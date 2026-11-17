Chương trình 'Thắp sáng ước mơ hoàn lương' năm 2026
Ngày 17/11, Tỉnh đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trại giam Nghĩa An, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2026 tại Phân trại số 1, Trại giam Nghĩa An.
Mở đầu chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” là các tiết mục văn nghệ do Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh, cán bộ Trại giam Nghĩa An và các phạm nhân biểu diễn.
Trong không khí ấm áp, những giai điệu giàu cảm xúc cũng là lời gửi gắm, tiếp thêm niềm tin, nghị lực và khát vọng sống tích cực giúp phạm nhân vững bước trên hành trình trở về và xây dựng cuộc sống mới.
Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh đoàn-Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp trao tặng 1 phần quà có tổng trị giá 9 triệu đồng cho Trại giam Nghĩa An.
Báo Tiền Phong và các đơn vị phối hợp đã trao tặng 69 đầu sách với tổng số 266 cuốn sách thuộc nhiều lĩnh vực; Thư viện tỉnh trao tặng 232 cuốn sách, góp phần làm phong phú thêm nguồn sách tại đơn vị nhằm phục vụ nhu cầu đọc và sinh hoạt tinh thần của các phạm nhân.
Dịp này, Ban Thanh niên Công an tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao tặng 25 suất quà cho các phạm nhân cải tạo tốt.
Trong khuôn khổ chương trình cũng đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực dành cho phạm nhân, như: Khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí; giao lưu bóng chuyền nam giữa đội liên quân Tỉnh đoàn-Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với đội bóng chuyền Trại giam Nghĩa An; tổ chức hoạt động trải nghiệm, đọc sách tại không gian thư viện…
Thông qua các hoạt động, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục mang đến sự quan tâm, sẻ chia, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, góp phần chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe và khích lệ các phạm nhân tích cực rèn luyện, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202611/chuong-trinhthap-sang-uoc-mo-hoan-luong-nam-2026-3bd713b/