ tầng kết nối, có lợi thế về điều kiện tự nhiên và nhân lực nhằm hình thành các địa bàn động lực, cực tăng trưởng của vùng đủ sức cạnh tranh và hội nhập quốc tế, dẫn dắt và lan tỏa toàn vùng.

đ) Ưu tiên đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu thị trường lao động, tập trung vào các ngành, lĩnh vực trọng điểm của vùng; đồng thời đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. Phát triển đào tạo nhân lực gắn với các trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp vùng, bảo đảm vai trò dẫn dắt và lan tỏa cho toàn vùng.

e) Triển khai hiệu quả quy hoạch, bố trí quốc phòng gắn với phát triển kinh tế vùng. Tiếp tục đầu tư, củng cố và phát triển các Khu kinh tế - quốc phòng, đặc biệt là khu kinh tế biên giới, ven biển, hải đảo.

Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với các tỉnh giáp biên, phát huy vai trò của các tỉnh trong đối ngoại, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Quyết định số 2336/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung đã và đang thực hiện theo Quyết định số 816/QĐ-TTg ngày 7/7/2023 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tiếp tục được triển khai thực hiện và cập nhật theo Quyết định này.