Chương trình thiện nguyện 'Hướng về vùng biên cương'

Đoàn Thiện nguyện trao tặng 95 áo khoác cho học sinh điểm trường Mầm non Pha Luông.

Đoàn thiện nguyện trao tặng 95 suất đồ dùng học tập tới 2 điểm trường Mầm non và Tiểu học Pha Luông.

Bản Pha Luông cách trung tâm xã gần 10 km, địa bàn dân cư phân tán, học sinh chủ yếu là con em đồng bào vùng cao ở xa điểm trường. Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học cũng như công tác chăm sóc bán trú cho các cháu tại đây còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất là trang thiết bị sinh hoạt thiết yếu và đồ dùng học tập. Tại chương trình, đoàn thiện nguyện đã trao tặng điểm trường Mầm non và Tiểu học Pha Luông 20 chiếc giường lưới mầm non, 60 bàn nhựa, 30 ghế học sinh; tặng 95 áo khoác ấm, mũ len, bánh kẹo và 95 suất đồ dùng học tập cho học sinh. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 50 triệu đồng, do thầy cô giáo, học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ cùng các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ.

Bánh kẹo và đồ dùng học tập được học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ trao tặng tới học sinh điểm trường Tiểu học Pha Luông.

Nguồn hỗ trợ kịp thời đã giúp nhà trường cải thiện cơ sở vật chất, giữ ấm cho học sinh mùa đông và nâng cao chất lượng dạy học. Hoạt động còn khẳng định vai trò nòng cốt của Biên phòng trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa, cùng chính quyền địa phương chăm lo an sinh xã hội và củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” nơi biên giới./.