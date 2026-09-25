Chương trình thiện nguyện 'Vui Tết Trung thu' đến với học sinh xã Bến Giằng

Đại diện hai đơn vị tặng quà Trung thu cho trẻ mẫu giáo. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Chương trình diễn ra vui tươi, đầm ấm tại các điểm trường thôn Tơ Pơ và thôn Rơ Rang (xã Bến Giằng). Tại đây, hai đơn vị thăm hỏi và trao tặng 58 suất quà cho học sinh mầm non, tiểu học (gồm lồng đèn Trung thu, sữa, bánh kẹo) và 92 suất quà cho học sinh bậc THCS (gồm vở, sữa, bánh kẹo, dụng cụ học tập).

Kinh phí thực hiện chương trình do cán bộ, chiến sĩ, công chức và đoàn viên thanh niên hai đơn vị tự nguyện đóng góp cùng các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác. Dịp này, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông còn lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng cơ bản về tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

Phân luồng giao thông tại khu vực ngã tư Ái Nghĩa (xã Đại Lộc), nơi giao nhau giữa tuyến ĐT609 với ĐT609B. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Ngoài ra, để các hoạt động đón Tết Trung thu diễn ra an toàn, Phòng Cảnh sát giao thông chỉ đạo các đội, trạm tăng cường tuần lưu, phân luồng giao thông tại nơi tổ chức sự kiện, các địa điểm múa lân ven trục đường chính qua khu dân cư trung tâm.