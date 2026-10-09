Chương trình 'Thời sự về bản' quý III/2026 tại xã Kim Ngân

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng tặng hệ thống khánh tiết, trang thiết bị âm thanh phục vụ sinh hoạt cộng đồng và sơn mới nhà văn hóa - Ảnh: X.D

Tại chương trình, Ban Tổ chức thông tin đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân những vấn đề thời sự nổi bật của thế giới, khu vực, trong nước và của tỉnh; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan đến công tác dân tộc. Đồng thời, thông tin những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn - Ảnh: X.D

Các y, bác sĩ Bộ CHQS tỉnh khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 250 người dân trên địa bàn - Ảnh: X.D

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tặng hệ thống khánh tiết, trang thiết bị âm thanh phục vụ sinh hoạt cộng đồng và sơn mới nhà văn hóa; trao 75 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các y, bác sĩ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 250 người dân trên địa bàn.

Quang cảnh chương trình - Ảnh: X.D

Với tổng kinh phí thực hiện 150 triệu đồng, chương trình “Thời sự về bản” không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các cấp, ngành đối với đồng bào vùng khó khăn.