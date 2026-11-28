Quang cảnh chương trình.

Tại chương trình, đoàn thiện nguyện đã trao tặng các em học sinh nhiều vật dụng phục vụ học tập và sinh hoạt, gồm: 567 áo ấm, 100 chăn nỉ, 2.800 đôi tất, 1.100 bút chữ A, 567 khăn mặt, 567 bình nước, 100 chiếu đơn, 175 gối, 50 xô xách nước, 50 chậu tắm, 57 đầu sách và nhiều bánh kẹo. Tổng trị giá các phần quà là 125 triệu đồng.

Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lai Châu) phát biểu tại chương trình.

Chương trình là hoạt động thiện nguyện thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế cùng các thành viên Tổ chức Ấm Vùng Cao. Những phần quà không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, giúp các em học sinh có thêm áo ấm và vật dụng cần thiết trong mùa đông giá rét mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Lãnh đạo xã Tả Lèng, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lai Châu), Tổ chức Ấm Vùng Cao (Hà Nội), Ban Giám hiệu, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Tả Lèng trao quà cho các em học sinh.

Thông qua chương trình, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân tiếp tục được lan tỏa, góp phần phát huy truyền thống nhân ái, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ trẻ, nhất là học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn.