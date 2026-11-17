Các tiết mục văn nghệ tại chương trình tạo không khí vui tươi, mang lại năng lượng tích cực - Ảnh: Đ.V

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình - Ảnh: Đ.V

Mở đầu chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” là các tiết mục văn nghệ do Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh, cán bộ Trại giam Nghĩa An và các phạm nhân biểu diễn.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” khích lệ các phạm nhân tích cực rèn luyện, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống - Ảnh: Đ.V

Trong không khí ấm áp, những giai điệu giàu cảm xúc cũng là lời gửi gắm, tiếp thêm niềm tin, nghị lực và khát vọng sống tích cực giúp phạm nhân vững bước trên hành trình trở về và xây dựng cuộc sống mới.

Ban Tổ chức trao quà cho Trại giam Nghĩa An - Ảnh: Đ.V

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh đoàn-Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp trao tặng 1 phần quà có tổng trị giá 9 triệu đồng cho Trại giam Nghĩa An.

Báo Tiền Phong và các đơn vị phối hợp đã trao tặng 69 đầu sách với tổng số 266 cuốn sách thuộc nhiều lĩnh vực; Thư viện tỉnh trao tặng 232 cuốn sách, góp phần làm phong phú thêm nguồn sách tại đơn vị nhằm phục vụ nhu cầu đọc và sinh hoạt tinh thần của các phạm nhân.

Dịp này, Ban Thanh niên Công an tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao tặng 25 suất quà cho các phạm nhân cải tạo tốt.

Các đơn vị trao tặng tủ sách nhằm phục vụ nhu cầu đọc và sinh hoạt tinh thần của các phạm nhân - Ảnh: Đ.V

Trong khuôn khổ chương trình cũng đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực dành cho phạm nhân, như: Khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí; giao lưu bóng chuyền nam giữa đội liên quân Tỉnh đoàn-Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với đội bóng chuyền Trại giam Nghĩa An; tổ chức hoạt động trải nghiệm, đọc sách tại không gian thư viện…

Trao quà cho phạm nhân cải tạo tốt - Ảnh: Đ.V

Thông qua các hoạt động, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục mang đến sự quan tâm, sẻ chia, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, góp phần chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe và khích lệ các phạm nhân tích cực rèn luyện, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.